Établissement ministériel de la réserve générale des véhicules et engins de Laghouat Raffermir la relation Armée - Nation

Une visite guidée pour les organes de presse nationale a été organisée hier à l'Etablissement ministériel de la réserve générale des véhicules et engins «Haouachi-Larbi» à Laghouat, relevant de la 4e Région militaire (4e RM). Entrant dans le cadre du plan de communication 2018/2019 arrêté par le ministère de la Défense nationale (MDN), cette manifestation vise le raffermissement de la relation Armée-Nation, a indiqué le général Hafidh Bouaziz, commandant de l'Ecole d'application de la Défense contre avions (DCA) de Laghouat, dans une allocution d'ouverture prononcée au nom du commandant de la 4e RM. Cette visite guidée s'assigne comme objectifs la transmission du message d'information mettant en exergue la noble mission de l'institution militaire et la consolidation des relations entre cette institution et la société, a-t-il ajouté. L'occasion a donné lieu à la projection d'un documentaire audiovisuel sur l'Etablissement ministériel de la réserve générale des véhicules et engins «Haouachi-Larbi», ses diverses missions et activités, dont la réception des matériels, sous toutes ses formes, de la Direction centrale du matériel, leur classement, conservation, maintenance et contrôle. L'établissement assure également la préservation des normes techniques d'entreposage, la préparation des matériels de combat et les matériels de la réserve générale avant d'être affectés aux unités de l'ANP, selon les explications fournies aux organes de presse nationale. Il s'agit, entre autres missions assurées par l'établissement, de l'intervention en cas de catastrophes naturelles, à travers la mobilisation d'un détachement spécial pour intervenir les cas échéants. Les représentants de la presse nationale ont, à cette occasion, pris connaissance des structures de l'établissement militaire, à savoir ses ateliers de mécanique, d'électricité, de travaux communs, dont la menuiserie et la soudure, en plus des structures sociales, dont celles d'hébergement et de loisirs. Créé en 1998, l'Etablissement ministériel de la réserve générale des véhicules et engins de Laghouat, à caractère technique, relève de la Direction centrale du matériel au MDN.