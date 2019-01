Colloque sur Mohammed Arkoun : Pour un islam à l’abri des surenchères

Le président de la Fondation de l’islam de France, le docteur Ghaleb Bencheikh El-Hocine, a plaidé, hier à Tizi Ouzou, en faveur de la vulgarisation de «la pensée réformatrice» qu’a développée l’islamologue et penseur universel le défunt Mohammed Arkoun, dans l’interprétation du patrimoine islamique.

Animant une conférence inaugurale du colloque international sur l’œuvre de Mohamed Arkoun : «Une pensée universelle en quête d’un islam des lumières» organisé par l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou en collaboration avec l’association «Le défi», l’éminent islamologue qui a exprimé sa profonde gratitude aux organisateurs de lui faire «l’insigne privilège d’animer la conférence inaugurale de ce colloque», a tenu à mettre en exergue l’importance de cette conférence scientifique, tant elle permet de mettre toute la lumière sur le penseur, le savant mais aussi l’humaniste que fut le défunt Mohamed Arkoun. «Nous n’avons pas suffisamment profité de la pensée et du savoir de cet éminent penseur et humaniste de renommée internationale», a déploré le professeur Ghaleb Bencheikh : «L’Algérie a grandement besoin d’honorer ses fils et filles qui font sa renommée mondiale par l’organisation de ce genre de rencontres».

En cette époque de piétinement des droits, des libertés nous avons toujours besoin de la pensée subversive et du savoir universel de cet humaniste qui s’est lancé avec courage, audace et engagement dans cette pensée subversive et réformatrice pour défendre l’islam des lumières», a encore témoigné le président de la Fondation de l’Islam de France, ajoutant que les «meilleurs antidotes aux différents extrémismes et terrorismes demeurent toujours l’éducation, l’instruction, l’acquisition du savoir, les belles lettres, là poésie...», comme l’a toujours rappelé avec insistance le professeur Mohamed Arkoun, «l’homme qui était toujours au service de l’humanité sans distinction de race et de religion».

Pour le conférencier, les pays musulmans pâtissent encore de trois types d’ignorance, à savoir «l’ignorance sacré» ; l’ignorance institutionnalisée» et enfin «l’ignorance complexe» et c’est contre cela, a-t-il indiqué, qu’Arkoun s’est insurgé. «Nous avons plus que jamais besoin de subvertir la pensée islamique et d’en finir avec le rafistolage ambiant», par ailleurs a-t-il assené. Pour l’organisation de ce colloque sur l’œuvre et le parcours intellectuel du penseur et philosophe, l’islamologue émérite Ghaleb Bencheikh a estimé que c’est déjà un «bon signe que de voir l’autorité politique s’associer avec l’APW et une association pour l’organisation d’un colloque sur ce penseur éminent qui n’était pas seulement islamologue, mais aussi philosophe et humaniste et qui a rendu de grands services à l’humanité tout entière».

Intervenant juste après la conférence inaugurale, Sylvie Arkoun, fille de l’éminent islamologue à qui elle a consacré un libre intitulé «Les vies de Mohamed Arkoun», a rendu hommage aux organisateurs du colloque qui consacre une œuvre destinée à défendre une cause noble qui est celle de répandre l’humanisme de l’islam des lumières.

Dans une allocution prononcée avant l’entame des travaux, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a salué et remercié «tous les organisateurs de ce colloque qui ont œuvré à assurer les conditions de sa tenue et ont conçu un programme qui comprend des conférences magistrales que donneront de brillants universitaires familiarisés avec la pensée et l'œuvre du penseur.

«Des continuateurs devront assurer le développement et la diffusion de cette pensée dense et féconde qui mérite d'être vulgarisée et mise à la portée d'un large public», a-t-il recommandé, non sans rendre un vibrant hommage au regretté Mohamed Arkoun «qui a ouvert un champ d'étude interdisciplinaire qu'il a intitulé «Islamologie appliquée» et qu'il a développé dans diverses universités européennes et américaines». Le président de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, a lui aussi rendu un hommage appuyé au savant qui fut «un homme de paix, partisan d’un dialogue dépassionné entre les religions, et islamologue le plus important du monde contemporain». C’est pour ces qualités intrinsèques, a-t-il ajouté, que «nous considérons que c’est un devoir, voire un honneur d’organiser ce colloque par notre APW et transmettre son riche et savant héritage aux générations actuelles et futures». Eu égard à sa renommée et à sa riche contribution à la vulgarisation de l’islam des lumières, entre autres, l’APW de Tizi-Ouzou a décidé d’honorer l’enfant prodige d’Ath Yenni par un diplôme d’honneur qui lui sera décerné à titre posthume à la clôture des travaux, a par ailleurs annoncé le P/APW. Enfin, le recteur de l’université Mouloud-Mammeri, le professeur Ahmed Tessa, a estimé que c’est une infime justice que de consacrer un colloque à ce penseur et islamologue qui a «su introduire une vision rénovée de la pensée de l’islam loin de l’esthétique ambiante et de l’instrumentalisation». «L’œuvre de Mohamed Arkoun a marqué l’histoire de l’humanité», a-t-il encore indiqué, en faisant part de la disponibilité de l’université qu’il dirige à accompagner toutes les actions visant la vulgarisation du savoir et de la pensée universelle.

Les travaux se poursuivront aujourd’hui avec au programme plusieurs communications.

Bel. Adrar