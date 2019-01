Présidentielle, Convocation du corps électoral : Asseoir la démocratie

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, ont assuré, hier, de la disponibilité pleine et entière de leurs départements respectifs à travailler en collaboration avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), et de l’accompagner, dans le cadre de la loi, pour assurer la réussite du prochain rendez-vous électoral.

Les deux ministres, qui étaient conviés à assister à la session ordinaire du conseil de la HIISE, se sont exprimés sur l’élection présidentielle attendue pour le 18 avril, relevant que la convocation du corps électoral dans les délais impartis par la Constitution vient ainsi consacrer, une nouvelle fois, la volonté du Chef de l’Etat d'asseoir la démocratie dans un Etat respectueux de ses engagements, de ses rendez-vous électoraux et dans sa détermination à ancrer les préceptes de la démocratie.



Commissions électorales : 1.835 magistrats mobilisés



Lors de son allocution prononcée à l’occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a notamment mis en avant le rôle important de l’autorité judiciaire dans la crédibilité du vote, confirmant qu’il a été procédé, à cet effet, et dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales, à la répartition de pas moins de 1.541 magistrats à travers les différentes communes du pays.

Aussi et en sus de ces 1.541 juges appelés à présider les commissions électorales au niveau des APC, il est prévu la désignation de 288 autres magistrats au sein des commissions électorales de wilayas. Les travaux de ces derniers doivent prendre fin au courant des 72 heures suivant la clôture du vote, précise M. Louh. «Pour ce qui concerne le vote de notre communauté établie à l’étranger, il sera procédé à la désignation de six magistrats au niveau de la commission électorale des résidants à l’étranger», laquelle commission sera renforcée de deux fonctionnaires.

«Cette instance se réunit au niveau de la Cour d’Alger», souligne le ministre, indiquant que celle-ci aura pour tâche d’effectuer la collecte des résultats finaux enregistrés par l’ensemble des circonscriptions consulaires. Idem pour ce qui concerne les travaux. Ils doivent prendre fin au plus tard dans les 72 heures suivant le vote et les procès-verbaux (PV) y afférents. «Ceux-ci doivent être déposés auprès du secrétariat du Conseil constitutionnel», a poursuivi le ministre de la Justice. Il sera par ailleurs mis en exergue qu’en cas de réception de notifications ou de plaintes émanant de la HIISE concernant des faits à caractère pénal, le procureur de la République doit, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, poursuivre directement tous les auteurs d'actes criminels de nature à perturber le bon déroulement des prochaines élections.

Saluant ensuite le rôle de la HIISE, le ministre de la Justice a souligné que la Haute instance a prouvé, à travers toutes les étapes précédentes et à ce jour, qu’elle s’est pleinement engagée à appliquer la loi en tant qu'un des garants de la réalisation de l'égalité de tous.

Aussi, a-t-il assuré, «toutes les notifications déposées par la HIISE dans le cadre des récentes élections législatives et locales, y compris celles nécessitant des procédures de poursuites pénales, avaient été prises en compte», faisant remarquer, dans ce contexte, que parmi les verdicts judiciaires rendus figurent ceux à caractère pénal.



M. Bedoui : « La convocation du corps électoral par le Président de la République, une consécration de sa volonté à asseoir la démocratie. »



S’exprimant à son tour, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a souligné que «la convocation du corps électoral par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la présidentielle du 18 avril prochain, consacre une nouvelle fois sa volonté d'asseoir la démocratie au sein de la société, de l'Etat et de ses institutions».

A travers cette mesure, le Président de la République «démontre incontestablement que nous sommes dans une véritable démocratie constitutionnelle où l'Etat, fort de ses institutions, honore ses engagements, respecte ses rendez-vous électoraux et veille à ce que le peuple réalise sa volonté en toute liberté et responsabilité» , a affirmé M. Bedoui, qui a mis à profit cette occasion pour émettre le souhait de voir en la prochaine élection, «une nouvelle fête de la démocratie en Algérie» et «un rendez-vous pour renouer avec tous ceux qui se sont sacrifiés pour que le pays soit libre, indépendant et souverain dans ses décisions et ses institutions», a-t-il dit. Tout un chacun est conscient de l'importance et des exigences de cette étape pour permettre au citoyen d'accomplir son devoir électoral «dans la sérénité et la collaboration avec tous les acteurs pour garantir une consultation électorale transparente et honnête», soutient M. Bedoui.

