Centrale électrique de Boutlélis à Oran : Mise en service de la 1re tRanche

La production de l’Algérie en matière d’électricité va atteindre un volume de 27.000 mégawatts dans quelques années, avec la réalisation des 7 projets de centrales électriques inscrites au programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a indiqué le ministre de l’Énergie et des Mines, Mustapha Guitouni, dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à Oran, jeudi.

À ce propos, le ministre a précisé que la production de l’Algérie, estimée actuellement à 19.000 mégawatts, ne dépassait pas les 6.000 mégawatts avant l’année 2000. Les investissements injectés par l’État au profit du développement de la production de l’énergie électrique ont permis au pays de répondre à ses propres besoins, et à accompagner ses grands programmes socio-économiques, dont la réalisation de 50 zones industrielles à travers le territoire national, dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a-t-il ajouté. Le développement des capacités de l’Algérie en matière d’énergie électrique a contribué, en outre, au développement d’autres secteurs, à leur tête l’habitat, l’agriculture et l’industrie, assure Mustapha Guitouni. Sur ce point et à l’occasion de la mise en service, avant-hier, de la première tranche du projet de la centrale électrique de Boutlélis, le ministre a expliqué que cette importante réalisation va renforcer les capacités de couverture de la région en matière d’électricité et répondre aux besoins de ses grands projets industriels en cours de lancement, entre autres la future usine de montage du groupe automobile PSA (Peugeot-Citroën) et l’unité de production de polypropylène, qui devrait être réalisée dans le cadre du partenariat entre Sonatrach et le groupe français Total, prévu dans la zone pétrochimique d’Arzew. Il faut savoir que la centrale électrique de Boutlélis, dont la 1re tranche a été mise en service jeudi, dispose d’une capacité totale de 446 mégawatts. La réception de la seconde est prévue avant juin 2019. «Outre sa grande envergure, ce projet jouit d’une importance particulière, car il a été réalisé en grande partie par des techniciens et ingénieurs algériens de haut niveau. Les prochaines centrales seront construites par des Algériens», avait déclaré le responsable, l’année dernière. Dans la même lignée, le même responsable avait indiqué qu’une production de 18.00 mégawatts avait coûté à l’État un investissement global totalisant 150 milliards de dollars, ce qui a permis, entre autres, de couvrir 98% des besoins de l’électricité dans la wilaya d’Oran, contre 80% pour le gaz. «Même des pays très avancés ne sont pas parvenus à une telle performance», avait-il précisé. Avant d’achever sa visite dans la wilaya d’Oran, le ministre de l’Énergie a mis en service un poste électrique pour l’alimentation des agglomérations périphériques d’Oran, et a procédé à l’inauguration d’un centre de transformation et de distribution de l’électricité, dans la commune de Sidi Chahmi.

Amel Saher



Des projets de partenariat dans la pétrochimie en négociations



S’exprimant devant la presse, le ministre a souligné que «plusieurs projets dans la pétrochimie seront lancés, dans le cadre du partenariat pour lesquels nous sommes en cours de négociations», affirmant, par la même occasion, le recours de l’Algérie au choix du développement de la pétrochimie, au lieu de l’exportation de son gaz à l’état brut. Par ailleurs, Mustapha Guitouni a indiqué que l’exportation du gaz butane vers la Tunisie est en «nette augmentation», soulignant que «l’exportation de l’électricité est aussi une réalité». L’Algérie, a-t-il dit dans ce contexte, «est en train de se préparer à l’exportation de l’électricité», a affirmé le ministre, sans fixer de délais pour cette opération, relevant que «des discussions sont en cours avec de potentiels clients». En outre, et en réponse aux questions de journalistes, évoquant le rôle de l’Algérie dans l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mustapha Guitouni a tenu à rappeler que «notre pays est l’un des fondateurs de cette organisation». «Notre apport à l’OPEP est important, et ce notamment grâce à l’initiative du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en 2016. Une action marquée par un succès au profit des pays OPEP, lorsqu’on a connu un choc pétrolier», a-t-il affirmé, avant d’ajouter : «L’Algérie est également favorable pour que d’autres pays puissent rejoindre l’OPEP.»