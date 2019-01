Ligue 2 (19e journée) : Le NC Magra nouveau leader

Le NC Magra, nouveau promu, a pris provisoirement les commandes du Championnat d'Algérie de football, Ligue 2, en s'imposant devant l'US Biskra (3-1) pour le compte de la 19e journée, tandis que le match des mal classés entre l'USM Blida et le RC Kouba n'a pas connu de vainqueur. A la faveur de sa victoire, obtenue grâce aux buts de Ziwach (23'), Hamiti (72') et l'incontournable Mezouani (90'+3), le NC Magra (33 points) compte deux points d'avance sur l'ASO Chlef qui reçoit l'Amel Boussaâda, samedi. Dans le haut du classement, le MC El Eulma enchaine les contres performances, en enregistrent une troisième défaite consécutive face à l'ES Mostaganem (0-2), mais conserve provisoirement la 3e place avec 31 points. De son côté, la JSM Skikda a rebondi après la défaite de la semaine dernière face à RC Relizane (0-1), en décrochant une troisième victoire en quatre matchs, face à la coriace équipe du WA Tlemcen (2-0). Avec cette victoire, les Skikdis (25 points) se retrouvent à six points du podium. Dans le duel des mal classés, l'USM Blida et le RC Kouba se sont neutralisés (1-1). Ce nul n'arrange aucune des deux équipes qui restent scotchées dans le bas du tableau, alors que le MC Saida, vainqueur contre l'ASM Oran (1-0), s'est donné de l'air en remontant à la 12e place avec 22 points. La 19e journée de Ligue 2 Mobilis se poursuit samedi avec le déroulement de trois rencontres. L'ASO Chlef (2e-33 pts) encore «groggy» par sa défaite à Kouba samedi dernier (1-3) ne pourra plus se permettre un autre échec, cette fois à domicile devant l'A. Boussaâda (8e - 24 pts). Le RC Relizane (5e-30 pts), qui talonne de près les candidats à l'accession, se déplacera à Alger pour y rencontrer l'USM Harrach (13e -17 pts). Les Harrachis, éliminés mardi en Coupe d'Algérie par le Paradou AC (0-3), ont quitté pour la première fois de la saison la zone de relégables, à la faveur de leur exploit réalisé lors de la 17e journée à El-Eulma (victoire:2-1). Désormais, ils vont se concentrer sur leur principal objectif, à savoir le maintien. La JSM Béjaia (8e - 24 pts), auréolée de sa qualifications aux quarts de finale de la Coupe d'Algérie, recevra l'USM Annaba (7e - 27 pts), une autre équipe également qualifiée en Coupe aux dépens du sociétaire de la Ligue 1, le CABB Arréridj (3-1). Béjaouis et Annabis, qui rêvent d'un long parcours en Coupe d'Algérie, ne perdent pas de vue leur parcours en Championnat où ils peuvent encore jouer les premiers rôles.