Retrait des formulaires de candidature : 12 chefs de parti et 67 prétendants libres

Douze présidents de partis politiques et 67 prétendants libres ont procédé au retrait des formulaires de candidature à l'élection présidentielle, indique le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans un bilan provisoire arrêté hier en fin de journée.

«Les opérations se poursuivent au fur et à mesure que les demandes sont formulées et se déroulent dans de bonnes conditions».

Les présidents de partis politiques qui ont postulé sont : Belaid Abdelaziz du Front El-Moustakbel, Adoul Mahfoudh du Parti de la victoire nationale (PVN), Ali Benflis du parti Talaie El Hourriyet, Ahmed Gouraya du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), Ali Zeghdoud du Rassemblement algérien (RA), Guerras Fethi du Mouvement démocratique et social (MDS), Ali Faouzi Rebaine du parti Ahd 54, Omar Bouacha du Mouvement El Infitah, Mohamed Hadef du Mouvement national de l'espérance (MNE), Abdelkader Bengrina du Mouvement El Binaâ, Salim Khalfa du Parti de la jeunesse démocratique (PJD) et Aissa Belhadi du Front de la bonne gouvernance (FBG).

Parmi les candidats indépendants, figurent, entre autres, Ali Ghediri, général-major à la retraite, Rachid Nekkaz, qui avait déjà postulé à la candidature lors de l'élection présidentielle de 2014, l'ancien député Tahar Missoum, et l'ancien chef d'un parti politique, Rabah Bencherif.