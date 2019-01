Régions du sud et guerre de libération à notre forum de la mémoire : Un apport souvent méconnu

Bien que plusieurs décennies soient passées, l'écriture de l'histoire n'a pas encore touché tous les évènements que notre pays a connus, et les moudjahidine de certaines régions du pays se sentent délaissés, car on n’a pas beaucoup raconté leurs engagement et sacrifices durant cette période cruciale de la glorieuse Révolution de Novembre.

C’est le cas des moudjahidine, combattants et militants de l’extrême Sud du pays qui déplorent le fait que le grand rôle joué par cette immense région du pays durant cette phase de l'Histoire de l'Algérie n’a pas été assez mis en valeur. Ils regrettent aussi de ne figurer que rarement dans les écrits des historiens et chercheurs. Aussi, le forum de la mémoire organisé conjointement par notre quotidien El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, a permis hier, à ces moudjahidine venus des régions extrêmes du Sahara, de mettre en avant, la nécessité de mettre en exergue le grand rôle joué par les régions du Sud du pays durant la guerre de libération. Les deux invités du forum de la mémoire en l’occurrence, le directeur du Centre national des archives, M. Abdelmadjid Chikhi, et le moudjahid M. Mahmoud Guemmama ont tenu conjointement à plaider pour la valorisation du rôle qu'a joué cette région algérienne dans le desserrement de l'étau sur la lutte de Libération et des sacrifices consentis par les moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) dans le Sud, avec à leur tête le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, connu à l'époque sous le nom de Abdelkader El Mali, ainsi que d’autres moudjahids, tels Mohamed Cherif Messaâdia, Abdallah Belhouchet et Ahmed Draïa, et des moudjahidine de la région, tels Guemmama et Hadj Bensebgag.

Au-delà de ces personnalités historiques, il est nécessaire de mettre en évidence les sacrifices des moudjahidine et la population de la région mais aussi l’engagement des responsables du Front de libération nationale qui ont ouvert ce front et transmis le message de la Révolution aux jeunes.



Des archives et dossiers sur les différentes luttes et batailles des régions sud du pays actuellement à Aix-en-Provence en France

Lors de la conférence, M. Chikhi a rappelé que la politique menée par la France coloniale dans la partie saharienne de l’Algérie avait pour objectif de séparer le sud du nord du pays, notamment l’extrême Sud, qui constituait la base arrière de l’Algérie avec les pays voisins. «La stratégie de la Révolution algérienne avait donc opté pour la mobilisation et l’incorporation des enfants de la région du Sud dans les rangs de l’Armée de libération nationale à l’effet de contrecarrer les desseins du colonialisme», a souligné le conférencier estimant nécessaire «pour les écrivains et historiens de s'inspirer des rapports et écrits des soldats et administration française afin de léguer aux générations montantes des œuvres détaillées des batailles et des sacrifices des chouhada de ces régions».

Le directeur des Archives nationales a regretté le fait que ces écrivains et historiens ne pensent pas consulter les écrits sur l’apport des régions du sud à la guerre de Libération. «Plus de 30 écrits et archives sont actuellement disponibles au niveau de la bibliothèque du centre national des archives», dira M. Chikhi. Le conférencier révèlera par ailleurs l’existence d’autres archives et dossiers d’une grande importance sur cette politique suivie par l’administration française au sud du pays, qui se trouvent actuellement en France, plus précisément dans la région d’Aix-en-Provence, et qui contiennent des informations précises sur les luttes populaires et les batailles qui ont eu lieu dans le sud du pays. «Il faut dépoussiérer des pans de l'Histoire nationale, notamment la partie concernant les visées coloniales de séparation du Sud du reste du pays», dira M. Chikhi.

Le conférencier évoquera aussi le rôle des zaouïas dans la prise de conscience de cette population du sud quant aux visées de l’administration française de vouloir séparer le sud du nord du pays, notamment l’extrême Sud. Le moudjahid Mahmoud Guemmama a rappelé dans son intervention les plus importantes batailles de l’histoire de l’Ahaggar, à l’exemple de Tahart, Tagmart, Abalessa et Outoul.

A cet effet, il rappellera également le rôle joué par les officiers et éléments du centre de commandement et d’entraînement de Tahart qui a été utilisé par les moudjahidine comme base de lancement de leurs batailles contre l’occupant français. Mettant par là, en valeur, la création du front Sud, au titre de la stratégie de la guerre de Libération nationale, le conférencier dira que «La création du front Sud durant la glorieuse guerre de Libération nationale constituait un grand soutien à la Révolution nationale et confirmait l'extension de la lutte armée contre le colonialisme pour gagner tout le terrain du territoire national». C’est donc avec une fierté certaine, qu’il a transmis à l’assistance, venue l’écouter au forum d’El Moudjahid, que M. Guemmama a mis en avant l’importance de l’ouverture du front du Sud, ses effets positifs sur la Révolution et bien sûr, la réaction des colonisateurs qui ont vu leur projet de diviser le pays voué à l’échec grâce à cette action qui a réaffirmé l’unité du peuple algérien et son adhésion à la Révolution.

Farida Larbi