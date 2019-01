Gendarmerie nationale : 6 nouvelles structures à Tipasa

Six nouvelles structures de la gendarmerie nationale viendront «bientôt» renforcer la couverture sécuritaire dans la wilaya de Tipasa, estimée actuellement à 85%, a-t-on appris, hier, du commandant du groupement territorial de ce corps constitué dans la wilaya, le colonel Mohamed Ben Abdallah. Sur ce total de structures prévues à la création, quatre sont destinées à abriter des brigades territoriales de la gendarmerie nationale, respectivement dans les communes de Hadjeret Ennous et Messelmoune (actuellement en chantier), outre la cité «El Beldj» du littoral de la commune de Tipasa et la localité montagneuse reculée de Beni Milek, à l’extrême-ouest de la wilaya, sises sur les frontières administratives avec la wilaya d’Ain Defla.

A cela s’ajoute, selon le colonel Mohamed Ben Abdallah, une brigade de la sécurité routière à Gouraya (à l’extrême-ouest), précisément sur la RN11 du littoral de la wilaya, réputée pour ses virages dangereux, outre une brigade de recherche et d’investigation dans la ville de Koléa.

Ces structures viendront en renforcement à celles déjà réceptionnées au 2e semestre 2018, dont deux brigades dédiées respectivement à la protection de l’environnement et des mineurs, dotées de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien leurs missions, a assuré la même source.

Le colonel Mohamed Ben Abdallah n’a pas manqué, en outre, de souligner le déploiement sur le terrain des éléments de la gendarmerie nationale selon un schéma bien établi, axé sur l’intensification de la présence sécuritaire au niveau des repaires de débauche et de la criminalité.

Il a affirmé, à cet effet, l’ «efficience» de ce schéma sur le terrain, en voulant pour preuve le recul des affaires de criminalité, dont le nombre est passé à 1.697 en 2018, contre 1.953 affaires criminelles enregistrées en 2017, soit une baisse de 14,34%, représentée par une différence de 260 affaires.