Exposition « Spiritualité » au centre commercial de Bab Ezzouar : Sur les notes évasives de la nature

Lorsque deux talentueuses artistes peintre exposent ensemble pour présenter une thématique intitulée «Spiritualité», l’art abstrait propose différents voyages de pensées et de sensibilité, comme le fait si bien Narimane Sadat Cherfaoui et Samia Boumerdassi, qui exposent jusqu’au 31 janvier 2019 à la galerie du Centre commercial et de loisirs à Bab Ezzouar.

Dans une évasion de courants artistiques et un périple de sensations à travers des couleurs tantôt châtoyantes, tantôt pensives, les deux artistes invitent le visiteur à plonger dans les dédales de la spiritualité avec, notamment des symboles et différentes clés de lecture.

Artiste peintre autodidacte Nanimane Sadat Cherfaoui s’est retrouvée dans la peinture par passion. Une longue histoire d’amour qu’elle nous relate. «Je suis très attirée par les couleurs de la nature. J'ai toujours souhaité, dès mon jeune âge à réaliser des choses de mes propres mains que je pourrais partager avec les autres. J’ai opté pour une technique propre à moi qui est texture, peinture et collage avec des éléments de la nature pour la protection de l’environnement en faisant de la récupération», a-t-elle fait savoir.

Énormément présenté sur ces toiles, l’artiste explique l’utilisation des symboles dans le but de donner une âme à ses tableaux et une forme d'expression verbale.

Le visiteur ne peut rester indifférent sur l’utilisation de certains couleurs écarlates tels que l’ocre ou le vert, elle explique que ces couleurs inspirent chaleur, gaieté et joie de vivre.

Narimane Sadat Cherfaoui dit croire énormément à la loi de Laurent de Lavoisier «Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme», une manière pour elle de récupérer des trésors de la nature, de recycler des choses nobles afin de s’exprimer artistiquement. Pour ce qui est de l’intitulé de l’exposition, la plasticienne déclare que la spiritualité fait partie de son état d’âme pour partager et faire partie d’un univers généreux et convivial.

Narimane Sadat Cherafoui a déjà organisé plusieurs expositions collectives et individuelles. Son souhait est d’organiser une grande exposition à l’étranger afin de faire connaitre la richesse de notre patrimoine et de valoriser la culture algérienne avec les autres peuples.

Kader Bentounès