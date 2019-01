Médecine vétérinaire : Vers la création d’un Ordre national

Le directeur central des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a indiqué, hier, que l'amendement loi relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale avait pour objectif principal la création de l'Ordre national des vétérinaires.

«Cet amendement intervient suite à de longues concertations entre l'Administration et les vétérinaires qui tentent, depuis des années, en vue de créer leur propre ordre national», a précisé M. Kaddour Karim El Hachemi, lors de son audition par la commission de l'Agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement à l'Assemblée populaire nationale (APN). Il a souligné que le secrétariat du gouvernement a tenu à ce que le projet de loi amendé ne contienne pas de détails qui seront définis par l'Ordre des vétérinaires.

La commission avait également assisté, avant-hier, à une présentation du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche M. sur le même projet de loi. Abdelkader Bouazghi a expliqué à cet effet que cet ordre permettra de «structurer» et «d'organiser» la profession à l'image des autres ordres existant en Algérie, notamment les pharmaciens, les médecins, les dentistes, les avocats, les architectes et les experts comptables. Il permettra également aux vétérinaires de «préserver» et de «développer» leurs compétences pour «garantir» la sécurité sanitaire du bétail, «assurer» un climat adéquat à la santé animale, en sus de «contribuer» à la sauvegarde de la santé publique et œuvrer à «adapter» la législation vétérinaire aux normes internationales. «La création de l’Ordre national des vétérinaires s'inscrit dans le cadre des engagements de l'Algérie vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui permettra de renforcer les échanges internationaux en relation avec la santé animale», a-t-il indiqué.

Le projet de loi relatif à la création d'un ordre des vétérinaires a pour mission la «protection» des investissements de l'Etat dans le domaine de la santé animale et la santé publique, outre la contribution à assoir un climat «sain» sur le plan biologique, la réalisation et la protection des activités économiques en relation avec les animaux et les produits animaliers secondaires.

Après l'intervention du représentant du gouvernement, les membres de la Commission présidée par M. Touahria El Miliani Abdelbaki, ont débattu, à huis-clos, des amendements proposés.

Ces derniers prévus par la loi portent essentiellement sur l'amélioration de l'encadrement de la profession de médecin vétérinaire qui compte 20.000 vétérinaires, dont 3.000 fonctionnaires exerçant au niveau d'organismes publics de contrôle, sur les dispositions juridiques et réglementaires pour la création d'un Ordre national des vétérinaires, tout en déterminant ses missions, ainsi que sur la subordination, à l'avenir, de la délivrance de l'autorisation administrative d'exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux, à une inscription préalable au tableau de l'Ordre national de cette profession.

Après avoir salué les mesures contenues dans le texte de loi, des mesures qui contribueront à optimiser le travail de cet ordre, les députés ont appelé, par la même occasion, à renforcer les wilayas pastorales en vétérinaires, en particulier les wilayas en proie aux épizooties de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants.

Salima Ettouahria