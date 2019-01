Neige, routes coupées, populations bloquées : L’anp intervient

«Suite aux intempéries ayant marqué quelques régions du pays, au cours des dernières 24 heures, des détachements de l'Armée nationale populaire relevant de la 5e Région militaire sont intervenus, au niveau de Kef-Lekhal à Constantine, ainsi qu'à Aïn Arnat, El-Bhira, Aïn Abassa et El-Mouan, dans la wilaya de Sétif, pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige.»

Les éléments de l'Armée nationale populaire «ont prêté aide et assistance aux citoyens, et ont procédé au déneigement des routes et des pistes bloquées», ajoute le même source. «À ce titre, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire réaffirme la mobilisation permanente de ses unités, pour l'intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions touchées, et cela en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires».



180 automobilistes secourus



Des éléments de l'Armée nationale populaire sont intervenus, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour secourir 180 usagers de la route bloqués par un tempête de neige, sur l’axe routier reliant la commune de N’sigha à Aïn Djarbouaâ, à hauteur du village de Laghrour, dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Les militaires, en coordination avec la Protection civile et la Gendarmerie nationale, ainsi que les services des travaux publics, ont secouru plus de 100 voitures bloquées par la neige à bord desquelles se trouvaient 180 citoyens, avant de les conduire vers les stations multiservices de la région en les dotant de nourriture et de couvertures, a précisé la même source. Aussi, 150 personnes ont été transférées par les éléments de l’ANP vers le centre psychologique d’Aizar, où elles ont été prises en charge. La région de Khenchela a connu, dans la nuit de jeudi à vendredi, une tempête de neige, «la première du genre» dans la région, indiquent les services météorologiques, soulignant que la vitesse du vent avait atteint 125 km/h, et le brouillard avait réduit la visibilité et provoqué le dérapage de plusieurs véhicules.

Par ailleurs, d’autres détachements de l'ANP relevant de la 5e Région militaire ont procédé, les 24 et 25 janvier, au déneigement des routes et des pistes à Skikda, Batna et Jijel, et prêté aide et assistance aux citoyens, en mobilisant tous les moyens humains et matériels.



Circulation interrompue dans 14 wilayas



22 routes nationales et 26 routes de wilaya ont été bloquées en raison des intempéries ayant touché 14 wilayas du Centre et de l'Est, a indiqué, jeudi, un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN).

Les services de la GN ont fait état, dans une note d'information, du blocage du trafic au niveau de 26 routes de wilaya dans Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa, Mila, El-Tarf, Guelma, Tébessa, Khenchla, Souk-Ahras, Constantine, Batna, Jijel et Sétif en raison des fortes chutes de neiges.



Annaba

Deux personnes décédées



Les intempéries sévissant depuis jeudi à Annaba sont à l’origine du décès de deux personnes. Il s’agit d’un étudiant palestinien qui a reçu une charge électrique au niveau du campus de Sidi Achour, l’autre, âgé de 50 ans, a été emporté par les eaux à Laleulick, commune d’ElBouni. Ces deux victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital Ibn-Rochd, indique un communique de la Orotection civile qui fait état de plusieurs interventions durant les journées de jeudi et de vendredi pour secourir 203 personnes et 7 familles menacées par les eaux. Les fortes chutes de pluie ont été à l’origine de perturbations de la circulation routière entre Annaba et sa périphérie, en plus de coupures du courant électrique, notamment à Sidi Amar et à El-Bouni, El-Hadjar et Aïn Berda. Les axes routiers des RN 44 et RN 16 ont été totalement obstrués par les eaux. Le directeur des travaux publics, M. Younes Bouchekouk, a fait savoir que les tronçons reliant la gare routière du 1er-Mai (El-Bouni) à la cité Sidi-Achour, sur la RN 44, et celui d’El-Mangues (El-Hadjar) ont été inondés totalement.

À Seraïdi, où la neige est tombée abondamment sur les monts de Bouzizi, les services des travaux publics, en collaboration avec l’ANP et l’APC, ont dû intervenir avant-hier durant toute l’après-midi, pour procéder à la réouverture des routes obstruées par la neige. M. Bouchekouk a fait savoir que quatre engins et deux chasse-neige de l’ANP ont été mobilisés, ajoutant qu’une cellule de crise a été installée au niveau de l’unité de la Protection civile, dans de la commune de Seraïdi.

B. Guetmi



Inondation au complexe Sider El-Hadjar

Arrêt temporaire des activités



Les activités du complexe Sider El-Hadjar d’Annaba ont été «suspendues temporairement», dans la nuit de jeudi à vendredi, suite à l’inondation du haut fourneau, les aciéries et d’autres installations provoquée par les crues d’oued Seybouse, a indiqué le président-directeur général du complexe, Chamseddine Maâtallah. «Les infiltrations d’eau ont commencé vers 23h, dans la nuit de jeudi», et se sont poursuivies hier, a précisé le responsable, détaillant que «le niveau d'eau enregistré dans certaines unités du complexe était entre 4 et 5 mètres, submergeant les zones inférieures du haut fourneau, les aciéries et les installations électriques».

