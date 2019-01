Exploitants agricoles de la wilaya d’Alger : Octroi prochain d'actes de concession

Le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a réaffirmé sa détermination à appliquer les décisions du Président de la République relatives à la préservation des terres agricoles, ajoutant qu'il était désormais "interdit de construire des habitations ou n'importe quel autre type de projet sur les terres agricoles que compte la wilaya d'Alger", estimant que la foire de l'agrumiculture était une occasion pour examiner les moyens d'encourager les agriculteurs à développer leurs productions", en sus de leur rappeler que "la bataille de la sécurité alimentaire commence par l'aide de l'agriculteur et son accompagnement dans l'opération de production". Il a souligné que cette foire "mérite de revêtir à l'avenir un caractère national", en regroupant l'ensemble des acteurs dans le domaine de production agrumicole. Le président de la chambre de l'agriculture de la wilaya d'Alger, Ouali Belkadem, a affirmé que la wilaya comptait 12.000 agriculteurs, dont près de 9.000 inscrits auprès de la chambre.

Le directeur de l'Agriculture et du développement rural d'Alger, Noui Bouaziz, a précisé, de son côté, que la superficie globale des terres agricoles à la wilaya d'Alger s'élève à 32.526 hectares, dont 28.870 hectares exploitées et 13.394 hectares destinées à l'arboriculture fruitière et la vigne.

La superficie dédiée aux agrumes à Alger représente un taux de 20% de l'ensemble des terres agricoles exploitées et 8% de la superficie dédiée aux agrumes à travers le pays, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette superficie est répartie sur deux secteurs agricoles dont celui de Baraki comportant les communes de Baraki et Sidi Moussa et qui représente un taux de 34% de la superficie dédiée aux agrumes à la wilaya et celui de Birtouta qui comporte les communes de Birtouta, Tessala El Merdja et Ouled Chebel, représentant un taux de 32% de la superficie des agrumes.

Par ailleurs, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière agrumes, Nadji Mohamed, a souligné que "le défi" qui se pose en ce moment pour les services agricoles est "de trouver une nouvelle méthode d'irrigation", mettant l'accent sur l'impératif de se débarrasser des méthodes d'irrigation traditionnelles.