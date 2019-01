Ligue1 (19e journée) : Un sérieux test pour le leader

Au lendemain de sa facile élimination en Coupe d’Algérie face à l’ESS (3-1), le leader reçoit la JS Saoura, dans un climat pour le moins tendu. L’USM Alger, qui comptait deux petites longueurs seulement de la JS Kabylie avant cette 19e journée, abordera cette partie à haut risque avec beaucoup d’appréhension.

Un autre faux pas pourrait bel et bien précipiter le départ du technicien français Thiery Froger ainsi que le directeur général Abdelhakim Serar, qui ne font désormais plus l’unanimité auprès des supporters. Dans cette confrontation face à une coriace équipe de la Saoura, auteur d’un précieux nul à Oran face au MCO (1-1) et sérieux prétendant à une place sur le podium, les camarades de Zemmamouche, dans une situation de crise, devront faire preuve de beaucoup de concentration et de volonté. La formation phare de Béchar, qui sera dirigée par l’entraineur intérimaire Zaoui, après la démission de Neghiz, ne fera certainement pas le déplacement dans la peau de la victime expiatoire. D’autant plus que cette rencontre, qui sera marquée par l’absence du milieu défensif Koudri pour suspension, se jouera à huis clos. Le match sera arbitré par Ghorbal. Le voisin, MC Alger, dans une situation aussi difficile après l’élimination surprise face à une équipe du NAHD (1-0) épuisée, sera en appel à Sétif. Les poulains du coach Amrouche, plus que jamais sur la sellette, devront se montrer beaucoup entreprenants et plus déterminés pour espérer sortir leur épingle du jeu et garder leur place sur le podium. Une autre défaite risque de plonger le Mouloudia dans une crise profonde, à quelques jours seulement des quarts de finale de la coupe Arabe des clubs face à Al Mereikh (Soudan). Un des principaux objectifs du club algérois cette saison. L’Entente, qui retrouve des couleurs après une longue traversée du désert, aura une belle opportunité de se racheter auprès de son public. Le retour du maitre à jouer, Djabou, qui a été déterminant lors du succès en coupe d’Algérie, a apporté beaucoup plus d’assurance et d’inspiration à l’équipe. L’ESS, malgré la crise financière, n’a toujours pas dit son dernier mot dans la compétition. Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre Mial. Par ailleurs, l’Olympique de Médéa, qui flirte avec la zone de danger, sera hôte de la solide formation du Paradou Athletic Club. Les protégés du coach Hammouche, pas très à l’aise sur leur terrain, devront se méfier de la formation du PAC, se distinguant par un football académique alléchant. Un autre faux pas de la part de l’OM risque de plonger le club dans le doute. De leur côté, les poulains du technicien portugais Chalot, dans une forme olympique, poursuivent sans pression leur petit bonhomme de chemin. Au pied du podium, les coéquipiers de Boudaoui, qui suivent de plus près la course, auront un bon coup à jouer à Médéa face à une formation locale, capable du pire comme du meilleur. A noter qu’ Arab sera au sifflet pour ce match.

Rédha M.

USMA

Froger reconduit jusqu'à nouvel ordre

L'élimination de l'USM Alger en huitièmes de finale de la coupe d'Algérie par l'ES Sétif (1-0) n'a pas manqué de provoquer des remous au sein de la maison usmiste. Dans la foulée, des rumeurs faisant état du départ de Abdelhakim Serrar et Thierry Froger ont circulé avec insistance. Le lendemain, les deux hommes ont été confirmés dans leur poste. Mais jusqu'à quand ...

En début de saison, l'USMA jouait sur plusieurs tableaux avec l'objectif déclaré de remporter le plus de trophées possibles. Abdelhakim Serrar, le directeur général de l'USMA, avait promis lui-même et à deux reprises aux supporters le titre de champion d'Afrique. Mais au fil des semaines et des déconvenues, l'USMA se retrouve hors course dans la plupart des compétitions. Aujourd'hui et après son élimination en coupe d'Algérie par l'ESS au stade des 8es de finale, les Rouge et Noir n'ont plus que le championnat pour se rassurer. Ou se consoler. C'est selon.

En effet, la déconvenue en coupe d'Algérie a été vécue comme un drame. Eliminée de la coupe de la CAF et de la coupe Arabe, l'USMA, grand favori sur le papier, a enchaîné les contre-performances dans les matches à élimination, à tel point que la défaite en coupe a encore du mal à passer dans les fiefs des Rouge et Noir. Certains supporters sont allés jusqu'à déverser leur colère sur le bus des joueurs au retour de Sétif, mardi.

Certains rouages influents de l'USMA n'ont pas attendu longtemps pour annoncer le départ de Thierry Froger, de plus en plus contesté en interne. Les mêmes rumeurs ont annoncé le possible départ de Abdelhakim Serrar qui avait annoncé dans le vestiaire aux joueurs à la fin du match, ceci est un fait avéré, qu'il se «pourrait» qu'il «quitte» son poste.

Finalement, après une nuit de réflexion, le board de l'USMA a décidé d'opter pour la stabilité. Du moins dans l'immédiat. Ainsi, Thierry Froger est maintenu dans ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, l'USMA n'a plus que le championnat pour sauver sa saison. Néanmoins, avec le retour en force de la JSK, qui n'est plus qu'à deux unités derrière, la mission des Usmistes ne risque pas d'être une sinécure.

Les Rouge et Noir vont donc devoir batailler ferme jusqu'à la fin s'il ne veulent pas vivre une véritable désillusion à l'arrivée.

A noter que l'USMA vient d'écoper d'une suspension d'un match à huis clos pour «jets de fumigènes» lors du match comptant pour les 8es de finale de coupe perdu face à l'ESS.

Amar B.