M. Kaouane, ministre de la Communication : « L’éducation, facteur d’édification, de changement et d’innovation »

«Notre secteur s’est assigné pour missions la promotion de l’acte éducatif et la transmission des valeurs de justice et de tolérance», c’est en ces termes que le ministre de la Communication s’est exprimé, jeudi dernier, à l’occasion de célébration, pour la première fois, de la journée mondiale de l’Education, lors d’une cérémonie organisée au centre culturel Aïssa-Messaoudi de la Radio nationale.

Djamel Kaouane, qui s’exprimait en présence de la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, et le président du Conseil supérieur de la langue arabe, Salah Belaïd, a affirmé que les programmes diffusés par les établissements de la communication visent le «renforcement» des compétences et des capacités des générations montantes en vue de les «adapter» aux changements opérés dans la société, notamment à travers l’introduction des «nouvelles» technologies. Il a, dans cette optique, rappelé la contribution du secteur de la communication dans l’accompagnement de l’effort national visant à instaurer une école de «qualité» à travers l’organisation des activités et des programmes «diversifiés» et susceptibles de «répondre aux attentes» du citoyen algérien dans le domaine de l’éducation.

«Un riche programme éducatif est diffusé quotidiennement au niveau central et local par la radio et la télévision algériennes», a-t-il indiqué en mettant l’accent sur la nécessité de «conjuguer» les efforts entre les différents partenaires pour «asseoir» une école de qualité au profit d’une génération «capable» de participer à l’édification du pays en contribuant aux grands projets du développement durable.

Pour le ministre de la Communication, la célébration de la journée mondiale de l’Education, proclamée le 3 décembre 2018, par les Nations unies est une reconnaissance du rôle «capital» que joue l’éducation dans l’édification d’une société «sereine», «stable» et «développée». «L’éducation a un rôle aussi dans la préparation d’une génération fière de son identité et ouverte vers l’autre et ce, dans le cadre du respect des droits de l’homme», a-t-il souligné avant de poursuivre que «l’Algérie a, dès le recouvrement de son indépendance, pris conscience de l’importance de l’Education comme facteur d’édification, de changement et d’innovation».

M. Kaouane a fait savoir, dans le sillage, que notre pays s’est lancé depuis l’indépendance dans une politique de généralisation de l’enseignement, faisant de la gratuité de l’enseignement et l’égalité des chances d’accéder à ce droit, les garants d’un système éducatif démocratique.

«Cette politique s’est traduite par des reformes courageuses lancées depuis des années visant la promotion de l’éducation et la réduction des écarts entre les deux sexes», a-t-il ajouté. Ce qui a permis, selon lui, une augmentation du taux de scolarisation en Algérie et l’élargissement du réseau des établissements scolaires des trois paliers, et d’enchaîner : «Grâce au Président de la République, qui accorde un intérêt particulier au secteur de l’éducation, un saut qualitatif a caractérisé les reformes du système éducatifs. Les efforts se poursuivront afin d’atteindre une éducation de qualité par le renforcement des actions de coopération avec les organisations internationales et régionales, outre la coordination intersectorielle».

De son coté, la ministre de l’Education nationale a mis en exergue à cette occasion l’intérêt de la célébration de la journée internationale de l’Education, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies. «Cette journée que célèbre l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, constitue une opportunité pour confirmer certains principes fondamentaux en relation avec l’éducation», a expliqué Mme Nouria Benghabrit qui estime que les Nations unies témoignent, à travers la proclamation de la journée mondiale de l’Education dans le cadre de la paix et le développement, de la place qu’occupe l’Education comme facteur «essentiel» dans la réalisation des objectifs du développement. «C’est une reconnaissance à l’échelle internationale de la nécessité d’œuvrer pour assurer une éducation de qualité à tous les niveaux», a-t-elle insisté, rappelant au passage la place qu’occupe l’enseignant dans cette démarche.



Mme Benghabrit salue le travail des enseignants



La ministre a exprimé par ailleurs sa profonde reconnaissance et sa gratitude envers les enseignants pour le travail qu’ils accomplissent chaque jour en donnant de «leur mieux» pour former des générations «instruites» et «cultivées» et sur qui notre pays «peut compter» et affirmé que son département œuvre «sans répit» pour «améliorer» leurs conditions de travail à travers notamment des formations «continues» afin d’«actualiser» leurs connaissances.

«Nous ouvrons à cet effet, en coordination avec d’autres secteurs, pour l’encouragement des activités créatives comme acte complémentaire à l’enseignement. Nous travaillons pour renforcer la coopération entre différents secteurs dont celui de la communication et ce, dans l’intérêt des élèves», a-t-elle soutenu non sans indiquer que l’enfant pourra «développer», à travers des programmes diffusés par la radio tels ‘‘Halloumou ya Atfale’’, ‘‘Théâtro El Atfal’’ et le programme ‘‘Inter-lycées’’, qui s’inscrivent en droite ligne de la stratégie du secteur, ses talents et «enrichir» ses connaissances sur le patrimoine culturel du pays et l’histoire de l’Algérie.

«Pour marquer la célébration de cette journée, Mme Benghabrit préfère donner la parole aux enfants pour «s’exprimer» et dévoiler leurs «compétences» dans différents domaines de créativité, notamment le théâtre.

«À mon avis, il n’y a pas une meilleure manière de marquer la célébration de la journée mondiale de l’Education. Nous avons assisté à des petites pièces qui ont été écrites et réalisées par des élèves issus de plusieurs établissements scolaires sous la conduite des professionnels du théâtre de la radio et la télévision algériennes, ce qui permettra de développer et de renfoncer davantage le côté créatif des enfants», s’est-elle félicitée.

La ministre a souligné, à la fin, l’intérêt d’ouvrir ce genre d’espaces au profit des élèves et fait part de l’importance accordée par son secteur aux activités de créativité qui, selon ses termes, accompagnent le domaine de l’éducation et de l’enseignement dans le renforcement des connaissances.



rencontres avec le partenaire social : Le projet de procès-verbal transmis aux syndicats



«Le projet de procès-verbal qui contient les principales conclusions des débats et rencontres tenues entre la tutelle et le partenaire social a été transmis aux syndicats», c’est ce qu’a révélé, jeudi dernier, la ministre de l’Education nationale.

Mme Nouria Benghabrit, qui s’exprimait en marge de la célébration de la journée internationale de l’Education, a indiqué à cet effet que des rencontres ont eu lieu avec les syndicats relevant du secteur, suite au dépôt de préavis de grève du 21 janvier et précisé que son département œuvrait sur la base d’un protocole de dialogue avec le partenaire social. «Le projet de PV des rencontres bilatérales avec les syndicats a été communiqué à l’ensemble des syndicats qui ont soulevé une série de préoccupations au ministère», a-t-elle expliqué.

Kamélia Hadjib