Evoquant ensuite les préparatifs assurés par son département en prévision de la présidentielle du 18 avril 2019 pour répondre «efficacement» aux exigences du processus électoral et assurer une prise en charge dans «les meilleures conditions», M. Bedoui notera que les préparatifs à cette échéance se déroulent à «un rythme accéléré», a-t-il dit, indiquant que la révision exceptionnelle des listes électorales a été entamée dès hier. Il mettra l’accent également sur le fait que son département veille à améliorer, à chaque fois, cette opération, en s’appuyant notamment sur les technologies modernes qui offrent de nombreuses facilitations, fera-t-il rappeler. M. Bedoui a révélé également que des instructions ont été données aux walis et aux walis délégués en vue d’établir, a-t-il dit, «une étroite coordination avec les permanences de la HIISE au niveau local».

Il faut dire que lors de cette session ordinaire du conseil de la HIISE, les deux ministres présents à cette rencontre ont mis en avant le rôle important joué par la Haute instance indépendante de surveillance des élections pour garantir la transparence des élections.



M. Derbal : « Combler les vides juridiques dans l’organisation des scrutins par une concertation entre l’ensemble des acteurs. »



De son côté, le président de la HIISE a souligné l’importance de «combler les vides juridiques constatés lors des précédentes échéances, et ce, à travers une concertation et un dialogue entre l'ensemble des parties concernées par le processus électoral». M. Abdelwahab Derbal a en effet insisté sur la nécessité, voire l'impératif, dit-il, de réviser l'ensemble des textes de loi en rapport avec l'organisation des rendez-vous électoraux, dans le but de combler les vides juridiques constatés lors des précédentes échéances, notamment les élections législatives et locales organisées en 2017.

Le président de la HIISE a plaidé aussi pour l’adaptation «aux nouveautés survenant sur la scène politique», eu égard à l'importance capitale que revêtent ces rendez-vous électoraux dans la vie de la Nation. «Les élections ont de tout temps créé des polémiques et des différends qui peuvent déboucher parfois sur des confrontations, au vu notamment de leur importance dans l'accession au pouvoir et la gestion des affaires publiques, d'où la nécessité de soumettre les lois qui les régissent à une révision permanente et continue pour garantir davantage de crédibilité et de régularité», a d’emblée considéré le président de la HIISE.

Poursuivant ses propos, il fera remarquer que l'expérience sur le terrain, acquise dans le cadre des élections législatives et locales de 2017, avait permis à la HIISE de sortir avec plusieurs observations, la plus importante étant l'impérieuse nécessité d'une action commune pour diffuser la culture électorale», insiste le président de la HIISE.

S’attardant sur l’importance de conjuguer les efforts de tout un chacun à l'effet de consacrer la pratique démocratique par le recours au dialogue et la concertation, M. Derbal a rappelé que, lors des deux derniers scrutins, il n’y a eu aucun des participants au vote (que ce soit les législatives ou les locales) qui avait obtenu la majorité absolue et que «l'ensemble des participants se sont plaints de difficultés qui les ont privés d'obtenir de meilleurs scores». Il faut savoir enfin que l’ordre du jour de cette session ordinaire comprenait notamment, la présentation et l'adoption du plan d'action de la HIISE pour la surveillance des élections des années 2019-2020.

L’on signale à cet effet que le plan de la HIISE prévoit des propositions de mesures à même de renforcer la coordination entre l'Instance et le ministère de l'Intérieur dans le cadre le commission mixte, le renforcement de la communication avec les partis politiques et les organisations de la société civile, l'amélioration des textes juridiques régissant les élections, en sus du volet relatif à la formation. Soraya Guemmouri