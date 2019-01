2e édition de l’année musicale de l’enfant : Révéler les dons artistiques

«Nous avons communiqué aux organisations syndicales nos propositions concernant les points de revendications qui relèvent des prorogatives de notre département.» C’est ce qu’a déclaré, hier, la ministre de l’Éducation nationale, qui s’exprimait en marge de la cérémonie du lancement de la 2e édition de l’Année musicale de l’enfant, tenue à l’Opéra d’Alger.

Mme Nouria Benghebrit a indiqué, en effet, qu’un projet de procès-verbal contenant les principales conclusions des débats et rencontres tenues entre la tutelle et le partenaire social a été transmis aux syndicats. «Nous attendons désormais leur réponse «, a-t-elle confié en affirmant au passage que l’année scolaire, dans l’ensemble, « stable « même s’il a concédé qu’il était « normal « qu’on enregistre des mouvements de protestations. « Une chose est sûre, les négociations entre le ministère et le partenaire social sont toujours en cours pour répondre au mieux à leurs préoccupations et trouver des solutions garantissant la stabilité du secteur et ce, pour l’intérêt de l’élève», a insisté la ministre.

Concernant la 2e édition de l’année musicale de l’enfant, Mme Benghebrit a relevé l’intérêt d’organiser ce type de manifestations artistiques au profit des élèves. «Le succés enregistré lors de la première édition nous a poussés à la reconduire pour la deuxième année de suite», a-t-elle expliqué, rappelant dans ce contexte que cette manifestation entre dans le cadre d’une convention, signée en 2105, entre son département ministériel et celui de la culture. «Un véritable succès a été enregistré dans la première édition de l’année musicale de l’enfant. Il a été marqué par la participation de plus de 5.000 élèves de différents paliers scolaires et issus de 25 wilayas du pays», a-t-elle ajouté.

Les élèves ont participé à 6 concerts qui ont eu lieu à l’Opéra d’Alger sous la direction du célèbre maestro Amine Kouider. Pour la ministre de l’Education, il est important de promouvoir le domaine artistique au niveau des établissements scolaires et ce genre d’événements tendent, à ses yeux, à développer chez l’enfant l’esprit de créativité.

«Les manifestations artistiques et les activités d’ordres éducatifs contribuent à renforcer davantage la communication et la confiance en soi», a-t-elle soutenu. L’événement d’aujourd’hui, appuie t-elle, est une initiative visant à encourager les jeunes talents dans le milieu scolaire en les incitant à s’exprimer à travers le chant. «Pour nous, le domaine artistiques et les activités parascolaires jouent un rôle très important dans le développement de la personnalité de l’enfant. Cette année encore, nous allons poursuivre l’opération pour donner la chance à tous l’élèves de participer et de dévoiler leurs talents», a promis Mme Benghebrit qui a révélé la programmation dans le cadre de la convention de plusieurs autres projets avec l’Opéra d’Alger, qui sont a même de renforcer le côté artistique de l’élève.

Elle a, ce sujet, fait savoir que l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, sous la direction du Maestro Amine Kouider, se déplacera vers plusieurs wilayas du pays permettant au maximum d’lèves d’en profiter. «Nous avons assisté aujourd’hui à une chorale composées d’élèves issus de différentes wilayas de pays. Le résultat était juste émouvant», a reconnu la ministre de l’Education nationale.

Kamélia Hadjib