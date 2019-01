Habitat : 40.000 logements à distribuer en janvier 2019

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a fait savoir ce jeudi, qu’à la faveur du grand programme décidé par le Président de la République, son ministère a enregistré la distribution l’année dernière à travers le pays de 295.000 logements, tous programmes confondus.

Loin de s’arrêter là, le ministre qui était en déplacement dans la wilaya de Tissemsilt, annoncera que son département prévoit l’attribution de plus de 40.000 logements dans 34 wilayas d’ici la fin du mois de janvier et souligné que l’année 2019 verra l’inscription d’un programme de réalisation de 90.000 logements location/vente AADL. Un programme qui permettra de prendre en charge tous les souscripteurs au niveau national, en plus de 50.000 autres relevant du LPA, l’octroi de 60.000 aides à l’habitat rural, ainsi qu’une opération d’aménagement au profit de 200.000 logements qui non pas encore été distribués pour cette raison. Le ministre a signalé par ailleurs, que son département ministériel est en phase de préparation d’une nouvelle loi homogène qui regroupera le code d’urbanisation 29-90 et celui de la ville 06-06 et la loi 15-08 fixant les règles de conformité des constructions et leur achèvement. Une consultation sera lancée sur ce sujet avec les spécialistes, les autorités locales et les élus locaux, a-t-il dit. Lors d’un point de presse, le ministre a fait savoir que son département axe son travail actuellement sur la communication de proximité pour recenser les préoccupations des citoyens des wilayas du pays et les prendre en charge via la page officielle du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville sur le Net. Il faut rappeler a ce sujet, que l’Agence nationale de l’amélioration et de développement de logement a procédé, il y’a quelques jours, au lancement d’une application électronique permettant un accès facile aux souscripteurs. Selon M. Abdelwahid Temmar, cette application permet un meilleur rapprochement de l’Agence en vue de répondre aux préoccupations des citoyens demandeurs de logements. Les souscripteurs pourront, grâce à cette nouveauté, consulter directement leurs dossiers et connaître toutes les informations concernant les projets des logements, notamment en ce qui concerne des délais de réalisation et de livraison. «Cette application vise une meilleure traçabilité et une transparence dans la gestion des dossiers des souscripteurs AADL 2 dans la mesure où elle leur donne la possibilité de connaître tous les détails de leurs dossiers», a expliqué le ministre. L’application permet à chaque inscrit à la formule location-vente de suivre les différentes étapes du traitement de son dossier, du dépôt jusqu’à la livraison de son propre logement en passant par le paiement, le choix du site et l’affectation. Il convient de rappeler également que le département de Temmar avait recensé 185.000 logements prêts à la distribution, qui étaient en attente de parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, avant leur remise aux bénéficiaires.

Ce qui représente une entrave sérieuse à la remise des clefs, notamment du fait que ce nombre important de logements en stand-by a été qualifié de conséquent. Dans le but de remédier à cette situation caractérisant les sites inachevés de plusieurs wilayas, le ministre a fait savoir que des enveloppes financières importantes avaient été affectées pour parachever les travaux d’aménagement extérieur qui ont, à ses yeux, autant d’importance que les travaux de réalisation, soulignant que la tutelle accordait un intérêt particulier à ce problème.

Concernant les entreprises accusant des retards dans la réalisation de projets de logement, M. Temmar a révélé que son département ministériel a résilié les contrats de 475 entreprises et ce, après parachèvement de toutes les procédures légales, soit un total de 25.000 logements, et a indiqué qu’en dépit des réalisations enregistrées dans le secteur de l’habitat, plusieurs projets sont à l’arrêt ou en retard, une situation qui incite le ministère à prendre des mesures coercitives à l’encontre des entreprises retardataires, tout en procédant à leur remplacement par d’autres capables de poursuivre les travaux dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, il a indiqué que bien que le ministère avait veillé au respect des critères de qualité dans la réalisation, «quelques» cas «rares» de fraude dans la réalisation ont été enregistrés, en cause, selon lui, le manque de suivi par les maîtres d’ouvrage et certains bureaux d’études. «Pour mettre fin à ce genre de dépassements, des commissions d’enquête ont été dépêchées pour déterminer les responsabilités de chaque partie et prendre des mesures coercitives à l’encontre des auteurs de manipulation ou fraude dans la réalisation des logements», a-t-il souligné, assurant que l’Etat dispose des moyens financiers nécessaires pour respecter ses engagements.

Salima Ettouahria