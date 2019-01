Nouvelles de Sétif, Beni Ourtilène : Arassa, un patrimoine et des valeurs ancestraux

Dans la commune de Beni Ourtilène, il est toujours heureux de revenir sur ces contrées lointaines, où l’authenticité des enfants de cheikh el Fodhil el Ourtilani se conjugue avec la dynamique du développement local, à l’effet de fixer les populations et valoriser des potentialités que l’olivier centenaire continue de préserver.

Sur les hauteurs de cette région, qui a enfanté tant d’hommes et de femmes du savoir, de la liberté et du sacrifice de Novembre, les «Ath Ouartilène» évoquent encore avec fierté « la Rihla » de cheikh el Hocine el Ourtilani ou la grandeur de toutes ces œuvres de Cheikh el Fodhil que voici aujourd’hui reposant parmi les siens, maillon fort de cette authenticité consolidée par les parcours de Abdalah Ait Hamoudi Ben Yahia ou Yahia Ait Hamoudi Ben Abdallah, membre de l’Association des Oulémas musulmans, en 1936, déjà dans une dynamique constante portée au fil des ans par Cheikh Mouloud el Hafidhi, ou Cheikh Derouiche Larbi et tant d’autres fils de cette région, à l’instar de Cheikh Said Abahloul, Abdelhafidh Amokrane ou Abdelhamid Benzine, doyen des journalistes algériens. C’est ce merveilleux patrimoine qui est venu se cristalliser dans le cœur des habitants de ces 33 villages perchés, creuset du Novembre glorieux, de tant de moudjahidines et de chouhadas. Dans cet élan porteur d’espoir et qui consacre la solidarité citoyenne dans toute sa dimension, le village de Arassa « Iarasinne », connu pour ses fontaines, dont « Acherchour » qui remonte à 1928, a mis de la couleur et du goût dans ces petites réalisations ornementales et environnementales qui ont beaucoup de sens pour l’emporter cette année. Belil Lahlou, enfant de ce village dont il a présidé l’association durant 10 ans avant de transmettre le relais et se consacrer à sa fonction de vice-président de l’APC de Beni Ourtilène, ne cache pas sa fierté d’être un enfant de ce village, soulignant qu’il a dès lors « la mission d’œuvrer pour les 33 villages de la commune. L’objectif d’un tel concours ne réside pas dans les prix que recevront les gagnants mais dans la valorisation de notre patrimoine. Il s’agira pour nous tous de préserver cette culture du vivre-ensemble et toutes ces valeurs ancestrales qui font notre fierté».

------------------------

Filière lait

Une vocation affirmée

Sétif, dans sa vocation essentiellement agricole depuis la nuit des temps, n’est pas seulement connue pour ses céréales, et cette superficie importante de 197.000 hectares, cette année, au titre d’une bonne campagne labours-semailles. L’élevage ovin et bovin a permis une production de viande blanche plus que satisfaisante avec 184.600 quintaux, et 236. 000 quintaux pour la production de viande rouge, ce qui atteste des potentialités de cette wilaya qui consacrent une place de choix à la production de lait. Dans ce contexte, les mécanismes d’incitation mis en œuvre par l’Etat et la mise en place d’équipements allant dans le sens d’un élevage bovin de qualité, à l’instar de cette ferme-école dont la création remonte à 2013, ont permis des productions records qui placent aujourd’hui Sétif au premier rang de la production et de la collecte de lait. Une ferme-école qui relève de la COOPSEL de Sétif, où le savoir se conjugue au présent avec l’expérience des producteurs et éleveurs qui y trouvent un terrain propice pour l’amélioration des rendements, à travers les actions d’apprentissage, de perfectionnement, de recyclage et de recherche assurées également avec l’université Ferhat-Abbes Sétif 1. Une réalisation dotée de 6 bâtiments d’exploitation et de tous les équipements à même de dispenser tous les éléments nécessaires à une bonne conduite de l’élevage, la maîtrise de la ration alimentaire, les normes d’hygiène ainsi que celles de l’insémination artificielle, la traite et l’habitat, dans des conditions pratiques.



