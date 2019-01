Restitution des archives détenues par la France : « Des négociations complexes et sensibles », reconnait M. Zitouni

«Les discussions engagées par l’Algérie pour la restitution des archives nationales détenues par la France sont en bonne voie mais les tractations avancent doucement», a déclaré le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. En visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bouira, le premier responsable du secteur a fait savoir que ces négociations sont très sensibles, complexes et demandent du temps et des spécialistes «les commissions mixtes travaillent lentement mais sûrement parce que les négociations sont très sensibles et complexes et elles demandent du temps et des spécialistes», a expliqué le ministre dans une déclaration à l’APS. M. Zitouni a rappelé, dans ce sens que notre pays a franchi un nouveau pas dans le dossier de récupération des crânes de chouhada de la résistance, passant des réunions de la commission mixte algéro-française à celle d’une commission technique créée dernièrement et qui a visité deux fois le Musée de l’humanité à Paris (France). Cette commission a réussi, selon lui, à reconnaître 31 crânes conservés au Musée de l’humanité de Paris, affirmant que l’opération de leur récupération est en cours afin de les inhumer dans leur patrie l’Algérie. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le sud algérien, M. Zitouni a indiqué que la partie française a proposé d’appliquer ce qu’ils appellent en France la loi Morin, mais le ministère des Moudjahidine et la commission mixte du ministère des Affaires étrangères algérien ont rejeté cette proposition, et leur ont présenté d’autres qui vont être examinées par la partie française «les négociations sur cette question sont toujours en cours », a-t-il dit.



Reconnaissance des statuts de moudjahid et de chahid : Un dossier clos



Par ailleurs , dans le cadre de l’opération d’enregistrement de témoignages vivant des moudjahidines, M. Zitouni a fait savoir que la préservation de la mémoire révolutionnaire nationale demeure le cheval de bataille de son département .

«Selon l’évaluation faite jusqu’au mois de décembre 2017, le ministère a recueilli plus de 26.000 heures de témoignages de moudjahidine et de Moudjahidate, ainsi que de «mounadhiline» (militants) et d’anciens officiers de l’Armée de libération nationale (ALN) », a-t-il annoncé .

Selon le responsable, ces 26.000 heures de témoignage ont été préservées dans des CD et sont actuellement exploitées par des étudiants, chercheurs et des historiens pour la préservation de la mémoire révolutionnaire nationale.

L’on apprendra, également, que le ministère des Moudjahidine a recensé aussi plus de 30.000 moudjahidine et moudjahidate, précisant que l’opération de recensement se poursuit.

S’agissant du dossier de reconnaissance des statuts de moudjahid et de chahid, le ministre a affirmé que «ce dossier est définitivement clos» et ce, depuis la conférence de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de 2002, au cours de laquelle, les commissions de reconnaissance ont été dissoutes. Pour étayer ses dires, M. Zitouni a indiqué que ce dossier a été clos suite aux recommandations de la 9e conférence de l’ONM, seule instance habilitée à se prononcer sur les dossiers, et en vertu desquelles toutes les commissions de reconnaissance avaient été dissoutes. Par ailleurs, le ministre est revenu sur la question des ossements de chouhada restés sur les lieux de bataille, il dira a ce sujet que son département œuvre avec les familles en vue des les récupérer en coordination avec les services compétents locaux afin de les enterrer dans les cimetières de martyrs de leur wilayas respectives.

Sarah A. Benali Cherif