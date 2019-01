M. Benmessaoud reçoit l’ambassadeur chinois : Renforcer la coopération dans le tourisme

Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, jeudi dernier à Alger, avec l'ambassadeur de Chine, Li Lianhe, les opportunités disponibles pour le renforcement des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont salué «les relations d'amitié historiques et exceptionnelles et de coopération stratégique privilégiée mais aussi la confiance mutuelle ainsi que la qualité et l'intensité des relations économiques dans tous les domaines», affichant, à ce propos, leur «disponibilité pour renforcer davantage la coopération dans le secteur du tourisme et de l'artisanat au service des deux pays».

A cet effet, le ministre a souligné «l'impératif d'œuvrer ensemble à la concrétisation des clauses du mémorandum d'entente conclu entre la Chine et l'Algérie visant la facilitation des déplacements des groupes de touristes chinois vers l'Algérie et le rapprochement des opérateurs touristiques dans les deux pays dans le cadre de contrats communs pour l'organisation de voyages touristiques outre des facilitations présentées par les services consulaires algériens en Chine au profit des agences touristiques chinoises et la promotion du partenariat en matière d'investissement touristique, de gestion hôtelière, de recyclage et de formation en termes d'artisanat».