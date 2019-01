MCO : Belatoui démissionne

Omar Belatoui n'a pas survécu au nul concédé à domicile, vendredi, face à l'USMBA (2-2), lors d'un derby de l'ouest particulièrement tendu. Le technicien s'est mis d'accord avec sa direction, pour une séparation à l'amiable. C'est le deuxième entraîneur à prendre la porte depuis le début de la saison.

Il aura fallu de deux faux pas successifs à domicile pour mettre fin aux fonctions d'Omar Belatoui à la tête de la barre technique du MCO. L'euphorie de la large victoire ramenée de Béjaia lors de l'avant-dernière journée s'est vite dissipée à la suite de deux nuls face, respectivement, à la JS Saoura et l'USM Bel Abbès. Deux faux pas impardonnables pour les supporters qui ont exercé une énorme pression sur l'entraîneur en chef pour démissionner. Ce qui fut fait.

En effet, au moins de deux heures après la rencontre, les deux parties se sont entendues sur une séparation à l'amiable. L'annonce officielle devait être faite au courant de la journée d'hier.

Pour succéder à Belatoui, la direction du club devrait en principe opter pour une solution interne. Celle de Si Tahar Cherif El Ouazzani qui occupe actuellement le poste de directeur sportif. Cette option reste la plus plausible ne serait-ce que pour le fait que ce technicien connait bien la maison. Et puis, le club risque de perdre du temps et de l'argent à vouloir engager un autre entraîneur. Pour toutes ces raisons, l'option Cherif El Ouazani reste donc la solution la plus posée, bien que certaines informations avancent le nom de Nabil Neghiz qui a quitté la semaine dernière son poste à la JS Saoura.

En principe, la question du successeur de Belatoui devrait être réglée dans les prochaines heures.

Huitième au classement général avec 23 points dans l'escarcelle, à cinq points de retard du troisième, le MCO connait un parcours plus ou moins acceptable. Reste à savoir si le nouvel entraîneur réussira à faire mieux que les deux précédents, en l'occurrence Belatoui et Badou Zaki, parti à l'automne dernier des suites d'un conflit avec un groupe de joueurs.

