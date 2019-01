APN : Le développement local au centre des préoccupations des députés

Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par M. Mouad Bouchareb, en présence de M. Mehdjoub Bedda, ministre, chargé des Relations avec le Parlement. Les questions ont été adressées au Premier ministre (1) et aux ministres de la Culture (2), de l’Industrie et des Mines (2), du Commerce (3), de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (3) et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (3).

Le premier ministre

« Poursuite de la stratégie nationale de promotion de l’agriculture et du développement rural »



Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a affirmé que l’État poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour la promotion de l’agriculture et du développement rural, à travers la prise de toutes les mesures nécessaires, pour conférer une nouvelle dynamique à ce secteur sensible.

Dans sa réponse à la question du député Mohamed Benchelali sur les mesures prises pour la relance du secteur de l’Agriculture dans la wilaya de M’sila, lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mehdjoub Bedda, M. Ouyahia a réaffirmé que «le gouvernement maintiendra son appui à la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour la promotion de l’agriculture et du développement rural».

À cet effet, le gouvernement «veille à mobiliser pleinement les ressources et les moyens nécessaires, à prendre toutes les mesures et dispositions pour insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur de base, pour augmenter les moyennes de croissance économique et consacrer le développement global», a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, la relance de ce secteur, ainsi que d’autres secteurs vitaux, figure parmi «les principales préoccupations inscrites au plan d’action du gouvernement», qui veille à «renforcer le rôle de ce secteur sensible, dans le cadre de la stratégie nationale de développement global». Pour réaliser cet objectif, M. Ouyahia a rappelé l’adoption, par les pouvoirs publics, d’«une approche multidimensionnelle», pour l’appui du secteur de l’Agriculture et du Développement rural, en accordant la priorité aux wilayas productives dans ce domaine, à l’instar de M’sila.

Concernant la wilaya de M’sila, M. Ouyahia a souligné qu’elle occupait la tête du classement des wilayas ayant bénéficié des efforts nationaux consentis pour l’amélioration du secteur agricole, et ce au vu de sa superficie agricole estimée à plus de 1,370 millions de ha, ce qui lui permet de jouer un rôle qualitatif dans l’amélioration des moyennes d’exportation des produits agricoles nationaux inscrits dans la production animale, végétale, laitière et autres. M. Ouyahia a évoqué les différents programmes dont a bénéficié la wilaya, lors des précédentes années, notamment «le projet d’ouverture de 36 km de pistes agricoles pour une enveloppe de 75 millions DA», «le raccordement au réseau d’électrification rurale sur une longueur de 100 km d’un montant de 250 millions DA», «la distribution de 1.500 ruches et de leurs équipements d’un montant de 15 millions DA» et «la distribution de 3.750 plants d’arbres fruitiers d’un montant de 3,75 millions DA». Le Premier ministre a précisé que la wilaya a bénéficié également d’une aide financière avoisinant les 116 millions DA dédiée aux opérations d’irrigation, ajoutant que 47 communes ont bénéficié de programmes de développement rural ayant touché 238 centres ruraux englobant notamment «l’ouverture de 58 pistes rurales pour désenclaver 140 zones rurales», «le traitement des surfaces pastorales d’une superficie de 30.000 hectares», «la distribution de 138 unités d’élevages bovin, ovin et apicole au niveau de 12 zones rurales», «l’amélioration des terres par le labour profond sur une superficie de 360 hectares», outre «la réalisation de 34 points d’eau pour l’approvisionnement de 70.000 têtes de bétail et de 30 sources d’eaux potables».

Précisant que «375 agriculteurs ont bénéficié d’opérations de mise en terre d’oliviers sur une superficie de 595 hectares», il a ajouté qu’il a été procédé à la protection de 20 exploitations agricoles, à travers la réalisation de brise-vent sur une longueur de 42 km», et «l’attribution de 43.000 aides à l’habitat rural de 2005 à 2018».

Pour ce qui est des moyens de commercialiser les produits agricoles de qualité, les pouvoirs publics ont mis en place un programme spécifique relatif à la réalisation d’unités de conditionnement et de stockage.

