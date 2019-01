Lutte antiterroriste : Sans répit

Un terroriste s'est rendu, le 24 janvier, aux autorités militaires à Tamanrasset/6 RM, en possession d'une mitrailleuse et de munitions. Il s'agit du terroriste Mehdjoubi Ahmed, dit +Hamza+, qui avait rejoint les groupes terroristes en 2011. D’autre part ,des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à In Amenas/4eRM, Ain Temouchent et Relizane/2eRM et Sétif/5eRM, six narcotrafiquants en possession de 261,8 kilos de kif traité, de 990 comprimés psychotropes et d’un véhicule. Par ailleurs, dans la 6e Région militaire, des détachements de l'ANP ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar, quatre contrebandiers et procédé à l'arrestation de six orpailleurs, de même des tentatives de contrebande de 89.974 litres de carburant ont été mises en échec à Bordj Badji Mokhtar/6e RM et Souk-Ahras, Tébessa et El-taref/5e RM". Des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un organisateur d'émigration clandestine à Oran/2e RM.

Des détachements de l’ANP ont arrêté à Khenchela et Tébessa/5eRM, cinq éléments de soutien,tandis que des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Bordj Bou Arreridj/5eRM, Sidi Bel Abbes et Oran/2e RM, quatre narcotrafiquants en possession de 235,6 kilos de kif traité, tandis que 4.358 unités de produits parapharmaceutiques ont été saisies à El-Oued/4e RM. Par ailleurs dans la 6e Région Militaire, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit orpailleurs, alors que 21 immigrants clandestins ont été interceptés à In-Guezzam et In M’guel. Ainsi que 2 narcotrafiquants en possession de 20.424 comprimés psychotropes ont été arrêtés, mardi dernier, à Sétif par les éléments de l'ANP, tandis qu'un autre, en possession de 25 kilos de kif traité, a été appréhendé par des éléments de la Gendarmerie nationale de Rélizane. Un détachement combiné de l'ANP a été arrêté à Sétif/5e RM, deux narcotrafiquants en possession de 20.424 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Rélizane/2e RM, un narcotrafiquant en possession de 25 kilos de kif traité. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a intercepté vingt orpailleurs à Tamanrasset/6e RM, alors que 32 immigrants clandestins ont été arrêtés à Tamanrasset, Biskra et In Aménas.