Ecriture de l’histoire : témoignages de 30.000 moudjahidine

Jusqu’au 31 décembre 2018, le ministère des Moudjahidine a recueilli plus de 26.000 heures de témoignages émanant de moudjahidine, dont des anciens officiers de l’Armée de libération nationale (ALN), a souligné, hier, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

Ces témoignages de 30.000 moudjahid sont à présent préservés dans des Compact disques (CD) et mis la disposition des étudiants, des chercheurs, des historiens et de tous ceux qui veulent faire connaître, aux générations montantes, la grandeur de la glorieuse Révolution ainsi que les énormes sacrifices consentis par le peuple algérien durant la période coloniale. Il faut dire que le ministre qui était l’invité du forum d’Echaâb, s’est longuement exprimé à propos de la question de préservation de la mémoire nationale grâce à la collecte de témoignages de tous ceux qui avaient vécu l’époque coloniale, précisant, dans ce cadre, que l’opération d’enregistrement des témoignages «se poursuit toujours». M. Tayeb Zitouni soutient que la préservation de la mémoire nationale est une nécessité impérieuse, étant, en soit, une reconnaissance aux artisans de l’histoire. Aussi et dans ce même souci de préservation de la mémoire nationale, le secteur veille à promouvoir les musées, en garantissant à cet effet tous les moyens matériels et humains nécessaires. L’on saura également que les 43 musées que compte actuellement le pays sont tous dotés de conseils scientifiques, en sus des espaces historiques, de bibliothèques, de salles d’internet, de lecture, d’exposition et de projection de films historiques ainsi que des bureaux d’enregistrement des témoignages des moudjahidine. A retenir, également, il est prévu le parachèvement du projet «Un musée pour chaque wilaya » dès que la situation financière s’y prête, comme mis en exergue par le ministre.



600.000 visites payantes enregistrées au musée national



M. Tayeb Zitouni fera part, aussi, d’un regain d’intérêt pour tout ce qui concerne l’histoire nationale, révélant dans ce sillage que le musée national a enregistré, à lui seul, pas moins de 600.000 visites payantes. Quant aux visites effectuées aux musées se trouvant à travers l’ensemble du territoire national, celles ci étaient chiffrées à 1,2 million, au 31 décembre dernier. «Ces chiffres nous encourent à fournir davantage d’efforts», affirme le ministre qui rappelle que, dans ce même souci de préservation de la mémoire nationale et de sa promotion à l’intérieur et à l’extérieur du pays, une convention a été récemment signée avec le ministère du Tourisme, une initiative qui vient en concrétisation du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son volet relatif à la sauvegarde et à la valorisation de la mémoire nationale, à l’ancrage des valeurs et principes de la révolution du 1er Novembre chez les générations montantes et à la définition d’un cadre propice à la coordination, au partenariat et à la coopération entre les deux secteurs à l’effet de préserver l’histoire de la glorieuse révolution nationale, riche en exploits et en hauts faits. Dans le cadre de cette convention, les deux secteurs focaliseront leur action sur « la préservation de la mémoire historique nationale, en particulier les révoltes populaires, le mouvement national et la glorieuse révolution du 1er Novembre, en faisant découvrir aux jeunes générations les sites et monuments historiques, au sein de circuits touristiques portant sur la mémoire nationale, à insérer parmi les chaînes de commercialisation des produits touristiques, afin de réaliser le développement économique».

Il faut savoir que l’Algérie compte 1.277 cimetières de chouhada, 126 carrés de martyrs, 3.487 monuments historiques, 3.437 stèles commémoratives et 1.461 anciens centres de détention de torture des moudjahidine durant l’époque coloniale. Il est à noter, d’autre part, la réalisation de plus de 10 millions de CD recelant des informations sur le parcours de 100 chouhada. Tous ces CD ont été distribués à travers les établissements scolaires et culturels.



Une nouvelle dynamique insufflée au secteur

Le ministre est revenu également à la faveur du forum d’Echaâb sur toutes les réalisations de son secteur mettant, ici, en relief qu’une nouvelle dynamique le caractérise notamment en matière de prise en charge des moudjahidine et des ayants droits qui bénéficient désormais de moult facilitations et ce, à la faveur des grands efforts consentis par le secteur et avec le précieux apport de nombreux ministères, notamment, ceux de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, des Finances ; la Poste et des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et de l’Education nationale.

L’accent sera notamment mis sur la décentralisation de toutes les décisions relatives à la prise en charge des moudjahidine et ayants droits mais aussi sur les nombreuses facilitations qui leurs sont accordées. Les efforts déployés en matière de lutte contre la bureaucratie et l’allégement des dossiers à présenter par l’intéressé ont tout aussi été soulignés de même que la numérisation et l’actualisation de tous les documents intéressant le secteur. Il faut dire que le ministère des Moudjahidine accorde une importance capitale à la question de prise en charge des moudjahidine sur les plans social, psychologique et de santé qui est dit-il «un des deux axes importants sur lesquels s’articule la politique du ministère». Le second axe, étant, celui relatif à la préservation de la mémoire nationale historique afin d’y imprégner les générations futures de sa valeur intrinsèque.



« Les relations algéro-françaises ne peuvent être normalisées, tant que la question mémorielle n’est pas réglée. »



En réponse à une question relative à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le Sud algérien, le ministre a affirmé qu’il y a des commissions mixtes qui travaillent sur cette question et que les « négociations sont en cours». Donnant davantage de précisions à ce sujet, il dira : «La partie française nous a proposé d’appliquer ce qu’ils appellent en France la loi Morin, cela dit, le ministère des Moudjahidine et la commission mixte du ministère des Affaires étrangères algérien ont rejeté cette proposition, et leur ont présenté d’autres qui vont être examinées par la partie française». Pour ce qui concerne les négociations engagées par l’Algérie pour la restitution de ses archives détenues par la partie française «sont très sensibles, complexes», a réitéré le ministre lors de son passage au forum d’Echaab. « Tous les archives de l’Algérie de 1830 à 1962 sont en France», a déclaré le ministre affirmant que «Les relations algéro-francaises ne peuvent être normalisées tant que la question mémorielle ne soit pas réglée». Poursuivant ses propos, il signale que les disparus sont au nombre de 2.200, «et ce, preuve à l’appui», fera-t-il observer, saluant ici la France ait reconnu sa responsabilité dans la disparition de Maurice Audin en 1957. Remarque importante : Selon les résultats d’un sondage effectué, «56% du peuple Français ignore l’histoire coloniale de leur pays en Algérie». Répondant ensuite à une question relative au sort du film sur Larbi Ben M’hidi, le ministre a assuré que «ce film n’a pas été interdit» et qu’il « ne le sera pas». Selon les explications fournies par le ministre, il ne s’agit nullement de censure mais uniquement de nombre d’observations émises par la commission de lecture. Aussi, tout porte à croire que la question est en voie de règlement puisque le réalisateur a favorablement répondu à la majorité des observations et remarques émises par le comité de lecture.

Soraya Guemmouri