A. Z.



Culture

Festival d’Oran du film arabe

Impacté par la baisse du budget



Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a estimé que «la baisse considérable» du budget et «le manque de professionnalisme» en matière d’organisation ont eu un impact négatif sur le déroulement de la 11e édition du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA), organisé du 25 au 31 juillet 2018. M. Mihoubi a fait état d’une baisse «considérable» du budget alloué au FIOFA, précisant qu’il est passé de «175 millions dinars, en 2014, à 40 millions de dinars en 2018», ce qui a impacté la dernière édition. En réponse à la députée Akila Rabhi (FLN), le ministre a indiqué qu’un manque de professionnalisme en matière d’organisation a été constaté dans «l’hébergement, le protocole et la programmation des projections».

Le Commissariat du FIOFA a été instruit de trouver «des ressources financières en dehors du budget de l’État», de corriger les insuffisances enregistrées en matière de programmation et de choix des films, de parfaire la communication avec les professionnels et les médias, et de recourir aux compétences nationales dans le domaine du cinéma, a-t-ajouté. Par ailleurs, le ministre de la Culture a affirmé que les films projetés au Festival, depuis son officialisation en 2007, «ne sortent pas du cadre du respect des lois algériennes, notamment la loi de 2011 relative à la cinématographie», indiquant, cependant, que «le cinéma, c’est aussi des expériences étrangères différentes de la nature de la société algérienne». «Il existe, certes, une marge de liberté, mais toujours dans la cadre du respect de ces lois».

Par ailleurs, et en réponse à une question du député Mohamed Kadik (FLN), relative à «la légalité» du recouvrement par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) des montants auprès des commerçants ayant installés des postes téléviseurs à l’intérieur de leurs magasins, M. Mihoubi a expliqué que l’ONDA imposait à ces commerçants «des montants forfaitaires, habituellement symboliques, à payer annuelles, car il s’agit d’une exploitation pour attirer les clients». «Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins», a souligné le ministre.

À ce propos, M. Mihoubi a fait état d’un avant-projet de loi, «en cours d’élaboration» par son département, modifiant l’ordonnance 03-05, afin de clarifier et de faciliter l’application de certaines dispositions, et d’en introduire de nouvelles, pour être au diapason de l’évolution qu’enregistre le domaine des droits d’auteur et des droits voisins de par le monde, suite au développement des technologies de l’information et de la communication, a-t-il encore ajouté.

S. A. B. C.



Industrie et des Mines

Développer la sous-traitance



Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a mis en avant la nécessité de développer la sous-traitance en matière d’industrie automobile en Algérie, afin de parvenir à une véritable industrie et de créer des centaines d’entreprises qui génèreront des postes d’emploi.

En réponse à la question orale d’une députée de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Yousfi a affirmé que l’Algérie a œuvré au développement d’un tissu industriel, qui se renforce de plus en plus et s’oriente vers la création d’un climat propice au développement de la sous-traitance, pour parachever la première phase de l’industrie automobile, le montage et l’assemblage, avant de parvenir à une véritable industrie automobile. Expliquant que cette opération impliquait la création, de façon graduelle, de centaines d’entreprises sous-traitantes, il a ajouté que sans des usines de montage, comme première phase, il ne saurait y avoir, à l’avenir, une véritable industrie automobile.

À ce propos, le ministre a évoqué 12 projets sidérurgiques qui contribueront à l’industrie automobile en Algérie, soulignant «le progrès enregistré» en matière de production qui commence à se concrétiser sur le terrain.

Il a rappelé que pour assoir une véritable industrie automobile, il a été procédé à l’élaboration d’un cahier des charges fixant un ensemble d’obligations pour les constructeurs, en contrepartie des avantages accordés.

L’objectif de ce cahier des charges, contenu dans le décret exécutif no 17-344 du 28 novembre 2017, est de pallier aux insuffisances enregistrées. «Le cahier des charges, a encore dit M. Yousfi, prévoit un ensemble d’engagements relatifs à la nécessité d’atteindre un taux d’intégration minimum de 15% après la troisième année d’activité, et de 40% à 60% après la cinquième année, outre le respect par le constructeur-partenaire de vendre les collections destinées au montage au même prix que celui de la sortie d’usine.» En outre, il a réitéré «l’obligation, conformément aux dispositions du cahier de charges, de produire des véhicules compétitifs, et de respecter l’engagement d’exporter l’excédent de la production non écoulée sur le marché national».



