Le président Bouteflika, dans une interview à OBG

La diversification de l'économie nationale est un objectif «central et incontournable», dont les résultats réalisés jusque-là ne «sont pas négligeables», mais demeurent «insuffisants», a affirmé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans une interview, publiée mercredi dans le rapport 2018 sur l'Algérie, élaboré par le cabinet de conseil économique Oxford Business Group (OBG).

OBG : Dans un contexte de mutation et de recomposition de l'économie mondiale, quel modèle économique l'Algérie a-t-elle choisi au cours de votre mandat, pour orienter son développement à l'horizon 2030 ?

M. Bouteflika : II est vrai que l'économie mondiale s'est inscrite, depuis la crise financière de 2008, dans la perspective de recherche d'un nouveau régime de croissance, en contexte d'un environnement économique et financier plus incertain. Il est aussi vrai que cette situation conduit à de profondes mutations qui imposent à notre économie de faire preuve, non seulement de résilience, mais également d'une grande capacité d'adaptation et de flexibilité, tout en se donnant des ambitions pour l'avenir.

Ce nouveau contexte, fortement contraignant, l'économie algérienne l'a particulièrement ressenti à partir de 2014, en se trouvant confrontée à une baisse drastique de ses revenus financiers issus de ses exportations d'hydrocarbures et qui constituent une source importante de financement de son développement.

La perspective d'une telle situation avait été anticipée, et avait donné lieu, au cours des années antérieures, à la mise en place d'une instrumentation à l'effet d'amortir ces chocs. C'est ainsi que nous avons pu rembourser l'essentiel de notre dette extérieure, réduire l'endettement intérieur de l'État, favoriser le financement domestique de notre développement, consolider nos réserves de changes, renforcer l'assise financière des banques et créer un fonds d'épargne publique.

Après avoir, tout au long des deux dernières décennies, mis de l'ordre dans le fonctionnement de notre économie, relancé l'activité économique, grâce à un rythme soutenu de la dépense publique, remis à niveau et renforcé l'essentiel de nos infrastructures de base, fortement ébranlées par les méfaits de la tragédie nationale, réduit le chômage, maîtrisé l'inflation et amélioré substantiellement le pouvoir d'achat des citoyens et les principaux indicateurs du développement humain, nous nous sommes attelés à mettre en place une nouvelle démarche économique destinée à faire face aux contraintes de l'économie mondiale, à réduire nos vulnérabilités et à asseoir notre croissance sur une base saine et durable.

Cette démarche, fondée sur un nouveau modèle de croissance adopté en 2016, est devenue d'autant plus urgente que les évolutions erratiques des marchés pétroliers affectent défavorablement nos équilibres financiers, internes et externes.

J'ai eu l'occasion, dans la précédente édition de votre rapport, de présenter les fondements de ce nouveau modèle économique et les objectifs fixés à l'horizon 2030. Rappelons seulement les principes qui le régissent, à savoir la rationalisation et l'efficacité de la dépense publique, la solidarité et la justice sociales, le renforcement de la place de l'entreprise, notamment privée, dans l'économie nationale, l'amélioration continue de la gouvernance dans tous les domaines et la réaffirmation de la concertation sociale dans la conduite de nos affaires économiques.

C'est dans le cadre de ces principes que se déploie actuellement l'action du gouvernement. Elle consiste en particulier à contenir les investissements infrastructurels n'ayant pas un effet d'entraînement sur les capacités productives, à éliminer progressivement les déficits du budget et de la balance des paiements, à rendre plus visibles nos politiques et stratégies sectorielles, à poursuivre l'assainissement du climat des affaires et à promouvoir nos exportations, en particulier hors hydrocarbures, par des actions mieux organisées et plus ciblées.

Nous continuons à encourager l'investissement, national et étranger, surtout dans les secteurs et filières à forte valeur ajoutée, les énergies renouvelables, l'agro-industrie, les services et l'économie numérique, l'aval des hydrocarbures et le secteur minier, le tourisme et les zones logistiques. Nous attendons de cette nouvelle démarche de croissance, non seulement le retour progressif à l'équilibre des comptes publics, mais surtout, sur la période 2020-2030, une augmentation de la croissance du PIB, notamment hors hydrocarbures, une élévation sensible du PIB par habitant, une hausse substantielle de la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée globale, une transformation de notre modèle énergétique permettant d'économiser nos ressources non renouvelables et une diversification des exportations, pour soutenir le financement de la croissance.

Ce modèle, qui se met en place progressivement, peut connaître des ajustements conjoncturels liés aux incertitudes et contraintes de l'économie mondiale. L'essentiel est de maintenir le cap en direction d'une économie productive, socialement efficace et progressivement libérée de la dépendance aux seuls revenus des exportations d'hydrocarbures.



