Rapport 2018 d’Oxford business group : Repenser la croissance

Le cabinet Oxford Business Group, dans un rapport 2018, décortique, chiffres et statistiques à l’appui, la situation économique de l’Algérie.

Dans un entretien exclusif accordé au groupe, le Chef de l’Etat, outre la dynamisation de la diversification de l’économie nationale et les conditions de sa réussite, décrit le modèle économique choisi par l'Algérie pour orienter son développement à l'horizon 2030. «Cette démarche, fait-il savoir, fondée sur un nouveau modèle de croissance adopté en 2016, est devenue d'autant plus urgente que les évolutions erratiques des marchés pétroliers affectent défavorablement nos équilibres financiers, internes et externes».

Pour le Président Bouteflika, sont attendus de cette nouvelle démarche de croissance «non seulement le retour progressif à l'équilibre des comptes publics mais surtout, sur la période 2020-2030, une augmentation de la croissance du PIB notamment hors hydrocarbures, une élévation sensible du PIB par habitant, une hausse substantielle de la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée globale, une transformation de notre modèle énergétique permettant d'économiser nos ressources non renouvelables et une diversification des exportations pour soutenir le financement de la croissance».

A propos de la révision en cours de la loi sur les hydrocarbures, le Président a indiqué qu’elle «contribuera certainement au développement d'un partenariat gagnant-gagnant avec des entreprises étrangères dans ce secteur», tout en affirmant que la volonté de l'Algérie est de rendre son cadre législatif et réglementaire régissant les secteurs d'activités «plus attractif».

Oxford Business Group a annoncé les résultats d’une enquête menée en 2018 auprès de 90 chefs d'entreprises, afin d'évaluer la confiance de ces dirigeants quant à la situation économique et les perspectives de développement au cours de 2019.

Le «Baromètre des entreprises OBG» montre que 73% des chefs d'entreprises interrogés entrevoient positivement ou très positivement l'évolution des conditions du marché local en 2019, contre 61% lors du dernier sondage en novembre 2017.

Transparence dans la conduite des affaires: 34% des chefs d’entreprises évoquent un degré «élevé»

Quant à la transparence dans la conduite des affaires, l’enquête révèle que 9% des chefs d’entreprises interrogés en tête à tête en ont indiqué le degré «très élevé», et 34% l’ont trouvé «élevé», tandis que 46% évoquent un degré de transparence «très bas». D’autre part, l’enquête s’est intéressée aux efforts déployés pour diversifier l’économie nationale et attirer de nouveaux capitaux étrangers. Sur l’impact des réformes récentes sur le degré de confiance des investisseurs dans l’économie, les chefs d’entreprises l’ont, grosso modo, trouvé positif. Interrogés sur la disponibilité des compétences locales, les chefs d’entreprises ont déclaré que le pays avait besoin de compétences en leadership (26%), en recherche et développement (21%, en hausse de 17 points par rapport à l’an dernier), et en gestion d’entreprise (20%). Etant donné la forte dépendance de l’économie nationale aux hydrocarbures, le volume d’investissements dans le secteur de l’énergie représente toujours un enjeu majeur. «72% des dirigeants indiquent que l’évolution du pétrole est le principal évènement externe susceptible d’avoir une incidence sur l’économie algérienne à court et à moyen termes», souligne l’enquête.

Fouad Irnatene