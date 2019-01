Décès d’un agent de la protection civile à Bouira : Mise en place d’une cellule de crise

Une cellule de crise a été installée à Bouira, pour suivre l'évolution des opérations de recherche lancées depuis jeudi dernier par les unités de la protection civile, pour retrouver le corps du pompier décédé, après avoir été emporté par les eaux pluviales à la cité des 250-Logements de la ville. Une fois de plus, ce drame nous rappelle que les agents de la protection civile risquent chaque jour leur vie pour protéger celle des autres.

Les recherches pour retrouver l'agent de la protection civile, décédé jeudi après avoir été emporté par les eaux pluviales à la cité des 250 logements de la ville de Bouira, se poursuivent toujours, a-t-on appris, vendredi, des services de la protection civile. Agé de 27 ans, l'agent de la protection civile a trouvé la mort après avoir été emporté par les eaux pluviales alors qu'il procédait, en compagnie d'autres éléments de la protection civile, au curage des regards et avaloirs à la cité des 250 logements de Bouira. «La victime est tombée dans un regard avant d'être emportée par les fortes eaux pluviales. Son corps n'est toujours pas repêché et les opérations se poursuivent vendredi», ont expliqué à l'APS les services de la protection civile. «Les éléments de la protection civile fournissent davantage d'efforts en mobilisant tous les moyens matériels et humains pour retrouver la victime», ont-ils assuré. Les services de la wilaya, à leur tête le wali Mustapha Limani, suivent de très près les opérations de recherches lancées depuis jeudi après-midi. Jeudi, M. Limani et le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui était en visite à Bouira, s'étaient déplacés sur le lieu de l'accident et ont donné des instructions pour déployer tous les efforts permettant de repêcher le corps du pompier décédé. Une cellule de crise a été installée à Bouira suite à ce drame. Sur une instruction du wali, une cellule de crise a été mise sur pied pour suivre l'évolution des opérations de recherches lancées depuis jeudi par les unités de la protection civile de Bouira pour retrouver le corps du pompier. «La cellule suit de très près les recherches lancées par les brigades de la protection civile sur plusieurs points», ont expliqué à l'APS les services de la wilaya.



Élan de solidarité



Des milliers de citoyens de Bouira et d'autres venus des wilayas limitrophes se solidarisent avec les éléments de la protection civile de Bouira pour retrouver le corps du pompier. Depuis jeudi, les citoyens de Bouira, de Boumerdès et de Tizi Ouzou affluaient sur le lieu de l'accident pour apporter aide et assistance aux équipes de la protection civile qui poursuivaient leurs recherches pour repêcher le corps du pompier emporté par les crues. Les citoyens apportent de la nourriture et des vêtements ainsi que des moyens matériels pour assister les unités de la protection civile dans leurs opérations de recherches. «Je suis venu de Boumerdès à Bouira avec mon ami Fatah pour apporter notre aide aux pompiers et pour nous solidariser avec la protection civile et la famille de la victime», a avoué le jeune Samir.



Mohamed Achour, un exemple de courage et d’abnégation



Agé de 27 ans, le pompier Mohamed Achour, a trouvé la mort après avoir été emporté par les eaux pluviales à la cité des 250 logements de la ville de Bouira, alors qu'il procédait avec ses collègues de travail au curage des regards et des avaloirs. La victime est tombée dans un regard avant d'être emportée par les fortes eaux pluviales, sacrifiant sa vie pour une mission des plus nobles. «Mohamed (la victime) était très sérieux et courageux, il a glissé dans un regard alors qu'il relevait quelques débris gênant le cours des fortes eaux pluviales. Il a été emporté par les crues, je suis vraiment triste, mais il restera un exemple de courage et d'abnégation», a témoigné Hamid, un des collègues de la victime.



Des renforts de la protection civile pour assister les unités locales



Des renforts de la protection civile sont arrivés hier en provenance de Béjaia, Alger et Tizi Ouzou pour assister les unités de Bouira, engagées depuis jeudi dans des opérations de recherches pour repêcher le corps de la victime. Quatre-vingt plongeurs ont été déployés pour participer aux recherches qui se déroulent dans des conditions météorologiques difficiles, selon les détails fournis par les services de la protection civile de Bouira. Au moment où nous mettons sous presse, les opérations de recherches se poursuivent pour repêcher le corps de la victime toujours pas retrouvé. «Les recherches sont toujours en cours pour retrouver la victime emportée par les crues», ont précisé, vendredi soir, les services de la protection civile.

R. S.