Conformément aux dispositions sur le Partenariat Public-Privé (PPP), fixées par la loi organique relative aux lois de finances, promulguée en septembre 2018,

comment l'Algérie favorise-t-elle le déploiement de partenariats gagnant-gagnant dans les secteurs prioritaires de l'économie nationale ?

Il est vrai que cette loi, promulguée en 2018, autorise le recours au financement d'opérations d'investissement public dans un cadre de partenariat avec une personne morale privée ou publique. Cette approche novatrice constitue un enjeu pour les équilibres financiers de l'État et la pérennité de la dépense publique d'équipement, dans un pays où le budget d'équipement représente annuellement en moyenne entre 15 et 20% du PIB. Des projets ont déjà été initiés dans ce cadre, et la réalisation du Port de Cherchell, pour plus de trois milliards de dollars d'investissement, en est un bon exemple.

Faire participer l'épargne privée au financement de projets d'infrastructures ne constitue donc pas une utopie, surtout dans une période de contraintes sur les ressources financières publiques. Mais le partenariat public-privé s'inscrit dans un objectif plus large que les seules opérations d'investissement public inscrites au budget de l'État.

En effet, c'est dans les secteurs productifs et prioritaires, notamment industriels, agricoles et énergétiques, ceux qui contribuent à réduire durablement nos vulnérabilités, que ces partenariats peuvent et doivent être envisagés et réalisés entre les entreprises publiques et privées. Des expériences de ce type existent, certaines depuis longtemps, dans différents secteurs d'activités, de production primaire et de transformation. Le plus récent partenariat sous cette formule concerne la production de phosphates, avec le lancement, à l'est du pays, d'un projet d'investissement de quelque six milliards de dollars, associant des entreprises publiques algériennes et des entreprises chinoises. Nous soutenons donc toute dynamique d'investissement qui met en collaboration des opérateurs publics et privés, étrangers et nationaux, dans tous les secteurs ouverts au partenariat, qui les associe à la prise de risques, avec comme dénominateur commun l'utilité et la profitabilité des projets réalisés ou envisagés, la contribution à la diversification accrue des revenus externes et à la valorisation des ressources nationales.

Nous travaillons également à rendre plus attractif le cadre législatif et réglementaire régissant les secteurs d'activités. À ce propos, et s'agissant du secteur énergétique, la révision en cours de la loi sur les hydrocarbures contribuera certainement au développement d'un partenariat gagnant-gagnant avec des entreprises étrangères dans ce secteur.

Pour favoriser ce type de partenariat, l'Algérie offre un contexte politique stable, une dynamique de croissance jamais interrompue depuis près de vingt ans, une solvabilité financière externe et interne, des infrastructures publiques, une politique avantageuse de soutien à l'investissement, ainsi qu'une volonté politique ferme d'améliorer l'environnement des affaires.



Comment la diversification de l'économie nationale contribue-t-elle au développement socio-économique au niveau national et local ?

Quel rôle le secteur privé national et international est-il appelé à jouer pour soutenir ces efforts ?

La diversification de l'économie est un objectif central et incontournable de notre démarche économique. Sa concrétisation n'est pas simple ; elle exige des politiques économiques, industrielles et agricoles appropriées, du temps et de la constance dans leur mise en œuvre. Elle nécessite aussi la mobilisation de toutes les énergies et de tous les acteurs du développement, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des collectivités locales, des entreprises nationales, privées et publiques, mais également des firmes étrangères qui peuvent beaucoup apporter à notre économie.

L'intérêt pour la diversification n'est pas nouveau ; c'est un engagement que nous avons pris il y a déjà plusieurs années et que nous avons mis en œuvre sur le terrain.

D'abord, à travers le lancement des différents programmes d'investissement public qui ont contribué à renforcer notre réseau d'infrastructures de base, à créer des emplois, à faire valoir des opportunités d'investissement, à soutenir le pouvoir d'achat et à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Mais également à travers nos politiques de redéploiement industriel et de soutien à l'investissement qui ont permis la relance et l'émergence d'activités industrielles, dans différentes parties du territoire national, comme la sidérurgie, l'industrie pharmaceutique, l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire, le ciment et les matériaux de construction, et, tout récemment, la production de phosphates.

Toutes ces activités contribuent non seulement à densifier les espaces économiques locaux, à maintenir et à créer des emplois, à distribuer des revenus, mais aussi à réduire la propension de notre économie à l'importation, tout en participant à la réalisation d'un autre objectif important, celui de la diversification de nos exportations.

