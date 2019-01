Groupe d’amitié Algérie - Turquie : La coopération culturelle et parlementaire en débat

Les relations d'amitié, la coopération culturelle et parlementaire entre l'Algérie et la Turquie ont été au centre des entretiens, mercredi, entre le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Turquie, Ahmed Sadouk et l'ambassadeur de la Turquie, Mehmet Poroy. La rencontre a permis de passer en revue les relations d'amitié entre les peuples turc et algérien dans leur dimension historique, en sus des objectifs communs entre les deux pays». M. Sadouk a plaidé, dans ce sens, pour «la continuité de ces relations à travers les échanges culturels et la poursuite des réalisations, à l'instar de la statue de Barberousse qui symbolise la mémoire commune, et la réhabilitation de la mosquée Ketchaoua».

Il a ajouté que le groupe d'amitié parlementaire «œuvrera à imprimer cette dynamique aux différentes manifestations culturelles pour davantage de rapprochement et de coopération entre les deux pays».

Pour sa part, l'ambassadeur a insisté sur l'importance du groupe d'amitié parlementaire et son rôle dans la dynamisation et valorisation des relations d'amitié entre les deux pays», rappelant «certains projets d'aménagement à Oran et la Casbah d'Alger».