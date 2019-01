Dans la LUCARNE : Le Qatar n’était pas un faire-valoir

lLe football se joue pourtant avec un ballon qui se ressemble dans tous les continents. Certes, dans notre prime jeunesse, on avait utilisé les «vieux chiffons» et autres papiers divers pour en faire un semblant de ballon qui est loin d’imiter l’actuel, fabriqué par des usines faites pour cela ou au pire... par les jeunes du Bengladesh, quelque peu exploités. Toujours est-il, le football est le même partout sauf que la qualité diffère d’un continent à un autre. Le pays qui a une base solide peut faire des miracles et même venir « titiller » ceux qui se croient hors d’atteinte, comme il est le cas des équipes européennes ou de l’Amérique latine. En Asie, par exemple, où se déroule la Coupe d’Asie, le football de ce continent n’en finit pas de nous surprendre. Lors du dernier mondial, on avait vu les superbes prestations du Japon et aussi de l’Australie. Ces deux nations ont fait honneur aux siens. Ce qui dénote que le football n’est pas l’apanage des anciennes nations qui avaient fait « main-basse » sur le titre de champion du monde, à l’instar du Brésil, de l’Italie, d’Allemagne, de l’Uruguay, de la Hongrie et de l’Angleterre. Aujourd’hui, même les petits pays veulent qu’on parle d’eux. En effet, le Qatar, qui sera le premier pays arabe à organiser un mondial, est présent à cette coupe d’Asie où il vient d’accéder aux quarts de finale. Il devait affronter, hier, la Corée du sud que notre pays ne connait que trop bien pour l’avoir éliminée au mondial brésilien sur le net score de 4 à 2. Que d’eau avait coulé depuis. Ce «petit pays», que beaucoup regardent de haut, est en train de faire des merveilles avec une grande prétention suite à ses victoires face à l’Arabie Saoudite sur le score de 2 à 0 et surtout la Corée du nord à qui il avait infligé un 6 à 0 net et sans bavures. Et la cerise sur la gâteau, il s’est qualifié suite à un superbe coup franc aux dépens de l’Irak (1 à 0). Le Qatar a remis en cause tout ce que «les soit-disants spécialistes» pensaient de lui. Par conséquent, il est loin d’être considéré comme une quantité négligeable sur le plan du football arabe, asiatique et même international. Ce n’’est pas du tout une équipe « faible » ou à la portée du premier venu. Il faudra se lever tôt pour espérer la surprendre. Ce qui ne fait, par ricochet, que rendre la victoire de nos joueurs de l’EN des locaux plus retentissante. On se rappelle encore l’excellente prestation de nos jeunes capés avec exclusivement des jeunes du cru qui ont ramené une victoire qui ne peut que les honorer. Ainsi, les éloges et les commentaires positifs à l’égard des joueurs du cru sont de ce fait justifiés par les différents observateurs. Car, ce qu’ils ont fait n’était nullement un simple exploit passager. Ce qui atteste que tout ce qui a été dit concernant l’éventualité de faire venir quelques joueurs parmi les « A » est loin d’être factice. C’est même très sérieux, surtout que Belmadi avait annoncé qu’il « veut des guerriers». Et ils le sont !

Hamid Gharbi