Le niveau atteint par la diversification de l'économie nationale n'est donc pas négligeable, mais il reste, aujourd'hui encore, insuffisant pour rééquilibrer durablement les valeurs ajoutées sectorielles, et constituer, par la promotion des exportations de biens et services, une alternative sérieuse aux hydrocarbures.

Nous devons, par conséquent, persévérer dans nos efforts, et je souhaite, à ce propos, insister sur trois éléments au moins, qui conditionnent, à mon sens, la réussite du processus de diversification.

Premièrement, la diversification ne peut se faire sans une présence forte et active de l'entreprise privée dans tous les secteurs d'activité économique. Ainsi, pour répondre directement à votre question, le rôle du secteur privé est indispensable à la réussite de ce processus. Nous devons par conséquent continuer à améliorer les dispositifs de création d'entreprises et les politiques de soutien multiforme à l'investissement privé.

Parallèlement aux mesures de renforcement du cadre de l'investissement, nous devons aussi continuer à améliorer celui de la petite et moyenne entreprise (PME) pour lui permettre de contribuer pleinement à l'objectif d'intégration industrielle, en particulier par le développement d'activités de sous-traitance.

S'agissant de l'investissement étranger, son impact positif est reconnu sur le développement des capacités productives, la promotion de l'innovation, de la technologie, la connaissance des marchés extérieurs et, plus généralement, sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises nationales.

Deuxièmement, la diversification ne peut réussir que si elle repose sur une amélioration de la qualité de la gouvernance économique, aussi bien dans les institutions et administrations économiques de l'Etat que dans les entreprises publiques et privées. Des politiques économiques et industrielles, bien conçues et portées par des managements performants, sont nécessaires. Nous avons d'ailleurs déjà arrêté les grands axes de notre politique industrielle autour desquels les principaux acteurs commencent à se mobiliser. Pour ce qui concerne le périmètre public, nous avons procédé au redéploiement des entreprises publiques pour les organiser autour de grands groupes publics, leur donnant ainsi la possibilité de se moderniser pour participer pleinement à l'effort de développement industriel, d'intégration économique et de diversification.

Troisièmement, la diversification exige une lutte implacable contre toutes les formes de gestion et les pratiques bureaucratiques. Il est intolérable que les initiatives et les bonnes volontés, l'engagement citoyen et financier des entrepreneurs soient contraints par des comportements bureaucratiques ou intéressés. Dans le domaine de l'allégement administratif et réglementaire, nous avons certes accompli des progrès certains, dans le cadre du processus d'amélioration du climat d'affaires, enclenché depuis déjà quelques années.

Les résultats sont visibles dans plusieurs domaines de la vie du citoyen et de l'opérateur économique (état-civil, justice, registre de commerce, douanes etc.), mais nous devons encore davantage progresser sur cette voie.

En définitive, la réussite du processus de diversification exige la poursuite résolue de notre programme de réformes, tant sous l'angle institutionnel et administratif que sous celui de l'économie, des finances et des banques, étant entendu que les objectifs recherchés sont de développer la compétitivité de nos entreprises nationales, promouvoir les bonnes initiatives, réhabiliter l'effort productif, ancrer la culture de la transparence, de la concurrence et les bonnes pratiques de la gouvernance dans le fonctionnement de notre économie.



Quel rôle l'Algérie joue-t-elle sur le plan économique en Afrique et comment le pays œuvre-t-il au renforcement de la coopération intra-africaine ?

L'Algérie attache un grand intérêt au développement de relations exemplaires avec l'Afrique dont elle est partie intégrante. Cet intérêt découle de notre conviction que l'intégration régionale a un impact positif important sur la croissance économique des pays du continent. Les échanges économiques et commerciaux ainsi que l'investissement sont des éléments essentiels de cette intégration, sans pour autant occulter la place centrale qui revient aussi à la dimension politique et humaine.

Fidèle à sa conception de la coopération Sud-Sud, laquelle à connu son apogée dans les années 1970 avec le lancement de projets structurants, comme celui de la Route transsaharienne, l'Algérie s'est engagée au titre du NEPAD dans la réalisation de grands projets. Citons pour l'exemple la pose d'un câble de fibre optique et la réalisation du gazoduc Nigeria-Algérie le long de la Transsaharienne, ainsi que le futur projet «Port centre» qui sera d'un apport certain pour le développement des relations économiques et commerciales avec l'Afrique.

