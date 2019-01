Présidentielle 2019 : formulaires de candidature

94 prétendants, dont 12 présidents de partis politiques ont procédé au retrait des formulaires de candidature à l'élection présidentielle, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Selon ce bilan provisoire, arrêté jeudi dernier en fin de journée, 94 lettres d'intention de candidature ont été déposées et les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription. «Les opérations se poursuivent au fur et à mesure que les demandes sont formulées et se déroulent dans de bonnes conditions», note la même source. Les présidents de partis politiques qui ont postulé à la candidature à l'élection de la présidence de la République sont Belaïd Abdelaziz du Front El-Moustakbel, Adoul Mahfoudh du Parti de la victoire nationale (PVN), Ali Benflis du parti Talaie El Hourriyet, Ahmed Gouraya du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), Ali Zeghdoud du Rassemblement algérien (RA), Guerras Fethi du Mouvement démocratique et social (MDS), Ali Faouzi Rebaïne du parti Ahd 54, Omar Bouacha du Mouvement El Infitah, Mohamed Hadef du Mouvement national de l'espérance (MNE), Abdelkader Bengrina du Mouvement El Binaâ, Salim Khalfa du Parti de la jeunesse démocratique (PJD) et Aïssa Belhadi du Front de la bonne gouvernance (FBG).



FJDC

Exiger un haut niveau d’instruction

Le président du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), Ahmed Gouraya, postulant à la candidature à l'élection de la présidence de la République, a estimé hier à Tizi-Ouzou qu’il y a lieu de "réviser les clauses de participation à cette élection, ouverte à tout citoyen qui le désire, en exigeant des postulants certaines conditions notamment un haut niveau d’instruction". M. Gouraya a appelé les jeunes à s’impliquer dans l'activité politique, les invitant à exercer leur devoir en participant aux différentes échéances électorales. S’exprimant lors d’une rencontre avec les représentants locaux de son parti, organisée à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, M. Gouraya, a expliqué, en s’adressant aux jeunes, qu'"adhérer à des partis politiques et accomplir son devoir électoral, est une manière de concrétiser leurs aspirations et de contribuer à la construction pacifique de l’Algérie, pour un changement serein et sans violence".

MSP

Concerné par la présidentielle

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderezak Makri, a affirmé, hier à Alger, que sa formation politique était «concernée par l'élection présidentielle», soulignant que le MSP «sera présent dans la construction de l'avenir du pays». S'exprimant lors des travaux de la session ordinaire de Majliss Echoura (Conseil consultatif) du parti, M. Makri a fait savoir que le Mouvement était «concerné par la présidentielle de 2019 et qu'il sera présent dans la construction de l'avenir du pays», ajoutant que la direction du parti «respectera» la décision qui sera prise par le conseil consultatif du parti.



PT

Dans l’expectative

La Secrétaire générale du Parti des travailleurs a exprimé, hier, son «inquiétude» face à une situation qu’elle qualifie de «très critique» et considéré que le plus important pour le moment est d’amorcer le processus de «renouveau» institutionnel, constitutionnel et politique.

S’exprimant à l’occasion de la réunion du bureau politique à El Harrach (Alger), Louisa Hanoune a rappelé à propos des prochaines présidentielles que le débat en interne se poursuit au comité central. «Certains membres souhaitent qu’on prenne part à la présidentielle et d’autres sont contre. C’est la même tendance au sein de la base militante», a-t-elle révélé en affirmant que l’élargissement du débat permettra de trancher «prochainement» sur la question avant d’ajouter que si ça tenait qu’à elle, elle ne se serait pas candidate. La SG du PT explique qu’il s’agit d’une position «personnelle» qu’elle défendra devant le comité central. «Je respecterai l’opinion de la majorité», a-t-elle assuré. Aux membres du comité central de son parti, Louisa Hanoune demande de «relancer» la campagne politique autour de l’assemblée constituante comme «gage» de «retour» de la voix «souveraine».

Dans le même ordre d’idées, la SG du Parti des travailleurs a indiqué que la question de la souveraineté du peuple demeurera au «centre de ses combats» pour que l’Algérie reste «intègre et unie».

