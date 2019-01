Conseil constitutionnel : Le dernier délai de dépôt des dossiers fixé au 3 mars

Conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République et à l’article 140 de la loi organique portant régime électoral, laquelle stipule que «la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les 45 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral», et en application de ces deux textes, le Conseil constitutionnel informe que «le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l’élection du Président de la République est fixé au 3 mars 2019 à minuit». Le dossier doit être déposé par le candidat en personne, après rendez-vous convenu auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, contre accusé de réception. Le dossier doit comprendre les documents énoncés dans l’article 139 de la loi organique portant régime électoral. Le candidat doit présenter les formulaires des signatures, prévus par l’article 142 de la loi organique portant régime électoral, auprès du Conseil constitutionnel. Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature. Le Conseil constitutionnel rappelle aux citoyens et citoyennes désirant se présenter à l’élection du Président de la République les conditions fixées par l’article 87 de la Constitution: le candidat doit : - Ne pas avoir acquis une nationalité étrangère - Jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère - Etre de confession musulmane - Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection - Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques

- Attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint - Justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature - Justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 - Justifier de la non-implication des parents du candidat, né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er Novembre 1954 - Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. Pour plus d’informations, les citoyens sont invités à consulter le site électronique du Conseil constitutionnel «http://www.conseil-constitutionnel.dz» ou à appeler aux numéros de téléphone 021790088, 021790041.