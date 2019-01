Sétif : Faciliter les exportations

À Sétif , la célébration de la Journée mondiale des douanes, placée cette année sous le signe « Des frontières Smart pour des échanges commerciaux fluides et un mouvement sans entraves des personnes et des marchandises», a été marquée hier par un programme aussi riche que varié mis en œuvre par la direction régionale, dont le champ de compétence s’étend aux cinq wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou-Arréridj et Msila.

Les festivités officielles, qui se sont tenues hier à la maison de la Culture Houari-Boumediène, en présence du secrétaire général de la wilaya, des autorités civiles et militaires, et des cadres de la douane, ont permis au contrôleur général en chef, Benbrahim Mohamed, le directeur régional, de mettre l’accent sur le chemin parcouru et les avancées relevées par cette institution durant ces dernières. Il souligne, de ce fait, la symbolique particulièrement forte d’une telle journée, et dit l’importance que revêt le slogan de l’année 2018 et des efforts déployés par l’institution douanière à l’effet de s’inscrire de plain-pied dans les transformations et mutations qu’elle connaît au niveau mondial, consacrant, par la même occasion, une place privilégiée aux mécanismes qui sont mis en place à l’effet de préserver l’économie nationale et d’impulser l’activité ayant trait à l’exportation hors hydrocarbures.

Comme il fera état en évoquant les principales actions réalisées par la direction régionale, à la lumière des axes stratégiques du plan d’action de la direction générale des Douanes, des efforts qui ont été mis en œuvre en matière de facilitation à l’import et à l’export à l’effet d’abonder dans le sens de la création de richesse et du développement national. Autant d’efforts et de réalisations qui se traduisent par ce bond qualitatif qui caractérise l’activité en matière de passer de 29 milliards de dinars, en 2017, à plus de 37 milliards, en 2018, pour un nombre de déclarations qui passe de 1.331, en 2017, à 2.020, l’année précédente, au moment où l’import a connu une stabilité avec des encouragements à l’investissement, sachant que plus de 87 milliards de dinars ont été orientés vers l’équipement. Le recouvrement budgétaire durant l’année 2018 est également marqué par une hausse, avec plus de 146 milliards de dinars, soit une augmentation de 23%. Ce même indicateur est également au vert pour ce qui est des recouvrements opérés au titre des infractions à la législation des changes, avec 38 affaires traitées pour un recouvrement de 171 milliards de centimes et une hausse de ce taux qui passe de 2,52 à 3,63%. Une région qui compte en outre 87 opérateurs économiques agréés et 57 autres en instance d’agrément. Cette cérémonie, qui n’a pas été sans faire ressortir l’impact de la proximité déployée par les services des Douanes, a été également marquée par des remises de grades aux 63 promus et honorer des retraités du secteurs.

F. Zoghbi