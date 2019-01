Un colloque international à Tizi Ouzou : La pensée universelle de Mohamed Arkoun en débat

Un colloque international sur la pensée de l’intellectuel et islamologue Mohamed Arkoun s’ouvrira aujourd’hui à Tizi-Ouzou où sont attendus onze éminents chercheurs et professeurs spécialistes de la pensée du défunt islamologue.

Organisée par l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou (APW), cette rencontre scientifique internationale, qui se déroulera pendant deux jours à l’hémicycle Rabah-Aissat de l’APW, est placée sous le thème «Mohamed Arkoun, une pensée universelle en quête d’un islam des lumières», et sera marquée par la participation de l’éminent président de la Fondation lslam de France, Ghaleb Bencheikh, lequel est choisi par les organisateurs pour inaugurer ce colloque par une conférence sous le thème «Mohammed Arkoun et la pensée subversive». Selon le P/APW, le guide spirituel de la Tariqa Alawiya, une confrérie soufie algérienne, et auteur de plusieurs ouvrages traitant de la pensée islamique, dont «pour un Islam de paix» et «Islam et occident : plaidoyer pour le vivre ensemble», participera, lui aussi, à ce rendez-vous scientifique et philosophique avec un message vidéo en hommage à Mohamed Arkoun. L’écrivaine et fille de célébrissime islamologue de renommé internationale, Sylvie Arkoun, interviendra dans l’après-midi de cette première journée de ce colloque dédiée à la pensée de son père avec une conférence intitulée : «Les vies de Mohammed Arkoun, derrière l’intellectuel, l’homme». La communication de Sylvie Arkoun sera suivie par celle de Zineb Ali Benali, professeur des universités émérite (Paris 8, France) sous le thème: «Mohammed Arkoun, quelques remarques sur l’itinéraire d’une pensée : de Taourirt Mimoun à la pensé de l’islam», de la conférence du professeur des universités (Lille, France) et enseignant-chercheur en sociologie anthropologie et ethnologie, auteur de travaux sur de l’immigration et les relations interculturelles et pratiques religieuses, Abdelhafid Hammouche, intitulée : «prolonger la pensée de Mohammed Arkoun, en questionnant l’inscription de l’islam dans les sociétés européennes contemporaines», et Walid Laggoune, professeur des universités en droit public (université d’Alger), s’intéressera au «statut institutionnel du religieux, entre raison islamique et raison juridique». Plusieurs autres conférences, aussi intéressantes les unes que les autres, sont au programme de la deuxième et dernière journée de ce colloque, selon le programme rendu public par les organisateurs. Parmi ces conférences, figurent celles qu’animeront l’anthropologue et spécialiste de la culture berbère, directrice des recherches à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (France), Tassadit Yacine, qui évoquera «Mohamed Arkoun, le savant et penseur universel», Aissa Kadri, professeur des universités émérite (Paris 8), qui traitera de «L'intelligentsia et intellectuels algériens à l’épreuve de la pensée de Mohammed Arkoun», de Abderrezak Idir, docteur en psychologie et sciences de l’éducation (université de Tizi-Ouzou) qui se penchera sur la thématique de «L’intellectuel : vecteur de l’objectivité et de la rationalité dans la société». D’autres spécialistes et chercheurs, dont Saïd Djabelkhir, fondateur et coordinateur du cercle des lumières pour la pensée libre, islamologue et chercheur en soufisme, et Mohamed Benbrika, docteur en philosophie (université d’Alger), présenteront, respectivement, des communications intitulées respectivement «Lecture préliminaire de l’approche d’Arkoun sur le texte coranique» et «Pensée philosophique et religieuse de Mohammed Arkoun», selon toujours le programme diffusé par les organisateurs. Natif du village Taourirt Mimoun, dans la commune d’Ath Yenni, Mohamed Arkoun a été un des brillants penseurs de l’Islam et son œuvre, une trentaine d’ouvrages, est une référence pour l’enseignement des valeurs de paix, de tolérance et du vivre ensemble. Islamologue, philosophe et historien de réputation internationale, le professeur Mohamed Arkoun est l’un des penseurs et intellectuels qui ont le plus marqué le XXe siècle. Mohamed Arkoun est décédé le 14 septembre 2010 à Paris (France), laissant derrière lui une bibliographie très riche. A son actif une trentaine de livres dans les trois langues (arabe, français et anglais) et traduits en plusieurs langues, en plus d’une centaines d’articles et contributions publiés dans des livres collectifs, des revues spécialisées et des journaux.

Bel. Adrar