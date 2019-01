Distribution de 100 colis alimentaires : Le Croissant-Rouge au secours des familles enclavées

Une délégation du Croissant-Rouge algérien (CRA), à sa tête sa présidente Saida Benhabiles, est allée jeudi au secours de 100 familles nécessiteuses enclavées par la neige sur les hauteurs du Djurdjura, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Arrivée dans la matinée dans la ville des Genêts, avec des aides aux démunis des villages reculés de la wilaya, la présidente du CRA et la délégation qui l'accompagne ont entamé leur route vers le village Bounaâmane, dans la commune de Zekri, à environ 1.000 mètres d’altitude, sous de fortes averses de pluies et un vent violent menaçant de faire déraper les véhicule qui composent le cortège. Arrivé dans la région de Yakourène, le cortège a été surpris par une forte tempête, le véhicule qui transportait les journalistes tanguait dangereusement sous l’effet de vents forts menaçant de le balancer dans le vide, a-t-on appris de journalistes et de Mme Benhabiles. Impossible d’avancer, la route est bloquée par la neige. Décision a été prise de rentrer à Tizi-Ouzou, laissant sur place les membres du CRA. L’intervention de l’Armée nationale populaire, qui était en opération de déneigement dans la région, a permis d’ouvrir la route au convoi humanitaire qui a pu ainsi atteindre sa destination, le village Bounaâmane.

Au total, 50 familles nécessiteuses de ce hameau ont bénéficié de kits alimentaires d’une valeur de

10.000 DA chacun et d’une consistance de 70 kilos par colis qui compte des denrées alimentaires de première nécessité, a-t-on appris de la présidente du CRA qui a relevé que «le geste de solidarité a plus de valeur lorsqu’il intervient pendant les moments de difficulté et où les gens en ont le plus besoin». Les dons sont composés, entre autres, de semoule, d’huile, de sucre, de lait en poudre, de farine, de pâtes alimentaires, de légumes secs, de tomate en conserve, de thé, de café et de confiture. En plus des denrées alimentaires, chaque colis comporte trois couvertures, deux matelas et un kit de cuisine (ustensile, détergents). Du village Bounaâmane, le CRA s’est rendu dans la daïra d’Ouacifs où 50 autres familles ont bénéficié de dons similaires, a ajouté Mme Benhabiles.



Un programme national au profit de plus de 2.000 familles



Cette opération, dont le coup d’envoi a été donné jeudi à partir du village Bounaâmane, se poursuivra pour toucher plus de 2.000 familles démunies dans des régions reculées du pays, telles que la commune de Taleb-Larbi, à l’extrême sud-est de la wilaya d’El Oued, aux frontières algéro-tunisiennes, les villages situés sur les hauteurs de la wilaya d’Oum El Bouaghi, la région d’Arris dans les Aurès, et dans les Haut plateaux telle que Nâama, a-t-on appris de la même responsable.

«Cette opération de solidarité humanitaire entre dans le cadre du programme national du CRA et vise à apporter un peu de chaleur humaine, surtout pendant la période des intempéries et les vagues de froid», a ajouté Mme Benhabiles, soulignant que le CRA cible les populations des régions enclavées et éloignées, tels les points les plus culminants, les Hauts plateaux, les zones frontalières et l’extrême Sud.

Le choix du village Bounaâmane, dans la commune de Zekri, pour le lancement de cette opération «n’est pas fortuit, c’est une expression de reconnaissance quant aux sacrifices des populations de cette région, un gage de solidarité et d’engagement pour poursuivre nos actions humanitaires envers ce village qui compte une population vulnérable et qui était un des postes de commandement du Colonel Amirouche, qui avait subi les affres du colonialisme et, plus tard, du terrorisme et qui mérite donc d’être soutenu».

Cette action, comme toutes les autres menées par le Croissant-Rouge, vise la vulgarisation de la culture de la solidarité, a-t-elle souligné, avant de relever que ces opérations ont pu être concrétisées grâce à des donateurs et à la crédibilité du CRA. «Il est nécessaire que nous nous réapproprions nos valeurs ancestrales de solidarité», a-t-elle ajouté, tout en lançant un appel aux grandes entreprises économiques algériennes à contribuer à cet effort, car «jusque-là tous les dons parviennent de petites et moyennes entreprises, des citoyens et des partenaires étrangers investisseurs en Algérie».