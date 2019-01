Intempéries : 30.000 appels de détresse

Les dernières intempéries observées la semaine précédente, à travers plusieurs régions du nord et de l’est du pays, marquées par une brusque baisse de température, de fortes chutes de neige et des pluies torrentielles, n’ont accordé aucun répit aux agents de la protection civile, très sollicités. L’activité des agents de ce corps constitué bat son plein en cette période hivernale où les accidents sur l’espace public et même domestique atteignent des pics. Le nombre d’accidents de la circulation augmente, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone se multiplient. Des personnes décédées, d’autres secourues et sauvées d’une mort certaine grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers qui risquent chaque jour leur vie pour protéger celle des autres. Le bilan établi par la protection civile annonce plusieurs décès par intoxication au monoxyde de carbone émanant des chauffages à gaz, en 24 heures seulement. Selon la même source, trois personnes sont décédées par intoxication au monoxyde de carbone émanant des chauffages à gaz à Ain Lahdjar, dans la wilaya de Sétif, et une autre dans la commune de Bordj Bou Naâma, dans la wilaya de Tissemsilt, alors qu'un bébé de sept mois est décédé et cinq personnes ont été blessées suite à une explosion de gaz ayant provoqué un incendie à Taher, dans la wilaya de Jijel. La même source rappelle que 44 personnes sont décédées par le monoxyde de carbone et 378 autres ont été secourues depuis le début du mois de janvier en cours. Devant un bilan aussi lourd, les services de la Protection civile, qui appellent les utilisateurs d'appareils de chauffage et chauffe-bain «à redoubler de vigilance», incombent ces pertes humaines aux «erreurs de prévention en matière de sécurité, à l’absence d’une bonne aération, ainsi qu'à la mauvaise utilisation de ces appareils», mis en cause dans de nombreux cas signalés. Les citoyens sont par conséquent appelés à élever «le niveau de prudence et de vigilance», exigées et à respecter les consignes de sécurité, afin de préserver leur vie et les dommages qui peuvent être générés. Les services de la Protection civile rappellent dans ce contexte le dispositif de sécurité à respecter pour éviter des accidents dramatiques et insistent sur la nécessité de «laisser ouvertes les prises d'air du logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage et d'aérer au moins 10 minutes par jour les pièces occupées, au moment de l'utilisation des dispositifs de chauffage». Tout utilisateur de ces appareils est tenu, par ailleurs, de les entretenir et les régler régulièrement par un professionnel, de ne pas les utiliser dans des pièces dépourvues d'aération, et de ne pas se servir de moyens de chauffage traditionnels tels que «Tabouna» ou d'appareils de cuisson pour se réchauffer.



Quelles conséquences !



Les services de la Protection civile qui interpellent, en outre, les utilisateurs de véhicules sur les dangers d'asphyxie encourus en laissant le moteur d'une voiture en marche dans un garage fermé, rappellent au citoyen la nécessité de recourir au numéro d’appel de la Protection civile (14), pour toute urgence, en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace.

A Bouzeguen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le corps sans vie d'une personne emportée par les eaux en crue d’Oued Boubhir a été repêché, de même qu'à Hatatba (Tipaza) où le corps d'une autre personne décédée, qui était à bord de son véhicule emporté par les eaux en crue d’Oued Djar, a été aussi repêché, selon le bilan de la Protection civile. Pour ce qui est de l'état des routes, suite aux intempéries qui touchent le nord du pays, le bilan de la Protection civile fait état de 42 routes coupées et 8 autres difficiles à la circulation à travers les wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou, Skikda, Bouira, Mila, Khenchela, Jijel, Batna, Sétif, Souk-Ahras, Guelma et Constantine. Les unités d’intervention de la Protection civile ont enregistré dernièrement près de 30.000 appels de détresse émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, domestiques, pour assistance, des évacuations sanitaires, extinction d’incendies...

On apprend que la route a été particulièrement meurtrière durant cette période, puisque 32 personnes ont trouvé la mort et 1.020 ont été blessées dans plus de 1.000 accidents de la circulation, selon la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tlemcen avec trois personnes décédées et 40 autres blessées pris en charge par les secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 43 accidents de la route. Il a été enregistré plusieurs milliers d’interventions suite à des asphyxies, au cours desquelles il a été déploré la mort d’une dizaine de personnes, alors que 20 autres ont pu être secourues et sauvées d’une mort certaine. Concernant les secours de personnes, 14.730 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 1.716 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accident et l’évacuation de 12.877 malades vers les structures sanitaires. En outre, les pompiers ont effectué 989 interventions pour procéder à l’extinction de 603 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 5.362 interventions ont été effectuées durant la même période pour 4.845 opérations d’assistance à personnes en danger et opérations diverses.

Par ailleurs, les postes avancés d’intervention et de secours de la Protection civile ont été mobilisés suite aux chutes de neige dans plusieurs régions du pays. Les éléments de ces postes interviennent rapidement en cas de coupure de route et sont équipés pour accueillir les familles bloquées, notamment les enfants en bas âge et les personnes atteintes de maladies chroniques. Les postes aménagés sont déployés notamment dans les régions du Sud, sur les routes nationales et au niveau de l’autoroute Est-Ouest. De son côté, le bilan de la sûreté nationale dénombre six personnes qui ont trouvé la mort et 306 autres qui ont été blessées dans 263 accidents de route survenus du 15 au 21 janvier en zones urbaines, ont indiqué, jeudi, les services de la sûreté nationale. Par rapport aux statistiques enregistrées la semaine dernière, le bilan fait ressortir une baisse sensible du nombre d'accidents (-8), de blessés (-55) et de décès (-4).

R. S.