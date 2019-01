Alger, la mystique. Ziyarate autour des fontaines, de Nourredine Louhal : Une mémoire rafraîchissante…

C’est à travers des souvenirs enfouis dans les dédales d’une enfance heureuse dans la Casbah qu’un authentique fils des lieux rendant à l’antique Medina aux milles visages lumineux, l’hommage qui lui est due notamment en racontant l’histoire de ses nombreuses fontaines, que l’auteur nous fait voyager comme s’il était sur les traces du légendaire Ulysse d’Homère, dans une cité millénaire au passé prestigieux et que les derniers insulaires gardent jalousement dans leur mémoire d’antan avec la bénédiction des Saints qui l’entourent comme un précieux talisman. En lisant cet ouvrage publié au second trimestre de l’année 2018 aux éditions Tafat, largement documenté, renvoyant à une abondante bibliographie, un livre qui fourmille de références archivistiques, de nombreuses citations d’historiens de l’époque coloniale, d’extraits d’articles de presse récents agrémentés d’images, des vers connus de chanteurs à texte français transposés dans l’écriture ainsi qu’un célèbre passage d’un q’cid de Hadj El Anka écrit par Mustapha Toumi, on découvre l’ancienne architecture de la Casbah, apparaissant pour ceux qui accostent le rivage comme un monticule ensorceleur de maisons blanchies à la chaux qui donnent toutes sur l’éblouissante baie d’Alger couverte de son ciel azuré. En tournant l’une après l’autre les pages de ce livre, nous avons eu l’agréable surprise de lire les passages à la fois émouvants et instructifs, des textes courts ou longs qui se mêlent à la narration et à la première personne du singulier, tout dans cet ouvrage atypique regorgeant d’indications historiques et de mots spécifiques empruntés à l’arabe dialectal algérois et au vocabulaire arabo-berbère, est remarquablement écrit par notre auteur, un casbadji, originaire d’Azeffoun, fasciné et passionné toujours par sa ville natale et dont le souci constant, l’esprit chevillé à la beauté d’une capitale qui aura brillé au fil du temps et des époques de feux étincelants, comportait comme l’indique l’historienne et la romancière Corinne Chevalier, des pans d’une vie grouillante de ses gens, de ses croyances, de ses pratiques religieuses, une foi musulmane qui faisait de la ville entourée de ses belles fontaines, un grand enclos d’habitations au style mauresque, des maîtres des lieux aux us et coutumes emprunts d’un mysticisme qui les unissaient à leur Dieu protecteur et miséricordieux dans une alliance secrète qui attribue à l’espace une vertu suprême sous la protection de ses saints marabouts à commencer par le plus illustre d’entre , on nommera Sidi Abderrahmane Ethaâlybi : «Jadis, les fontaines étaient souvent des œuvres pieuses, érigées à leurs frais par des particuliers à la mémoire d’un saint. A chacune était attaché un gobelet pour les besoins des passants, qui rendaient grâce au Saint après avoir bu. Sous forme de habous, leurs revenus étaient consacrés à leur entretien.» Peut-on lire dans le deuxième incipit de l’ouvrage. Ainsi ces ziyarates que nous offrent Nourredine Louhal, ces visites guidées dans la mémoire des lieux-dits, autour des fontaines où paraît-il, le geste de se désaltérer était confondu avec les légendes d’autrefois et les miracles accompli par les saints pour empêcher l‘invasion espagnole —à titre d’exemple— et d’autres histoires tissées par l’imaginaire autour de personnage féminins fabuleux inscrits par les populations d’alors dans la culture orale qui est parvenue jusqu’à nous, sont des allers-retours dans l’histoire d’El Djazair particulièrement à l’époque ottomane où les pachas et les deys à l’instar du philanthropique Hassen, s’étaient préoccupés de l’approvisionnement hydraulique de la capitale avec ses principaux aqueducs qui délimitaient derrière les murs d’«El Mahroussa», les différents points d’eau jusque dans la banlieue entourant le vieux site et ce grâce un ingénieux Morisque fuyant l’Espagne catholique qui avait construit les plans de nouvelles fontaines dont les réserves d’eau, cet or bleu, servaient ainsi tous les alentours d’El Bahdja. On peut lire à ce sujet dans le chapitre intitulé « La gérance de la cité durant le XVIIIe siècle » : «Quand il s’agit d’évoquer l’aspect managérial urbain d’«El Djazair », les rédacteurs de CNRS éditions estiment qu’Alger n’avait rien à envier aux avoisinantes villes du Maghreb, eu égard à une gestion rationnelle de l’eau, dont s’acquittait la corporation dite jamâ ‘at sâqaiyya, ces commis du beylik ! S’il en était une preuve, celle-ci y était évidemment dans le savoir-faire de ces «Amin» (préposé), qui avaient entre leurs mains «l’Amana» ou le devoir moral de contrôler la régie de l’eau, lorsqu’ils étaient guidés par le qaid ou khûjat al ‘ uyûn, ce secrétaire aux fontaines.» L’auteur de cet ouvrage qui arrive à faire ressortir les sensations et les moments de bonheur, a remarquablement écrit ses souvenirs d’antan et avec la verve d’une plume nostalgique su faire rejailli la mémoire de la Casbah comme s’il la faisait revivre. Il met surtout en garde contre la détérioration de ces lieux sachant que beaucoup de ces sources renfermant l’eau qui est souvent comparée à la vie, ont aujourd’hui disparues ou carrément fermées, alors qu’elles constituent un patrimoine matériel qui aurait pu être un judicieux instrument de référence pour les chercheurs, ces fontaines qui n’avaient pas seulement une fonction et une vertu curative mais vraisemblablement une riche histoire qui représentait autrefois tout un art de vivre à l’algéroise, toute une vieille tradition féerique livrant aux passants ce brin de jouvence dans ses ruelles tortueuses où se nichent à ce jour des fables et mystères comme un dernier vestige de l’histoire de la médina. Nourredine Louhal est né en 1955 à la Casbah. Journaliste et écrivain, il est l’auteur notamment de Chroniques algéroises , Les jeux de notre enfance et d’ Alger la blanche et d’autres ouvrages parus aux éditions Anep.

Lynda Graba