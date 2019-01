Grand angle : Quid de l’Histoire ?

L’Histoire ne serait-elle donc qu’un éternel recommencement ? Certainement, si ceux qui sont appelés à écrire ses pages ne retiennent pas les leçons qu’elle assène. Et le Venezuela pourrait être une des prochaines (leçons) que les historiens auront à enseigner à leurs étudiants en sciences politiques et relations internationales. Ce pays d’Amérique latine, l’un des rares à ne pas être tombé dans l’escarcelle américaine, paie pour l’effronterie de ses dirigeants et leur refus de se plier au diktat. Que l’on estime que le président Maduro gère mal les affaires de son pays, qu’on lui impute la responsabilité de la dégradation de la situation économique, est, pour le moins, acceptable, quand bien même que cela est une forme d’ingérence dans les affaires internes. Mais qu’un autre pays, ou plusieurs, s’arrogent le droit de se substituer au peuple vénézuélien est une ligne qui ne devrait être franchie dans aucun cas de figure. Du reste le sénateur américain, Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate pour l’élection présidentielle de 2016, a appelé à «retenir les leçons du passé et ne pas jouer le jeu des changements de régime ou du soutien des coups d’Etat». Mais gageons que sa voix et celles de tous ceux qui mettent en garde contre les «conséquences désastreuses» d’une telle démarche — qui «ébranlerait les fondements du modèle de développement en Amérique latine» et aurait des répercussions dramatiques sur le peuple vénézuélien, qui sera forcément le seul perdant — ne seront pas écoutées. Car la volonté d’en découdre avec le président Maduro et son régime ne date pas d’aujourd’hui. L’autoproclamation du président du Parlement, comme «président» du Venezuela n’est en fait que l’aboutissement d’un processus enclenché depuis plusieurs mois. On veut la destitution par n’importe quel moyen d’un président qui aime rappeler à ses détracteurs qu’il a été élu. Ce qui s’en est suivi depuis n’est juste que la conséquence de son obstination à ne pas céder le pouvoir. «L’aggravation de la crise politique intervient en pleine débâcle économique de ce pays pétrolier, jadis prospère et désormais frappé par d’importantes pénuries de nourriture et de médicaments, et soumis à une hyperinflation qui devrait atteindre 10.000.000% en 2019», relève-t-on. Certes, mais les spécialistes rappellent aussi que «ce qui affecte véritablement (...) la capacité de gouverner du régime de Maduro, ce sont les mesures de restriction économique ou financière», lesquelles ont été imposées par l’étranger pour mettre le pays à genou. Les États-Unis sont accusés d’avoir œuvré pour parvenir à cet affaiblissement. La célérité avec laquelle, le président Trump a reconnu le président autoproclamé conforte le président Maduro dans sa certitude que cette nouvelle séquence du scénario mis en œuvre n’est qu’une «tentative de coup d’Etat» dirigée par Washington.

Quant à la dangerosité, soulignée par les analystes, «d’avoir des gouvernements parallèles» ni l’Administration américaine ni les Administrations des autres pays, ayant reconnu Guaido, ne semblent s’en soucier. Pourtant le pire est absolument à éviter.

Nadia K.