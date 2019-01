France : Les « gilets jaunes » se mobilisent de nouveau

Les «gilets jaunes», divisés sur l’opportunité de présenter une liste aux européennes, ont commencé à se mobiliser de nouveau hier en France, affichant leur ténacité contre Emmanuel Macron qui regagne en popularité, dix jours après l’ouverture du grand débat national censé résoudre cette crise sociale inédite. Rester visibles et audibles dans la rue, c’est le défi des «gilets jaunes» dont les manifestations contre la politique sociale et fiscale du gouvernement secouent chaque samedi plusieurs villes françaises, depuis mi-novembre. Avec 84.000 manifestants recensés par les autorités lors des deux derniers samedis, la contestation a semblé trouver un second souffle après la trêve de Noël et du Nouvel an. Depuis dix jours, le gouvernement tente néanmoins de canaliser les colères en organisant des réunions de débat-citoyen, dont plus de 1.500 étaient référencées vendredi sur un site dédié (granddebat.fr). Alors, pour entretenir la flamme, cet acte 11 des «gilets jaunes» mise sur de nouvelles stratégies. A Paris, les manifestants seront dispersés entre quatre défilés déclarés, dont trois rejoindront la place de la Bastille, dans le centre de la capitale. Samedi matin, quelque 150 «gilets jaunes» étaient rassemblés sur la célèbre avenue des Champs-Elysées. Alors que plusieurs récents sondages créditent Emmanuel Macron d’une hausse de popularité, les rangs des «gilets jaunes» sont gagnés par de nouvelles querelles internes, après la rupture entre deux de leurs leaders historiques, Éric Drouet et Priscillia Ludosky. Ainsi, l’annonce mercredi de la création d’une liste de «gilets jaunes» intitulée «Rassemblement d’initiative citoyenne» aux européennes de mai, a semé la division.