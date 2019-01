CSC - MOB et NAHD - CABBA : Les « Africains » en pole position

C’est aujourd’hui que sera clôturée la 20e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle, avec le déroulement des deux matches CSC-MOB et NAHD-CABBA. Ces deux rencontres ont été programmées pour le 26 janvier, en raison de la participation du CSC et du NAHD aux 8es de finale de la Coupe d’Algérie, mercredi dernier.

Ainsi donc, le CS Constantine, qui revient en force dans toutes les compétitions où il est engagé (Championnat, coupe d’Algérie, LDC), avec un impressionnant parcours ponctué par 10 victoires d’affilée, reçoit une équipe du MO Béjaia très mal au point et qui ne semble pas trouver la bonne voie, avec une série de résultats en dents de scie qui font craindre le pire à l’ensemble de la famille mobiste. Car si l’équipe de Yemma Gouraya ne parvient pas à redresser la barre lors de ses prochaines sorties, elle risque de vivre des moments très difficiles avec le spectre de la relégation qui planera sur l’équipe. Les Mobistes, qui viennent tout juste de retrouver la Ligue 1 après seulement une année de purgatoire, ne veulent surtout pas revivre le triste scénario qui les a conduits directement en Ligue 2 lors de la saison 2016-2017.

Toutefois, le fait de jouer contre un Chabab de Constantine en plein boom, de surcroit en déplacement, n’est pas de bon augure pour les Béjaouis, même si en football tout reste possible. Le stade Hamlaoui, qui affichera comble comme d’habitude à non pas douter, sera le théâtre d’une prometteuse empoignade entre des équipes aux objectifs opposés.

Les Constantinois tiennent à rejoindre rapidement les équipes qui ambitionnent de jouer le titre ou du moins une place sur le podium, synonyme d’une qualification à une compétition continentale. Ils sont à l’affût du moindre faux pas des équipes de tête afin de tenter de réduire l’écart qui les sépare du duo USMA-JSK, respectivement leader et dauphin du championnat. La mission ne sera aisée mais au rythme des résultats positifs enregistrés par la formation de l’Antique Cirta, le rêve est permis, surtout que l’USMA traverse des moment difficiles.

Pour les Béjaouis, il est important de ne pas rentrer bredouille à la maison, à la fin du match, car à ce stade de la compétition avec ledéroulement de la phase retour, chaque point pourra peser lourd lors du décompte final. Pour dire que la bataille s’annonce rude entre les deux teams, même si dans de meilleures dispositions en ce moment, les faveurs des pronostics plaident pour le CSC.



Duel tactique Ighil - Dziri



Autre belle affiche du jour que celle qui verra le Nasr Hussein-Dey affronter le CA Bord-Bou-Arréridj au stade du 20-Août 1955 de Ruisseau. Un NAHD qui est sur une belle dynamique de résultats probants. Notamment avec ses récentes qualifications respectivement en phase des poules en coupe de la CAF et en quarts de finale de la coupe d’Algérie. Les Sang et Or, qui n’ont pas eu beaucoup de temps pour préparer ce rendez-vous, avec la succession des matches dans les trois compétitions où ils sont engagés (Championnat, coupe d’Algérie, coupe de la CAF), tiennent absolument à maintenir cette série de succès afin d’aller toujours plus haut. Les Nahdistes tiennent à rester dans la première moitié du classement et en même temps, ils veulent absolument assurer leur maintien en Ligue 1 le plus tôt possible. Les gars de Bordj, qui ne parviennent pas le plus souvent à s’imposer à l’extérieur comme à domicile, malgré la qualité de l’équipe et des joueurs, veulent inverser la donne et repartir du bon pied. Ils espèrent profiter de la fatigue cumulée par les Husseindéens et leur euphorie actuelle pour tenter de les piéger et rentrer chez soi avec un résultat positif, qui permettra aux joueurs de ne pas se rajouter une forte pression lors de leurs prochains rendez-vous. Leur principal objectif cette saison demeure le maintien coûte que coûte afin d’éviter de végéter en Ligue 2, où les Criquets ont passé presque sept longues années avant de retrouver leur place parmi l’élite. Cela sera l’occasion pour le coach du CABBA, Bilel Dziri, de retrouver son ex-équipe. Avec la désignation de Meziane Ighil comme nouvel entraîneur du NAHD, la bataille tactique et physique ne manquera pas d’être au rendez-vous, lorsqu’on connait le tempérament des deux techniciens. Face au métier et à la longue et riche expérience d’Ighil, il y aura la fougue et le dynamisme de Dziri, qui tient absolument à mener sa formation à bon port cette saison. Une empoignade qui promet spectacle, intensité, engagement et grande ambiance. Le Nasria parait mieux nanti pour espérer décrocher les trois points de la victoire. Mais le CABBA, qui n’a pas encore digéré son élimination en coupe d’Algérie face à l’USM Annaba, aura à cœur de faire retrouver le sourire à ses inconditionnels.

Mohamed-Amine Azzouz