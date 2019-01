Algérie - Mali : Booster la coopération sécuritaire

Le Secrétaire général du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile, Aser Kamate, accompagné d’une grande délégation de responsables maliens, s’est rendu, jeudi dernier, à l’Ecole supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger). Une visite qui s’inscrit dans le cadre du programme tracé de la 4e session du comité mixte de sécurité algéro-malien.

La délégation a été reçue par le contrôleur de police, Arezki Hadj-Saïd, directeur de l’Ecole, qui a exposé l’histoire, les missions de l’école et son rôle dans le développement des ressources humaines de la police algérienne.

La délégation malienne a visité les différentes classes de l’école, dont la salle de simulation de scènes de crimes, le service des langues et de la traduction ainsi que la classe d’informatique et d’autres classes. Dans chaque service, les hôtes de la police algérienne avaient droit à des explications minutieuses pour mieux cerner le «haut niveau» atteint aujourd’hui par la police algérienne.

La délégation a eu également droit un long exposé mettant en reliefs les différentes étapes de développement et de modernisation qu’a connues la police algérienne en matière de formation en ressources humaines et d’utilisation des technologies de «pointe» pour lutter contre le crime dans le cadre de l’application des lois de la République et du respect des droits de l’homme. Aser Kamate a émis à cette occasion le vœu de «consolider» la coopération entre les polices des deux pays qui ont réalisé, aux cours de ces dernières années, des avancées «majeures» et a salué par la même le «haut» niveau et le «professionnalisme» de la police algérienne dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment le terrorisme. Il a également salué la qualité des programmes de formation destinée aux éléments et cadres de la police algérienne et rappelé qu’un «grand nombre» de cadres et éléments de la police de son pays ont suivi une formation dans cette école.

Dans une déclaration à la presse, le Secrétaire général malien a mis en avant la qualité de formation au sein de l’Ecole Ali-Tounsi qu’il considère comme une école de «haut niveau» et reconnu que la qualité de la formation dispensée à l’école algérienne est «meilleure». «Je dois témoigner que nombre de policiers maliens ont été formés dans les classes de ladite école», a-t-il noté.

Selon Aser Kamate, il est indispensable que les activités dans ce cadre doivent être amplifiées. «C’est l’objectif même de la 4e session du comité mixte de sécurité algéro-malien», dira le responsable malien. «Notre ambition est de booster la coopération en matière de sécurité. Je me réjouis de la qualité des relations de partenariat entre l’Algérie et le Mali», a ajouté le Secrétaire général du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile.

Mohamed Mendaci