« Porter à 50, le nombre des zones industrielles, pour dynamiser l’investissement productif. »



Répondant à la question d’un autre membre de l’APN, M. Yousfi a rappelé que pour dynamiser l’investissement productif et garantir le foncier industriel au niveau des nouvelles zones industrielles, le Conseil national de l’investissement (CNI) a adopté un programme national portant création et aménagement de 30 zones industrielles, élargies à 50 zones.

S’étendant sur une superficie globale de 12.000 ha, ces 50 zones industrielles sont réparties à travers 39 wilayas, couvrant 9 espaces, définis par le Plan national d’aménagement et de réhabilitation 2030. Indiquant que l’objectif est de garantir un foncier industriel destiné à l’investissement au profit des opérateurs économiques algériens, le ministre a précisant que la réalisation du ce programme, financé par le Fonds national d’investissement (FNI), a été confiée à l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncières (ANIREF).

Après le retard important accusé dans la réalisation de ce programme, les pouvoirs publics ont donné des instructions pour accélérer la cadence des travaux, a ajouté le ministre, rappelant que lors de sa 84e session, le CNI a adopté la décision N09 prévoyant le transfert, aux walis, de la réalisation des nouvelles zones industrielles. Il a cité l’exemple de la wilaya de Mila, où une nouvelle zone industrielle a été réalisée à «Boukrama» (commune de Chelghoum-Laïd), sur une superficie de 247 ha.

Dans le cadre de la réhabilitation et du développement des zones d’activité, la wilaya a bénéficié d’une enveloppe de près de 151 millions de dinars, destinée aux zones d’activité à Mila et de Chelghoum-Laïd et Grarem, sur une superficie globale de 295 ha.

S. G.





Commerce

Prochaine révision



Le ministre du Commerce, M. Djellab, a affirmé que la révision de la réglementation actuelle régissant le commerce de troc passera par la modification de l’arrêté interministériel et l’introduction de nouveaux articles relatifs à ce commerce, afin de répondre aux revendications des acteurs dans ce domaine.

«Cet amendement permettra d’instaurer un équilibre aux échanges commerciaux relatifs au troc, de manière à les rendre plus rentables», a-t-il souligné aux membres de l’APN, qui l’avaient interpellé à ce sujet. M. Djellab a fait savoir qu’il a été procédé à la création d’un groupe de travail conjoint au niveau du ministère du Commerce comprenant plusieurs secteurs, à savoir le Commerce, l’Intérieur, l’Agriculture, le Tourisme, les Douanes et la Banque d’Algérie, pour la prise en charge des préoccupations des habitants des régions du Sud, des régions frontalières et de leur autorités locales, ainsi que pour l’examen des propositions devant réactiver le commerce de troc dans les zones frontalières.

Parmi ces propositions, le ministre a cité la révision de la liste des produits concernés par le troc, l’intensification des entrées et sorties du territoire à travers les frontières, l’introduction de la Mauritanie dans la liste des pays limitrophes concernés par le commerce de troc, en plus du Niger et du Mali, et ce suite à l’ouverture du poste frontalier avec la Mauritanie.

Il a été suggéré, en outre, l’introduction d’un nouvel amendement de la loi régissant le déroulement des grandes manifestations économiques, à l’image de l’«Assihar» et d’«El-Mouggar», a-t-il dit. M. Djellab a fait savoir que son secteur s’attelait actuellement à l’examen des méthodes permettant un encadrement exemplaire des opérations d’octroi de registres du commerce pour la vente en gros dans les régions frontalières, et ce afin de promouvoir le commerce de troc, en particulier, et les exportations hors hydrocarbures vers les pays limitrophes.

Il a révélé, par ailleurs, que son secteur s’attelait à l’organisation du séminaire d’«Assihar» dans la wilaya de Tamanrasset, avec des opérateurs économiques algériens venus de l’ensemble des wilayas du Sud, et des opérateurs nigérians et maliens, lequel est prévu pour le début du mois de mars prochain.