Mais au-delà de notre engagement ferme pour la réalisation de ces grands projets, notre solidarité avec les pays africains s'exprime aussi de multiples autres façons ; par des aides multiformes, notre soutien franc au sein des institutions financières multilatérales, le développement des zones frontalières et la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations qui y vivent, la participation à la recherche de solutions novatrices aux problèmes de surendettement de certains pays africains et amis, confrontés à de graves difficultés économiques et financières et, à ce sujet, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons apporté notre contribution à l'allégement du fardeau de la dette de certains d'entre eux.

Nous entendons également, et c'est très important, contribuer au rapprochement des peuples du continent, en particulier à travers la formation des cadres africains dans diverses spécialités. Des dizaines de milliers de cadres africains ont été par le passé formés dans nos institutions universitaires et spécialisées. Beaucoup le sont encore et nous continuerons à le faire. Sur un autre plan, l'Algérie est fortement engagée dans le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine, en particulier pour lui garantir une réelle autonomie dans le financement de son fonctionnement, de ses programmes et de ses opérations, notamment celles destinées à la consécration de la paix dans notre continent. Le développement économique et les échanges commerciaux ne peuvent, en effet, se développer sans sécurité. C'est d'ailleurs dans cet objectif qu'Afripol, dont le siège est à Alger, a été créée et mise en place, en vue d'élaborer une stratégie africaine harmonisée de lutte contre la criminalité.

Mais l'Afrique, ce sont aussi des mouvements d'affaires et d'échanges commerciaux, des rencontres commerciales et d'investissement entre opérateurs algériens et africains. Ces rencontres restent malheureusement encore peu développées et nous sommes disposés à leur donner un nouveau souffle. C'est dans ce but que nous avons encouragé et soutenu le Forum africain d'affaires et d'investissement, tenu à Alger en décembre 2016. Nul doute que les résultats de ce Forum contribueront à l'approfondissement des relations d'affaires entre les opérateurs du continent.

Le développement des relations économiques et commerciales est donc un élément clé pour soutenir une bonne croissance économique des pays du continent. L'Algérie n'a jamais cessé de plaider en ce sens et de mener, sur ce plan, une politique constante, comme en témoigne, par exemple, sa participation active aux manifestations économiques et foires organisées dans de nombreux pays africains. Ce sont de bonnes occasions pour les opérateurs économiques et les hommes d'affaires algériens de promouvoir et faire connaître les produits locaux et de conclure des contrats susceptibles d'ouvrir de nouveaux horizons à la production nationale dans l'espace africain.

Il en est de même pour la relance du secteur industriel. La dynamique de développement qui devrait en résulter nécessite de valoriser nos compétences et nos richesses et nous sommes ouverts à toutes formes de coopération dans ce domaine. Nous avons apprécié l'initiative de la Banque africaine de développement de créer une plateforme destinée à impliquer activement le secteur privé en instruisant les projets jusqu'au financement. C'est là une opportunité supplémentaire pour un confortement des échanges intra-africains.

Nous sommes persuadés que ces actions et le potentiel qui reste à exploiter sont propices à la conclusion de nouveaux partenariats entre entreprises algériennes et africaines. Il nous faut donc poursuivre nos efforts d'amélioration et de renforcement du cadre juridique de la coopération économique et de l'investissement, notamment en mettant en place des accords de protection des investissements et de non-double imposition.

L'Algérie s'est, par ailleurs, pleinement investie dans la concrétisation du projet continental de réalisation des objectifs de paix, de développement et d'intégration régionale, définis dans la stratégie de développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Dans ce cadre, nous participons activement aux négociations sur la mise en place d'une zone de libre-échange continentale africaine, pour libérer les potentialités, favoriser les échanges et contribuer ainsi à la transformation structurelle des pays du continent.

En effet, la création d'un vaste marché continental, avec une population dépassant le milliard d'habitants et un PIB de plus de 2.200 milliards de dollars US, devrait conduire à améliorer la production de biens et services, participer à l'industrialisation du continent, favoriser l'expansion de son secteur agricole, renforcer l'attractivité pour des investissements en sa direction. La marge d'évolution est encore grande puisque les échanges intra-africains ne représentent que 10% des échanges du continent avec le reste du monde.

L'Afrique demeure un pays riche, riche de sa jeunesse et de son énergie, des potentialités de son sous-sol et de l'ampleur de ses besoins. Sachez que pour la réalisation du seul objectif du développement durable de l'Afrique, les besoins financiers du continent sont évalués par les experts entre 600 et 700 milliards de dollars par an, et entre 100 et 130 milliards de dollars pour les seuls investissements d'infrastructure.

Dans un monde qui peine à faire de la croissance économique, l'investissement dans le développement de l'Afrique est une réelle opportunité qu'il faut savoir saisir.