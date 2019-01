France : Marseille battu 2-1 par Lille

Marseille a été battu à domicile par Lille (2-1), malgré le premier but dès ses premières minutes de jeu du nouvel attaquant olympien Mario Balotelli, et à l'issue d'un match fou interrompu 35 minutes après le jet d'un pétard sur la pelouse, lors de la 22e journée du Championnat de France. L'OM, qui avait remporté sa première victoire depuis fin novembre à Caen cinq jours plus tôt, occupe la 7e place avec 31 points, avant les matches de tous ses concurrents au podium, malgré la réduction du score de Balotelli de la tête en fin de rencontre (90+5). Lille conforte sa 2e place, à dix points du Paris SG.