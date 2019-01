Listes électorales : Début de l’opération de révision exceptionnelle

La révision exceptionnelle des listes électorales a débuté hier et s'étalera jusqu'au 6 février prochain. Les listes électorales sont, ainsi, dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative électorale composée d'un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente pour présider la commission, du président de l'Assemblée populaire communale, du secrétaire général de la commune, et de deux électeurs de la commune, désignés par le président de la commission.