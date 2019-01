Commentaire : Symbiose

S’il y a une déclaration qui traduit l’excellence des relations entre l’Algérie et la Russie, celle tenue en novembre dernier à Alger par Viktor Bondarev, président du comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, en est la parfaite illustration.

Celui-ci avait affirmé que le niveau des relations entre les deux pays a atteint «un tel degré d’intensité et d’exemplarité, que nous souhaitons le même type de coopération avec tous nos partenaires étrangers». Un summum qui s’est construit au fil du temps avec comme socle, la confiance et l’amitié. Deux facteurs qui ne peuvent qu’être bénéfiques et un exemple de coopération gagnant-gagnant nord-sud.

Cette harmonie qui puise sa substance dans la consultation et l’écoute réciproque, l’Algérie étant une force de propositions sur la scène internationale, a permis aux deux parties d’établir des passerelles dans une multitude de secteurs économiques et commerciaux.

Depuis la première visite du Président Bouteflika effectuée en 2001, en Russie puis celle de 2008, le renforcement des relations n’as jamais faiblit. Des ateliers ont été ainsi ouverts dans les domaines des mines, de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et de l’enseignement supérieur. Cela s’ajoute à ce qui a été décidé lors de la réunion de la commission mixte réunie à Alger fin septembre 2018 ou un échange d’expériences entre chefs d’entreprises des deux pays a été aussi programmé pour «la densification stratégique de la relation». Sur la scène internationale, la convergence des points de vue n’est plus à démontrer. La Syrie, la Libye, le Sahara occidental, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, sont des exemples tangibles sur lesquels la Russie et l'Algérie sont en parfaite symbiose.

Dans le domaine pétrolier, ou la bataille des prix fait rage, les positions algérienne et russe sont totalement convergentes, notamment sur la baisse de la production conformément à ce qui a été convenu à Vienne et surtout lors de la rencontre d’Alger en septembre 2018 et qui a permis de stabiliser les prix, après l’effondrement historique des cours à partir de l’été 2014. Cependant beaucoup de choses restent à accomplir notamment au niveau commercial ou le niveau des exportations algériennes vers la Russie se chiffrent à peine à 5 millions de dollars annuellement. Le sursaut de l’agriculture algérienne et les exportations réalisés jusqu’ici vers l’Europe et certains pays d’Afrique peuvent constituer une manne non négligeable de revenus d’autant que la Russie importe presque 90% de ses fruits et légumes.

M. T.