Venezuela : Maduro se dit prêt à rencontrer l’opposant Guaido

Le chef de l’État vénézuélien, Nicolas Maduro, s’est dit prêt vendredi à rencontrer le chef de l’opposition parlementaire, Juan Guaido, autoproclamé «président» par intérim, pour engager un «dialogue national».

«Je m’engage en faveur d’un dialogue national. Aujourd’hui, demain, toujours, (...) je serai prêt à aller où il faut aller. Personnellement, si je dois aller voir ce garçon (...) j’y vais», a déclaré Nicolas Maduro lors d’une conférence de presse, en faisant référence à Juan Guaido. Au volet diplomatique, si la communauté internationale affiche une certaines réserve des pays comme l’Espagne, la France et l’Allemagne ont donné huit jours à Nicolas Maduro pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtraient l’opposant Juan Guaido comme «président» du Venezuela pour qu’il organise ce scrutin. «Si dans un délai de huit jours, il n’y a pas de convocation d’élections justes, libres et transparentes au Venezuela, l’Espagne reconnaîtra Juan Guaido comme président du Venezuela» afin que ce dernier «convoque ces élections», a déclaré le chef du gouvernement socialiste espagnol, Pedro Sanchez, samedi devant la presse au palais de la Moncloa. Ces annonces de Madrid, Paris et Berlin interviennent alors que les Etats membres de l’UE ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur une nouvelle «déclaration commune» appelant à la convocation rapide d’élections au Venezuela. Même constat du côté de l’Organisation des Etats d’Amériques et dont l’appel du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, était loin de trouver un large écho. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé la «politique destructrice» des Etats-Unis au Venezuela. «La politique (des Etats-Unis) concernant le Venezuela, comme avec de nombreux autres pays, est destructrice, à mon avis, ce n’est plus à prouver», a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse à Rabat. «Nous voyons tous des appels ouverts à un coup d’Etat», a-t-il poursuivi, selon des propos cités par les agences de presse russes. «Ce comportement (des Etats-Unis) est inadmissible, il sape les principes de la Charte de l’ONU et les normes de la communauté internationale», a déclaré M. Lavrov, ajoutant que la Russie défendrait cette position lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Jeudi, le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé son soutien dans un entretien téléphonique avec Nicolas Maduro, le président en place.

R. I.