L’ENTREFILET : Reconnaissance

Enfin, les artistes algériens de scène et de l’underground ont décroché la reconnaissance. Pas moins de 10.293 cartes professionnelles de l’artiste ont été octroyées, à ce jour, au profit des artistes à travers le pays, a indiqué, à Biskra, le président du conseil national des arts et des lettres, Abdelkader Bendaâmache. Présidant une rencontre de sensibilisation au profit des artistes, dans la capitale des Ziban, ce même responsable a précisé que le bureau de ce conseil a recueilli plus de 13.000 nouveaux dossiers relatifs à l’attribution de la carte professionnelle de l'artiste faisant actuellement l’objet d'une enquête de recensement des artistes susceptibles d’en bénéficier, soulignant que certains dossiers nécessitent que leurs propriétaires régularisent leur situation. Il a ajouté que son organisme avait été créé principalement pour garantir une reconnaissance de l'artiste et considérer que son activité s’inscrit dans le cadre d’un métier et non d’un loisir, soulignant que cette carte lui permettra notamment, conformément à la loi, de bénéficier des avantages de la sécurité sociale. Dans ce contexte, M. Bendaâmache a indiqué que le métier d'artiste a été inclus dans la nomenclature nationale des métiers et des emplois, avec la possibilité pour les détenteurs de la carte professionnelle de l’artiste d’être recrutés. Il a également souligné que des efforts sont en cours pour réglementer les relations de travail liant l'employeur à l'artiste afin de garantir ses droits physiques et moraux et définir les droits et les devoirs inhérents à ce métier au même titre que les autres professions. Au cours des débats portant sur les modalités relatives à l’obtention de la carte professionnelle de l’artiste et sur les missions du conseil national des arts et des lettres, M. Bendaâmache a précisé que cet organisme concède de la légitimité à l’artiste en reconnaissant son activité comme un métier qui n’a rien à voir avec la production artistique relevant des prérogatives de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA). A noter que cette rencontre, abritée par la salle de la littérature et de la pensée de la capitale des Ziban et s'inscrivant dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation en direction des artistes, a été organisée en coordination avec le conseil national des arts et des lettres et la direction de la culture de la wilaya de Biskra.

R. C.