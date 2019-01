Intempéries : Vent, pluie et neige dans plusieurs wilayas

Préparez-vous à une fin de semaine très agitée sur l'ensemble du territoire avec des températures dignes d'un mois de janvier. Depuis une semaine déjà, les températures ont été basses, les gels fréquents, la neige, la pluie, les vents violents et quelquefois même la grêle. Suite à ce mauvais temps et au froid, les accidents de la circulation et les intoxications au monoxyde de carbone ont été, malheureusement, au rendez-vous ! Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter les wilayas du nord du pays pour cette journée, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie qui annonce aussi des vents forts parfois en rafales qui continueront à souffler sur les wilayas de l'ouest et le centre du pays

Les wilayas de l'Ouest concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Naâma, Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tissimsilt, Mascara, Relizane et M'Sila, dont la validité en cours s'étalera jusqu'à jeudi à 06h00.

Les wilayas de Tipaza, Blida, Aïn Defla, Médéa, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Jijel et Skikda sont, elles aussi, concernées par ce BMS, dont la validité débute du mercredi à 12h00 jusqu'à jeudi 24 à 06h00, relevant que la direction des vents sera de l'Ouest à Nord-ouest entre 60 et 70 km/h avec de fortes rafales. Une météo hivernale pluvieuse comporte des risques pour les automobilistes lors de leurs trajets. Il y a lieu de rester informé sur l’état des routes tout en ouvrant l’œil de la vigilance. Les usagers doivent passer en mode « hiver », pour leur déplacement en toute sécurité et ce en s’adaptant à la modification de l’adhérence et au manque de visibilité. Il faut savoir que la pluie multiplie par deux le risque d’accidents de la route. En cause ? La perte d’adhérence occasionnée par une chaussée mouillée, mais aussi le manque de visibilité.

La conduite hivernale n’est pas toujours simple, mais elle est encore pire lorsque des conducteurs sont inconscients des conséquences, voire irresponsables. Ils mettent leur vie et celle des autres en danger !



21 morts et 1.011 blessés sur la route en une semaine



En une semaine seulement, vingt et une personnes ont trouvé la mort et 1.011 autres ont été blessées dans 976 accidents de la route survenus du 13 au 19 janvier à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile publié hier.

Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Tlemcen où trois personnes sont décédées et 40 autres ont été blessées dans 43 accidents de la circulation, précise la même source. Le nombre de personnes succombées est appelé à la hausse. De nombreux blessés notamment les enfants rendent l’âme après leur évacuation vers les différentes structures de santé. Pis encore, d’autres blessés, des centaines, restent handicapés physiquement et aussi psychiquement pour le reste de leur vie entraînant ainsi un lourd fardeau économique pour leurs familles. Ces milliers d’accidents provoqués par des chauffards rendent des milliers d’enfants orphelins et d’adultes veuves ou veufs.

Les causes de ce phénomène des accidents de la circulation qui a pris de l’ampleur dans la wilaya de Mascara sont nombreuses. Le non-respect du code de la route, les dépassements dangereux, la conduite en état d’ivresse, l’excès de vitesse et l’insouciance sont les principaux facteurs à l’origine des accidents de la circulation.



Avec la vague de froid, les risques d’asphyxie au gaz augmentent



Avec la vague de froid qui s’installe depuis plusieurs jours, le risque d'intoxication au monoxyde de carbone augmente. En cette période hivernale, les températures baissent… Chauffage, radiateurs, chauffe-eau… sont autant d'appareils à risque.

Quand l’hiver arrive, les cas d’intoxication au monoxyde de carbone se multiplient. Ce gaz qui n’a ni couleur ni odeur surprend les ménages algériens, qui découvrent leur intoxication plusieurs heures après l’avoir inhalé… s’ils sont encore en vie. Les raisons de ces accidents sont nombreuses : non-conformité des équipements de chauffage, mauvaise ventilation… Les familles, inconscientes des risques encourus suite à un mauvais entretien, ne renforcent pas leur vigilance et s’exposent d’autant plus à ce danger domestique. Les victimes se succèdent ces derniers temps en Algérie. Onze personnes sont mortes par asphyxie en 24 heures, suite à l’inhalation d’émanations de monoxyde de carbone se dégageant d’appareils de chauffage, à Batna, Tlemcen et Alger.

La majorité des décès par asphyxie causés par des gaz «sont dus à une erreur de prévention en matière de sécurité», relève la Protection civile, précisant que ces erreurs «se résument, en général, dans la mauvaise ou le manque de ventilation, la non-conformité des équipements de chauffage, le mauvais montage et mise en œuvre de ces équipements par un personnel non qualifié». Avec ces conditions météorologiques hivernales, il convient d’identifier et d’évaluer ces risques et surtout d’être vigilant !