Améliorer la collecte



Ces prouesses ont permis de réaliser, en 2018, une production de 277 millions de litres, de même qu’une collecte de 32 millions de litres. La wilaya qui compte 154.934 têtes bovines, dont 76.286 vaches laitières avec un réseau de 11 unités de transformation adhérentes de 451.000 litres/jour et 12 hors-wilaya. Par ailleurs, la wilaya compte 179 unités de collecte pour une capacité de 146.000 litres par rotation,15 centres de collecte et 3.943 éleveurs adhérents. Des avancées qui ont permis de dépasser le cap des 134 millions de litres en 2004 et de forger aujourd’hui cette dimension de grand bassin laitier, sachant qu’en 2015 déjà, cette production avait atteint près de 306 millions de litres.

------------------------

Sûreté de wilaya

4.921 infractions au code de la route



Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont enregistré, en décembre 2018, 26 accidents, ayant causé 26 blessés et 3 morts. Un bilan qui se caractérise par une régression de 4 accidents et 6 blessés par rapport à la même période de 2017, et traduit ainsi les efforts du service de la sécurité routière en matière de prévention et de sensibilisation des usagers dont beaucoup n’ont pas échappé au volet répressif. Pour ce faire, les services de police sont déployés notamment sur les points névralgiques et les axes routiers à grande circulation, relevant 4.921 infractions au code de la route en décembre dernier. Dans ce contexte, pas moins de 493 délits ont été relevés ainsi que 612 infractions liées à l’utilisation du film fumé sur les vitres des véhicules, 150 infractions pour utilisation du téléphone portable et 144 autres liées au non-port de la ceinture de sécurité. Par ailleurs, 76 infractions pour non-respect du sens unique et 93 autres pour défaut de casque par les motocyclistes viennent compléter un bilan marqué par la mise en fourrière de 133 motos et 316 véhicules.

------------------------

Saisie de 20.000 comprimés psychotropes



Les éléments de la section de recherche relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale viennent de mettre fin aux agissements d’un réseau criminel de commercialisation de produits pharmaceutiques, ce qui a permis la saisie de 20.264 comprimés psychotropes et l’arrestation d’une personne âgée de 32 ans. Cette quantité de produits psychotropes, acheminée de l’Est du pays vers la capitale, est estimée à 500 millions de centimes.

------------------------

Le logement rural fixe les populations



Le logement continue de susciter l’intérêt des pouvoirs publics locaux, au vu du nombre de demandes déposées et des investissements consentis, dans une wilaya où le taux d’occupation de 7,73 est descendu à 5,03, en attendant l’achèvement progressif des programmes en cours. Dans ce contexte, il est utile de souligner que de 1999 à 2018, la wilaya a bénéficié d’un programme de logements sur lequel 393.112 unités réalisées ont permis de prendre en charge plus de 650.000 citoyens. Une place privilégiée est consacrée au logement rural à l’effet de fixer les populations, développer les espaces ruraux et ancrer le progrès auprès des populations. Durant cette même période et compte tenu de l’adhésion à cette formule, la wilaya a bénéficié de 64.767 logements ruraux. Un vaste programme qui a permis de fixer les populations rurales dans une stratégie consolidée par l’arrivée du gaz dans ces zones montagneuses, où la route, l’eau et l’électricité ont permis la réalisation de milliers de logements ruraux. La récente remise par le wali de 450 logements de différents types vient s’ajouter aux 10.000 logements (tous segments) attribués durant l’année précédente. Souali Mohamed, accompagné de son épouse et ses 4 enfants, arrivait à peine à dissimuler son émotion profonde et ses larmes de joie : « Un grand merci au président Abdelaziz Bouteflika. » Une cérémonie à l’issue de laquelle les promoteurs seront honorés par le wali pour la qualité des logements. Autant d’acquis consolidés durant le premier trimestre par la remise de 2.825 logements dont 1.130 de type public locatif et 970 autres en location-vente.