Dans la lucarne : L’arbitrage à l’index

Si en Europe, nombreux sont les clubs qui sont victimes de l’arbitrage, chez nous aussi, c’est le cas. On avait affirmé que celui-ci avait fait quelque peu son mea culpa, puisque les erreurs d’arbitrage avaient nettement diminué. En fait, ce n’était qu’un leurre. Les problèmes au niveau de la corporation sont revenus en force et notamment en coupe d’Algérie. Tout le monde avait vu le comportement de l’arbitre Aouina lors du match des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie entre le NAHD et le MCA. Tout le monde avait vu comment il sifflait toutes les «tombées» des joueurs. Ce qui les avait encouragés à généraliser cette pratique à satiété durant toute la rencontre. Notre arbitre, qui avait été derrière les incidents lors de l’édition précédente, à Constantine, entre la JSK et le MCA, avait été sanctionné, mais voilà qu’on le «ressort» comme si de rien n’était. Il avait arbitré cette importante empoignade sur un terrain qui n’avait rien avoir avec un stade. Pourtant, il y avait le stade du 5-Juillet. On a voulu que ce match se déroule même si le spectacle allait en souffrir. Le match avait suscité l’intérêt que lors du penalty «imaginaire» accordé par Aouian au NAHD. La télévision algérienne avait utilisé tous les «angles» possibles et imaginables, il n’y avait que Aouina qui l’avait vu. De plus, il était loin de l’action. Tous les spécialistes n’avaient rien compris qu’on puisse désigner un arbitré qui a été récusé par le MCA du fait qu’il avait été sanctionné auparavant dans la même compétition. Car, il avait montré une certaine partialité. Il avait faussé le match. On aurait aimé que les choses se déroulent autrement et ce quel que soit le vainqueur. Le seul problème, c’est qu’il faut mériter sa qualification et que l’arbitre soit le plus exemplaire possible sans favoriser une équipe sur une autre. C’est ce genre d’erreur en sifflant des penaltys suite à des «simulations» qui fait que la violence apparaisse dans nos stades. Vous pouvez faire les plus réussis des séminaires sur la violence, vous ne pouvez rien en tirer contre de tels arbitres qui peuvent, par leur comportement contre toute éthique, mettre le «feu aux poudres». C’est pour cette raison que ceux qui sont à la tête de la Commission Fédérale de l’arbitrage et notamment la commission des désignations doivent être très «sérieux» concernant le choix du trio arbitral. C’est ce qui fait dire à ceux qui suivent de près notre football «ramènes ton arbitre, la victoire ne peut vous échapper», et ce, quelle que soit la valeur de votre adversaire. Ce n’est pas comme cela qu’on va faire revenir la quiétude dans nos stades et que notre football parvienne à hisser son niveau. La FAF doit s’intéresser de plus près à cette commission des désignations qui donne l’impression d’agir comme elle l’entend sans qu’on la remette à sa place pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Ce qui ne fait qu’ajouter une «couche» à la suspicion. Nos responsables sportifs doivent prendre en considération cette question de l’arbiytage et surtout la commission des désignations, le nerf de tous «les enjeux». C’est le moins qu’on puisse leur demander.

Hamid Gharbi