Contrebande : 18 affaires traitées à Oran en 2018

18 affaires liées à la contrebande ont été traitées en 2018 par la direction régionale des Douanes d’Oran, a indiqué un bilan annuel de ce corps constitué, présenté hier. Ces affaires de contrebande, enregistrées par la direction régionale des Douanes d’Oran, qui compte quatre inspections divisionnaires (ID), celle d’Oran-extérieur, d’Oran-port, d’Arzew et d’Aïn Témouchent, totalisent des pénalités qui s'élèvent à près de 125 millions DA, a-t-on ajouté, lors de l’exposition de ce bilan, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des douanes. Le bilan fait également état de 17 affaires de capitaux et matières aurifères totalisant des pénalités d’un montant plus de 178 millions DA, alors qu'aucune affaire de contrefaçon n'a été enregistrée. Pour ce qui est de la lutte contre les stupéfiants, 7 affaires ont été enregistrées en 2018 représentant un montant de pénalités s'élevant à 8.940.000 DA. S'agissant de contentieux, la direction régionale des Douanes d’Oran a enregistré, l'année écoulée, 5.161 affaires, dont 2.811 portées en justice, selon la même source, qui signale que plus de 1.216.141.012 DA d’amendes ont été recouvrées dans ce cadre. En outre, la direction régionale des Douanes a enregistré des saisies d’un montant de près de 130 millions DA, qui concernent, entre autres, des effets vestimentaires (2.128.320 DA), des armes et munitions, dont des balles, un chargeur, un tazer et des cartouches pour fusil de chasse (149.439 DA), des psychotropes (137.000 DA), 745,45 grammes de cocaïne (8.940.000 DA), des matières aurifères (1.348 g d'or et 376 g d'argent) d'une valeur de 5.422.221 DA et des devises 770.289 euros et 155.850 USD, a-t-on précisé. Les exportations largement marquées par des produits pétroliers, dont le gaz naturel, butane et gasoil, ont enregistré 38,1 millions de tonnes en 2018, et les importations (produits énergétiques et dérivés, produits pour l'industrie de montage et alimentaire, entre autres) représentent 4,7 millions de tonnes. La cérémonie de la Journée mondiale des douanes, célébrée cette année sous le slogan «Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises», a été l'occasion de rendre hommage aux douaniers martyrs du devoir national, retraités et ayant accompli des missions de haute valeur pour l'économie nationale. Le directeur régional des douanes d'Oran a insisté sur l'importance de «suivre l'évolution technologique que connaissent tous les secteurs, pour moderniser davantage l'administration douanière et l'aider dans sa mission noble de protéger l'économie algérienne». Auparavant, une cérémonie de remise de grade a été organisée en faveur d'une douzaine de douaniers, et une parade et des exercices de combat et sportifs ont été un moment fort de démonstration de la qualité des formations dispensées.