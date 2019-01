USM Alger 2 - JS Saoura 0 : Facile victoire du leader

Le leader de la Ligue1 reprend le large, à l’occasion de la 19e journée du championnat. L’USM Alger a disposé de la JS Saoura, hier au stade de Bologhine, par le score de 2 à 0. Une rencontre qui s’est jouée à huis clos. Dans cette partie à sens unique pratiquement, les protégés du technicien français Froger, sous pression avant cette confrontation, n’ont pas fait dans la dentelle, face à un adversaire toujours sans coach après la démission surprise de Neghiz. Pourtant, ce sont les visiteurs qui se sont illustrés en premier. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1), avec un bloc équipe relativement médian, les coéquipiers de Yahia Chérif se sont montrés très dangereux sur contres. 2’, Khoualed sollicite le portier. Le cuir est boxé des deux poings par Mansouri. La réaction des locaux n’a pas tardé à arriver. Prenant l’initiative du jeu à leur compte, les coéquipier de Chita, se distinguant par un jeu un peu plus élaboré, ont multiplié les attaques placées. 8’, Benkhemassa manque de peu son face-à-face avec le gardien. 20’, Ibara ne parvient pas à rabattre une balle facile à l’entrée de la surface, alors qu’il était idéalement placé. Avec beaucoup de détermination, Boukacem écarte le danger. 31’, le portier s’oppose avec brio aux tirs successifs de Zouari et d’Ibara. En repoussant la balle en corner, il ne fera que repousser l’échéance. 32’, Chafaï prend le dessus sur la défense de la JSS, pour loger le cuir, de la tête, dans la cage de Boukacem. Il ouvre ainsi son compteur but, cette saison, lui qui était beaucoup plus décisif sur les balles arrêtées les précédentes saisons. Loin d’être rassasiés, les camarades de l’international libyen Ellafi poussent de plus belle. 43’, Zouari conclut tranquillement du plat du pied, une belle action collective des Rouge et Noir. Il donne ainsi un peu plus d’assurance à son équipe avant la pause. De retour des vestiaires, les joueurs de l’USMA ont surtout géré leur avantage à la marque, en monopolisant le cuir et en imposant leur rythme, sans prendre de risques. De leur côté, les poulains du coach intérimaire Zaoui n’ont pas vraiment réussi à rivaliser avec leurs vis-à-vis, qui ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Ibara (78’). Faute d’inspiration et d’une bonne stratégie offensive, les visiteurs n’ont jamais réussi à déstabiliser le bloc défensif adverse, et ce malgré l’incorporation de Boulaouidat (expulsé en fin de match) et de Hamia. Une victoire importante pour l’USMA, qui prend ses distances avec la JSK (4 points d’écart). Elle permet par ailleurs d’apaiser les esprits, après l’élimination en coupe. Pour rappel, la formation de la capitale à enregistré, à l’occasion de cette partie, l’absence de Koudri, suspendu, et de Zemmamouche, dont le transfert à l’équipe saoudienne Ouhoud ne s’est pas concrétisé.

Rédha M.