Relations algéro-russes : Approches similaires et coopération de haut niveau

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, effectue, depuis hier, une visite de deux jours en Algérie, à l’invitation de son homologue, Abdelkader Messahel, dans «le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation permanente entre les deux pays instaurés depuis la signature de la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l’Algérie et la Fédération de Russie, le 2 avril 2001, à l’issue de la visite d’État du Président Abdelaziz Bouteflika, en Russie», Cette visite se situe «dans un contexte de développement continu du dialogue politique et de la coopération en les deux pays». Le séjour du chef de la diplomatie russe intervient également, à la veille de la tenue de la 9e session de la Commission mixte économique algéro-russe, prévue à Moscou du 28 au 30 janvier 2019. Il donnera lieu à un examen d’ensemble de l’état et des perspectives des relations bilatérales, et permettra un large échange de vues sur les grandes questions régionales et internationales. Dans ce contexte, la situation en Libye et les développements récents auxquels ce dossier a donné lieu seront au centre des entretiens, tout comme la situation au Sahel, au Mali, en Syrie et l’évolution du dossier du Sahara occidental.

«Nous sommes satisfaits de haut niveau de la coopération et de la qualité du dialogue politique entre nos deux pays». C’est en ces termes que M. Igor Beliaev, ambassadeur de la fédération de Russie, a qualifié les tenants de la visite du ministre des Affaires étrangères de son pays, Serguei Lavrov, hier à Alger.

L’ambassadeur qui s’est exprimé récemment devant les médias, en prévision de cette visite de deux jours, a mis en avant l’importance des relations Algéro-Russes, leur profondeur, mais aussi leur ancienneté, rappelant par là, que «l’accord de la coopération stratégique entre nos deux pays a été signé en 2001 déjà par nos deux chefs d’Etats, en l’occurrence, M.M. Abdelaziz Bouteflika et Vladimir Poutine «. Soulignant le fait que le lien ne s’est jamais distendu, M. Beliaev a rappelé «les bonnes relations historiques liant les deux pays». Pour preuve, il évoquera la visite qu’a effectuée notre ministre des affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel à Moscou en février de l’année 2018. Une visite qui a débouché, rappelons le, par la signature d’un accord intergouvernemental sur la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des passeports de service, «cet accord entrera en vigueur au cours du mois de février prochain».

C’est d’ailleurs dans le sillage de cette continuité que devrait se dérouler «la neuvième session de la commission mixte qui aura lieu en ce fin de mois de janvier à Moscou». Ce qui va représenter, « une excellente opportunité de discuter des perspectives de développement des relations entre les deux pays» a affirmé le diplomate, émettant à ce sujet, « le souhait de voir se réaliser de bon résultats». Des résultats pouvant ouvrir la voie à des perspectives communes, à l’avenir. S’agissant de la coopération économique entre Alger et Moscou, M. Beliaev a exprimé sa satisfaction concernant «le volume des échanges commerciaux a dépassé les 3.3 milliards de dollars au cours de la période allant de janvier à octobre 2018». En 2017, le volume d’échanges entre les deux pays, a atteint les 4.6 milliard de dollars» c’est ce qui atteste, selon lui, du fait que «la coopération progresse à un bon rythme, même si cela reste en deçà du niveau de l’excellence des relations politiques».

Celui-ci a tenu à préciser que les deux pays sont conscients de l’importance d’intensifier leurs partenariats dans divers secteurs, notamment l’agriculture et l’industrie en expliquant que «les structures de nos économies respectives sont presque similaires, ce qui constitue un facteur favorable pour développer nos rapports commerciaux».

Partant de ce constat de similitude des structures économiques des deux pays, l’ambassadeur a estimé que «cela permet d’ouvrir d’autres chapitres de coopération» grâce notamment à, «la coordination étroite entre l’Algérie et la Russie quant à la stabilisation des marchés pétroliers».



Renforcer un partenariat stratégique à la hauteur de l’excellence des relations politiques



En ce qui concerne le secteur de la coopération industrielle, M. Beliaev a expliqué que «la Russie est prête à prendre part à la reconstruction du complexe sidérurgique d’El Hadjar et le relancer afin qu’il soit à même de développer une industrie sidérurgique solide et ainsi à la réalisation de différents autres projets». Evoquant par ailleurs, le domaine de la coopération militaire et technique, qualifiée d’«intense» et qui «reste un facteur important dans le développement de la coopération algéro-russe «le diplomate dira que, loin de s’arrêter en si bon chemin, Moscou entend déployer plus d’efforts pour s’ouvrir à d’autres perspectives de diversifications et de dynamisation de cette coopération», même si les échanges en la matière, sont très exhaustifs.

Des échanges «qui devraient également être soutenus dans plusieurs autres domaines et secteurs, notamment politique et culturel» affirme aussi le diplomate, en indiquant que «les deux pays œuvrent à atteindre ce but sur lequel beaucoup d’efforts ont été communément déployés».Sur le plan international, l’ambassadeur dira que «les positions des deux pays sont très proches et les approches sont similaires par rapport à plusieurs questions géopolitiques et régionales». De ce fait et «Compte tenu de son poids au niveau continental et régional, l’Algérie joue et aura à jouer à l’avenir, un rôle primordial dans les relations internationales» a affirmé également, M. Beliaev.

Les questions liées à la sécurité revêtent elles aussi d’une importance cardinale dans la mesure où «la 3e session de dialogue stratégique bilatéral co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et le secrétaire du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrushev s’est tenue en janvier 2018» a indiqué le diplomate, rappelant que les deux parties avaient ainsi procédé à «l’évaluation de l’évolution du partenariat stratégique entre les deux pays à la lumière des résultats des échanges de visites de haut niveau qui ont eu lieu ces deux dernières années entre Alger et Moscou». D’autres sujets objets d’intérêts communs vont également faire partie de la visite de M. Lavrov. Il sera en effet, également question d’échanger sur des thèmes aussi cruciaux que, la problématique de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, l’évolution de la situation dans la région du Sahel, en Libye, au Proche Orient ainsi que les efforts menés pour stabiliser la situation en Syrie», a enfin conclu M. Beliaev. Enfin, il est utile de noter, que l’Algérie et la Russie, ont toujours souligné leur attachement à la nécessité d’œuvrer à promouvoir des «solutions politiques» aux crises par «le dialogue et la réconciliation, dans le respect des principes énoncés par la Charte des Nations unies», ce qui devrait être réitéré aujourd’hui, à l’occasion de la visite du chef de la diplomatie Russe.

Tahar Kaidi