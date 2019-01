Immense figure de la chanson oranaise : Hommage posthume au Cheikh Blaoui Houari

L’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, a rendu un vibrant hommage à cette immense figure de la chanson oranaise, très aimée par les Algériens, qu’était Blaoui Houari, décédé en juillet 2017. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de son ami de toujours Hadj Khatir, Lakhdar Belloumi, Mohamed Hansal, Nacer Benchjha, Meçabih, Benzerga ainsi que des proches du défunt. A cette occasion, le président de la Radieuse a réalisé le vœu de hadja Houaria qui était de se rendre aux lieux saints en lui offrant une Omra, ainsi qu’un trophée de mérite et d’autres distinctions à la mesure de la stature de Blaoui Houari qui a donné beaucoup à l’art algérien.

Cette visite a créé un climat de joie au sein de la famille du défunt; Hadja Houaria et son fils Abdelghani ont remercié vivement leurs hôtes pour ce geste de reconnaissance envers ce grand artiste qui a laissé un grand vide au sein de la famille. Hadja Houaria dira : «Certes, son art et la chanson, qu’il aimait beaucoup, l’ont un peu éloigné de sa famille, mais je suis fière d’avoir été son épouse et la mère de ses enfants et de l’avoir partagé avec son immense public et avec l’Algérie.»

R. C.