« Le RHB est un complément alimentaire, et non un médicament. »



À une question sur les résultats des analyses de laboratoires sur le complément alimentaire «RHB», non révélés par le ministère du Commerce, M. Djellab a expliqué que les compléments alimentaires ne requerraient aucune autorisation du ministère du Commerce pour leur fabrication, importation ou commercialisation. Ils sont soumis à une règlementation régissant l’activité commerciale des produits alimentaires, à savoir le contrôle et la protection du consommateur, a-t-il souligné. Il a rappelé que le ministère de la Santé avait classé ce produit en tant que «complément alimentaire» et non en tant que «médicament pour les diabétiques», indiquant que son département avait retiré, temporairement, ce produit de la chaîne de consommation afin de finaliser l’enquête. Les résultats des analyses ont révélé qu’il était non conforme à la loi en vigueur concernant ce type de produits alimentaires, a souligné M. Djellab, précisant que sur le plan procédural, cette affaire a été présentée devant le Conseil d’Etat qui ne l’a toujours pas tranchée. A une autre question sur l’éventuel transfert du registre de commerce d’une personne physique à une personne morale, le ministre a expliqué que le Code de commerce algérien distinguait entre ces deux types, étant complètement indépendants l’un de l’autre. En effet, selon lui, «la personne physique n’est soumise, lors de l’exercice de son activité commerciale, à aucune condition spécifique, à l’instar du siège social, du capital et de la dénomination ». Quant à la personne morale, « il est impératif que le demandeur réunisse certaines conditions relatives à sa nature, en tant que société, en passant par la dénomination de son entreprise, l’élaboration des statuts et leur publication dans le Bulletin officiel des annonces légales (BOAL). La personne morale poursuivra après les procédures d’inscription sur le registre de commerce », a-t-il ajouté.

S. G.

SANTÉ ET RÉFORME HOSPITALIÈRE

Pas d’amiante dans les établissements hospitaliers en préfabriqué



Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé que «selon le rapport d’experts, élaboré en 2006, aucune trace d’amiante n’a été détectée au niveau des établissements hospitaliers en construction en préfabriqué», relevant à ce propos, que cette étude technique «a concerné 42 établissements».

Répondant à une question du député du MPA, Cheikh Berbara, sur la présence de ce matériau toxique, nocif pour la santé, dans les deux hôpitaux de Bordj Bounaâma et de Theniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt, le ministre a affirmé que ces deux établissements étaient «des constructions en préfabriqué antisismiques», faisant remarquer, à ce propos, que «le même rapport confirme que ces deux établissements sont opérationnels, en dépit de leur vétusté, et ont seulement besoin de travaux d’entretien, au titre du budget alloué à cet effet».

S’agissant des salles de soins fermées depuis des années dans la même wilaya, il a précisé que celles-ci se trouvent «dans des régions sous-peuplées, tandis que certaines nécessitent des travaux d’entretien, comme celles des communes d’Ammari, d’Ouled Bouziane et de Sidi Boutouchent». Ceci, sans compter le fait qu’en raison «de la situation sécuritaire ayant prévalu dans le pays durant la décennie noire, plusieurs de ces salles de soins ont été transformées en casernes militaires, et ce, depuis 1994 jusqu’à ce jour, à l’instar de celles de la région d’El Guerbaa et de Sidi Saad dans la commune de Sidi Lantri».

A une autre question de la députée Nora Righi du Parti du FLN, concernant le dégel du projet portant réalisation d’un nouvel hôpital universitaire dans la wilaya de Batna, le ministre a fait savoir que la relance dudit projet «est tributaire de la disponibilité des moyens matériels indispensables à sa concrétisation».

A cette occasion, il a rappelé les projets dont a bénéficié la wilaya dans le cadre du plan national, à l’instar de la réalisation d’un centre anticancéreux (CAC), de l’hôpital de Ras El Ayoun et d’une école de formation paramédicale.

« Le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna compte actuellement 25 services avec une capacité dépassant 600 lits », a-t-il précisé, faisant savoir que l’ouverture de nouveaux services de neurologie, dermatologie et rhumatologie a été reportée jusqu’à ce qu’une structure soit disponible.

En 2018, 22 postes budgétaires ont été ouverts pour le recrutement des praticiens spécialistes de la santé publique, dont 16 ont rejoint officiellement la wilaya, a-t-il ajouté.

A une question du député Dakmous Dakmoussi du Front de l’Algérie nouvelle (FAN) concernant la transformation de l’école paramédicale en institut supérieur dans la wilaya de Laghouat, le ministre a rappelé la publication, en octobre 2018, du décret exécutif fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice, par les établissements de formation supérieure relevant des autres départements ministériels, soulignant que l’école de formation paramédicale de Laghouat «dispose des moyens matériels et humains nécessaires pour être promue en institut national».