Louisa Hanoune a exprimé son soutien «indéfectible» et sa «solidarité» au président vénézuélien Maduro.

Tahar Kaïdi

FFS

Pas de candidat



Le conseil national du FFS réuni hier à Alger a indiqué dans un communiqué parvenu à notre rédaction que le parti «ne présentera pas de candidat et ne soutiendra aucun candidat, dont la participation» et appelle la population au boycott.

«Fidèle à ses engagements, à ses valeurs et à ses principes qui ont guidé son action depuis sa création, en droite ligne de la Déclaration de Novembre et de la plateforme de la Soummam, le parti continuera son combat pour la reconstruction d’un consensus national et populaire autour de l’élection d’une Assemblée nationale constituante et l’avènement de la 2e République fondée sur un Etat de droit et les principes universels de la démocratie, seul à même de réconcilier les citoyens avec leurs institutions», est-il poursuivi.



FNA

Absent à la consultation



Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé, hier à Ouargla, à faire de la Révolution de Novembre 1954 «un référentiel pour l’ensemble du peuple et à s’imprégner de ses dimensions nationale, morale et humaine ainsi que du sens du sacrifice pour la patrie». «Il est aujourd’hui temps de réfléchir à l’édification de l’Algérie de demain, loin de toute improvisation et de fausses promesses», a-t-il soutenu. Concernant la position de son parti vis-à-vis de l’élection présidentielle du 18 avril, le président du FNA a affirmé que sa formation politique «refuse d’aller à cette consultation (...), et suggère comme alternative de reconstruire l’Etat algérien avec des lois fondamentales devant être l’émanation du peuple». Plaidant, à ce titre, pour une «phase de transition» plutôt que de s’engager dans «une élection ou l’argent règne en maître», il a préconisé d'«éviter de donner de fausses promesses dont le peuple en a assez, notamment les jeunes (...)». Cette étape doit aussi être saisie, estime M. Touati, pour une révision constitutionnelle avec des lois qui servent les intérêts des Algériens qui, dit-il, souffrent de la détérioration du pouvoir d’achat, de l’absence d’opportunités d’emploi et de cherté de la vie, dans une économie fragile (...).

Campagne électorale

À partir du 24 mars

Les candidats à la présidentielle ont commencé à retirer les formulaires prévus à cet effet et la processus se poursuivra jusqu’à la campagne électorale ouverte, conformément à loi organique portant régime électoral, 25 jours avant le scrutin pour s’achever à J-3.

La campagne s’ouvrira le 24 mars et s’étalera sur vingt jours, soit jusqu’au 14 avril. Une période durant laquelle, un certain nombre de dispositions doivent être respectées par les candidats. Ainsi, l’article 174 de la loi stipule que nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à cet effet et l’article interdit l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale. Une autre disposition affirme que les candidats, au titre de partis politiques, sont tenus de respecter leur programme partisan et, pour ceux au titre d’indépendants sont tenus de respecter leur programme électoral. L’article 175 donne le droit à tout candidat de disposer d’un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur et ce, en vue de présenter son programme aux électeurs.

A ce sujet, la loi organique n° 16-10 portant régime électoral insiste sur la durée des émissions accordées, qui doit être «égale» pour chacun des candidats aux élections présidentielles, et souligne dans son article 178 que les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de «garantir la répartition équitable» du temps d’antenne entre les candidats. Aussi, l’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale, est interdite, de même que la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats, à moins de 72 heures à l’échelle nationale, et cinq jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin. Concernant l’affichage dont on déplore ces dernières années l’anarchie, la loi électorale précise que des surfaces publiques réservées à cet effet sont attribuées équitablement et interdit toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés.

Les articles 183 et 184 rappellent par ailleurs que l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public, sauf dispositions législatives expresses contraires, et l’usage, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale, sont interdits.

Enfin, la loi électorale interdit aux candidats tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et stipule que l’usage «malveillant» des attributs de l’Etat est interdit.

S. A. M.