«Les équipes de la Protection civile ont entamé les opérations de pompage d’eau, alors que le débordement du cours d’eau Berkouka, à proximité du complexe, inonde les unités», a ajouté le même responsable, rappelant que «le complexe Sider El-Hadjar avait déjà été exposé à des inondations, en 2001 et 2011, qui ont perturbé l'activité de production pendant plusieurs semaines». Selon les services locaux de la Protection civile, «l’oued Seybouse, réceptacle des cours d’eaux de Berkouka, Meboudja notamment, déversant en mer, nécessite une opération de curage devant faciliter la circulation de l’eau et prévenir les inondations». Les opérations de pompage d’eau depuis les différentes unités du complexe se poursuivent, avec la mobilisation des services de la Protection civile et des équipes techniques du complexe El-Hadjar, a-t-on noté.



Dégâts matériels

dans plusieurs wilayas



• Comme prévu dans le bulletin météorologique Spécial (BLAS), des intempéries ont balayé, en cette fin de semaine, les régions du nord et de l’est du pays. Un temps perturbé sur plusieurs wilayas, avec des pluies abondantes, des averses, des rafales de vent et beaucoup de neige en montagne.

Parmi les premiers intervenants sur place, les hommes de la Protection civile.

Une situation qui a occasionné de nombreux dégâts. En plus de la perturbation du trafic routier, maritime et aérien, d’autres dommages ont été malheureusement signalés.

Selon le bilan de la Gendarmerie nationale, 22 routes nationales et 26 routes de wilaya ont été bloquées en raison des intempéries ayant touché 14 wilayas du centre et de l'est du pays.

Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour l'entretien et la maintenance du réseau routier, et la garantie de sa praticabilité et de sa sécurité, au profit des usagers, notamment suite aux récentes intempéries enregistrées dans certaines wilayas du pays, ont indiqué les services spécialisés au ministère des Travaux Publics (TP) et des Transports.

Plusieurs interventions ont été menées, ces deux derniers jours, au niveau de 6 wilayas du pays, ayant enregistré d'importantes chutes de neige, entraînant la fermeture de certaines routes et une perturbation du trafic routier, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports.

Les intempéries ont affecté 24 axes routiers, dont 7 routes nationales et 17 chemins de wilaya, outre l'autoroute Est-Ouest au niveau de la région de Djebel El-Ouahch (Constantine), a précisé le communiqué.

Plus de 1290 agents de maintenance relevant des directions des travaux publics et 7.000 engins et équipements de travaux publics ont été mobilisés à cet effet, outre l'utilisation d'une grande quantité de sel (environ 100 tonnes), pour déneiger les voies.

Les services en question ont réussi à rouvrir tous les axes routiers, à l'exception de quelques pistes montagneuses dans les wilayas de Bouira, de Tizi Ouzou et de Jijel, a conclu le communiqué.

Mort d’un agent de la Protection civile à Bouira



Un agent de la Protection civile a trouvé la mort, jeudi, après avoir été emporté par les eaux pluviales, à la cité 250-Logements de la ville de Bouira, alors qu'il procédait avec ses collègues au curage des avaloirs et regards, a-t-on appris auprès des services de ce corps constitué.

«L'agent, âgé de 27 ans, est décédé. Nos éléments sont en train de repêcher son corps emporté par les eaux pluviales», a expliqué à l'APS, le chargé de la communication de la Direction de la Protection civile de Bouira, le capitaine Rahmani Raouf.

Selon les détails fournis par cet officier, 13 interventions ont été lancées en même temps par les différentes unités de la Protection civile, pour apporter aide et assistance aux personnes en difficulté et pour l'évacuation des eaux pluviales, notamment au niveau du chef-lieu de la wilaya.



Des engins spéciaux sur les hauteurs de Chréa



À Blida, sur les hauteurs de Chréa, les importantes chutes de neige enregistrées ont nécessité l’acquisition d’engin spéciaux destinés à l’ouverture des petites pistes obstruées par la neige, et à faciliter les déplacements des citoyens entre les différents quartiers de la localité, a-t-on appris, jeudi, du vice- président de cette Assemblée populaire communale, Samir Ismaïlia. Soulignant l’impossibilité pour les chasse-neige de la maison cantonnière et de la direction des travaux publics de faire leur travail, à cause de l’exiguïté des pistes reliant différents quartiers de la commune de Chréa, le responsable a fait part de l’affectation, au profit de cette dernière, d’une subvention de trois millions de DA, destinée, selon lui, au paiement d’entreprises (dont Mitidja Nadhafa), chargées d’ôter la neige obstruant les pistes, outre l’acquisition d’engins spéciaux affectés à la même tache, a-t-il expliqué.

R. S.