A cette occasion, il a rappelé les principaux projets dont a bénéficié la wilaya, dont un CAC, un établissement de santé Mère-enfant dans la daïra d’Aflou et un hôpital d’une capacité de 240 lits à Laghouat, indiquant qu’une enveloppe de 178 milliards de centimes a été dégagée pour l’équipement de cet hôpital qui entrera en service au début du deuxième semestre de l’année en cours.

Par ailleurs, le taux d’avancement des travaux de réalisation du projet de l’hôpital psychiatrique (120 lits) a atteint 87%. Une enveloppe financière de 25 milliards de centimes a été consacrée à l’équipement de cet hôpital qui entrera en service fin 2019.

S. A. B. C.







TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

Prochaine affiliation des Algériens à l’étranger au régime de retraite national



Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a indiqué que son département s’attelait à l’élaboration d’un texte réglementaire, pour fin février prochain, fixant les conditions et les modalités d’affiliation de la communauté nationale établie à l’étranger au régime de retraite national.

Répondant à la députée Amira Salim (RND) au sujet d’une «formule de retraite» au profit des Algériens à l’étranger, le ministre a précisé que cette nouvelle disposition «permettra aux membres de la communauté nationale établie à l’étranger exerçant une activité professionnelle soumise au système salariés/non-salariés ou résident dans des pays n’offrant pas de système de retraite d’obtenir une pension (de retraite) dans leurs pays contre une contribution à la solidarité entre générations (cotisations)».

Par ailleurs, et à une question du député Bekkaï Hemmal (MPA) sur la réalité de l’emploi dans les wilayas du Sud, le ministre a fait savoir que «beaucoup de demandeurs refusent d’intégrer des entreprises activant dans le bâtiment, les travaux publics, l’hydraulique ou le secteur de l’agriculture et préfèrent plutôt des sociétés publiques et pétrolières», estimant que le secteur des hydrocarbures ne peut satisfaire, seul, toutes les demandes». A titre d’exemple, M. Zemali a cité «la wilaya de Tamanrasset où 311 offres d’emploi ont été déclinées en 2017 et 94 en 2018».

Soulignant «l’attachement de son département à poursuivre le soutien du programme de modernisation du service public de l’emploi», le ministre a fait état «d’une amélioration dans la collecte des demandes et offres d’emploi grâce à l’intensification et la modernisation des agences de wilaya et locales au niveau des wilayas du Sud». «Quelque 3.837 offres d’emploi ont été enregistrées au niveau de la wilaya de Tamanrasset en décembre 2018, contre 2.566 en 2017», a-t-il précisé.

«Les services locaux ont été instruits afin de sensibiliser les jeunes demandeurs d’emploi pour suivre une formation dans les CFPA pour acquérir la qualification requise en vue d’être en phase avec le marché du travail, et parvenir ainsi à couvrir le déficit en main-d’œuvre qualifiée recherchée par les entreprises et les sociétés», a-t-il ajouté.

Sur un autre registre, M. Zemali a affirmé que ses services «ont intensifié les opérations de contrôle du respect de la législation et de la réglementation en vigueur», faisant état de «4.165 visites d’inspection et de contrôle sur les lieux de travail à Tamanrasset et dans les wilayas déléguées jusqu’à décembre dernier». Des visites qui «se sont soldées par 520 PV d’infraction dressés à l’encontre des contrevenants», a-t-il ajouté. A une autre question de la députée Fatima Saidi (MSP) sur «la préservation et la pérennité du système national des retraites», M. Zemali a affirmé que le gouvernement «n’a aucune intention ou projet actuellement de révision à la hausse de l’âge de retraite ou de baisse du calcul de la pension à moins de 80%».

Le ministre a mis en avant, à ce propos, «les intenses efforts consentis par l’Etat pour la recherche de ressources de financement supplémentaires à même de garantir la pérennité de la Caisse des retraites». Il a évoqué, dans ce sens, «une réflexion menée actuellement par son département sur de nouvelles mesures pour le développement et la modernisation des mécanismes de recouvrement, l’intensification du contrôle pour lutter contre la non-déclaration des employés à la sécurité sociale, et l’organisation de la gestion des caisses d’assurance sociale et leur actualisation pour qu’elles soient au diapason de l’évolution enregistrée dans la société».

S. G.